IT-коалиция передала Украине оборудование на почти 2 млн евро, - Минобороны
IT-коалиция передала Украине очередную поставку оборудования, которое профинансировали Люксембург и Исландия. Его общая стоимость составляет почти 2 миллиона евро.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на этот раз партнеры передали Министерству обороны Украины:
- 3288 точек доступа различных моделей;
- 500 маршрутизаторов;
- 460 зарядных станций с солнечными панелями;
- 872 телефона.
"Спасибо странам ИТ-коалиции за усиление технологической устойчивости нашего войска. С этим оборудованием мы увеличим возможности для качественной и надежной связи в Вооруженных силах Украины, что очень важно на линии боевого соприкосновения", - сказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
В Минобороны добавили, что это уже третья поставка от ИТ-коалиции в 2025 году. В январе этого года в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью 3.3 млн евро, а также в феврале - на 7.5 млн евро.
Что такое ІТ-коалиция
ИТ-коалиция - это одна из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн"). Она поддерживает Вооруженные силы Украины и Министерство обороны в области ИТ, связи и кибербезопасности.
Сейчас в коалицию входят Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция и Япония. Лидеры коалиции - Эстония и Люксембург.
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