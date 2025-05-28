500 000 електронних рапортів подали військові через застосунок Армія+ за 10 місяців його роботи

За 10 місяців роботи застосунку Армія+ військові подали 500 000 електронних рапортів – 1 800 на день. За цей період застосунок впровадили у себе понад 1 500 військових частин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Електронні рапорти були одним із перших сервісів, які запустилися в Армія+. Саме вони почали боротьбу з бюрократією, спростили військовим життя та вивільнили їм час на те, що справді важливо", – зазначила заступниця міністра.

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"Шлях, який ми пройшли до цієї позначки, був хоч і важкий, але необхідний. Ми змогли завоювати довіру захисників і захисниць, а також довіру командирів, які проявили лідерство та наполегливість у впровадженні електронних рапортів на місцях", - додала вона.

Катерина Черногоренко зазначила, що загалом оцифровано третину рапортів, які покривають основні питання служби. Наступними будуть рапорти, пов’язані із отриманням довідок та фінансовими питаннями.

Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.

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Раніше повідомлялося, що за пів року 100 000 рапортів на зміну місця служби подали в застосунку Армія+.