IT-коалиция передала Украине оборудование на почти 2 млн евро, - Минобороны

IT-коалиция передала Украине очередную поставку оборудования, которое профинансировали Люксембург и Исландия. Его общая стоимость составляет почти 2 миллиона евро.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на этот раз партнеры передали Министерству обороны Украины:

3288 точек доступа различных моделей;

500 маршрутизаторов;

460 зарядных станций с солнечными панелями;

872 телефона.

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"Спасибо странам ИТ-коалиции за усиление технологической устойчивости нашего войска. С этим оборудованием мы увеличим возможности для качественной и надежной связи в Вооруженных силах Украины, что очень важно на линии боевого соприкосновения", - сказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В Минобороны добавили, что это уже третья поставка от ИТ-коалиции в 2025 году. В январе этого года в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью 3.3 млн евро, а также в феврале - на 7.5 млн евро.

Что такое ІТ-коалиция

ИТ-коалиция - это одна из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн"). Она поддерживает Вооруженные силы Украины и Министерство обороны в области ИТ, связи и кибербезопасности.

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Сейчас в коалицию входят Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция и Япония. Лидеры коалиции - Эстония и Люксембург.