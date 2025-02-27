3 264 9
НАТО готовит "дополнительные миллиарды" помощи Украине, - Рютте после разговора с Трампом
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что члены Альянса готовы продолжить поддержку Украины.
Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
По итогам разговора Рютте отметил, что "США и НАТО становятся сильнее", а члены Альянса "быстро увеличивают инвестиции в оборону".
"Объявлено о значительных увеличениях и другие на очереди. По Украине члены Альянса готовят дополнительные миллиарды помощи и взносы в гарантии безопасности", - добавил он.
Ранее глава Представительства Альянса в Украине Патрик Тернер подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину в борьбе за свободу и суверенитет.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У черзі на оголошення.????😸
А стільки лайна накидали на Трампа,особливо один "старожил",ніби,як зайде маскаль,то зробить поблажку.
законтрактовано" " обіцяно" "заявлено". надо успеть создать агенцию, дать бронь и премии за ожидание и мучительные мысли "куда б потратить".
Я так зрозумiв, Трамп і НАТА розiйшлись як в морi кoрoблi.