НАТО готовит "дополнительные миллиарды" помощи Украине, - Рютте после разговора с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что члены Альянса готовы продолжить поддержку Украины.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По итогам разговора Рютте отметил, что "США и НАТО становятся сильнее", а члены Альянса "быстро увеличивают инвестиции в оборону".

"Объявлено о значительных увеличениях и другие на очереди. По Украине члены Альянса готовят дополнительные миллиарды помощи и взносы в гарантии безопасности", - добавил он.

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Ранее глава Представительства Альянса в Украине Патрик Тернер подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину в борьбе за свободу и суверенитет.