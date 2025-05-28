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Новини Рапорти в Армія+
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500 000 електронних рапортів подали військові через застосунок Армія+ за 10 місяців його роботи

Рапорти через застосунок Армія+

За 10 місяців роботи застосунку Армія+ військові подали 500 000 електронних рапортів – 1 800 на день. За цей період застосунок впровадили у себе понад 1 500 військових частин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Електронні рапорти були одним із перших сервісів, які запустилися в Армія+. Саме вони почали боротьбу з бюрократією, спростили військовим життя та вивільнили їм час на те, що справді важливо", – зазначила заступниця міністра.

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"Шлях, який ми пройшли до цієї позначки, був хоч і важкий, але необхідний. Ми змогли завоювати довіру захисників і захисниць, а також довіру командирів, які проявили лідерство та наполегливість у впровадженні електронних рапортів на місцях", - додала вона.

Катерина Черногоренко зазначила, що загалом оцифровано третину рапортів, які покривають основні питання служби. Наступними будуть рапорти, пов’язані із отриманням довідок та фінансовими питаннями.

Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.

Найпопулярніші зараз:

  •  рапорт на оздоровчі (30%),
  • річна відпустка (23%),
  • зміна місця служби (21%).

Раніше повідомлялося, що за пів року 100 000 рапортів на зміну місця служби подали в застосунку Армія+.

Автор: 

Міноборони (7455) Армія+ (60)


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Фига себе! 1500 воинских частей! Это даже если по 200 человек на часть это получается 3 миллиона солдат! Три миллиона Карл! А у нас все жалуются "нет солдат"! А 1500 воинских частей это что? Нафига какая то мобилизация если есть 1500 воинских частей! Это в пять раз больше всей российской группировки в Украине! 3 миллиона живой силы а все жалуются "нет войск"
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28.05.2025 18:41 Відповісти
1500x200 = 300 000. никакой термоядерной бомбы с такой математикой (и наукой, на остатки от распилов батальона монако) - очевидно - не стОит ждать. хорошо, что только мины бракованные не стреляли, а могли и в стволах взрываться.
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28.05.2025 19:09 Відповісти
1500x200 вроде три миллиона.
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28.05.2025 19:17 Відповісти
пол миллиона только рапорты подали. Какие 300 тысяч
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28.05.2025 19:18 Відповісти
вот и я о том же. а за такую статистику всех "цифровизаторов" в военное время обычно надо расстреливать. а если об этом вещает замминистра - то с министром за компанию.
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28.05.2025 19:54 Відповісти
Неужели российскую группировку в каких то там несчастных 600-700 тысяч "штыков". ЗСУ со своей многомиллионной армией не может разбить?Так я так полагаю что эти 1500 воинских частей это еще не полный список.Возможно численность ЗСУ намного больше. Да навалитесь всей трех-четырех миллионной оравой на москалей и "вынисете" их нахрен с Донбасса и других направлений. Там начать да закончить. Всего каких то несчастных 600 тысяч москалей
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28.05.2025 18:55 Відповісти
Верно пословица гласит "На одного с Сошкой десять с Ложкой" или "Хорошо в Колхозе жить , один робэ а пять лэжить". На одного бойца на нуле целая толпа в тылу сидит
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28.05.2025 20:22 Відповісти
 
 