IT-коалиция передала Украине оборудование стоимостью 7,5 млн евро, - Минобороны

Министерство обороны Украины получило от IT-коалиции очередную партию оборудования, которое профинансировали Нидерланды и Люксембург. Общая стоимость помощи составляет около 7,5 млн евро.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо странам ІТ-коалиции за усиление устойчивости нашей инфраструктуры. С этим оборудованием мы увеличим способности Сил обороны, а также сможем быстрее внедрять цифровизацию в украинской армии", - отметила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации.

На этот раз партнеры передали Министерству обороны Украины:

серверное и сетевое оборудование для центров обработки данных

зарядные станции

оборудование связи

панели отображения информации.

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Как отмечается, это уже вторая поставка от ІТ-коалиции в 2025 году. В январе этого года в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью 3,3 млн евро.

Что такое ІТ-коалиция?

ІТ-коалиция - это одна из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн"). Она поддерживает Вооруженные силы Украины и Министерство обороны в области ИТ, связи и кибербезопасности. Сейчас в коалицию входят Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция и Япония. Лидеры коалиции - Эстония и Люксембург.