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Новости Помощь Украине
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НАТО готовит "дополнительные миллиарды" помощи Украине, - Рютте после разговора с Трампом

Марк Рютте на форуме в Давосе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что члены Альянса готовы продолжить поддержку Украины.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По итогам разговора Рютте отметил, что "США и НАТО становятся сильнее", а члены Альянса "быстро увеличивают инвестиции в оборону".

"Объявлено о значительных увеличениях и другие на очереди. По Украине члены Альянса готовят дополнительные миллиарды помощи и взносы в гарантии безопасности", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО продолжит поддерживать Украину, чтобы эта война завершилась справедливым миром, - Рютте

Ранее глава Представительства Альянса в Украине Патрик Тернер подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину в борьбе за свободу и суверенитет.

Автор: 

НАТО (9948) помощь (7758) Рютте Марк (336)


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Оголошено про значні збільшення та інші на черзі. Щодо України члени Альянсу готують додаткові мільярди допомоги та внески в гарантії безпеки", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3538361
У черзі на оголошення.????😸
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27.02.2025 22:01 Ответить
Besya #601314 Що, знову все пропало? Дуже сумна новина? Для кацапів 100% сумна новина.
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27.02.2025 23:05 Ответить
О блін виліз, в любій не понятній ситуації обзивай іншого кацапом??? Не вгадав. Так що мимо.
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27.02.2025 23:40 Ответить
"НАТО готує "додаткові мільярди" допомоги Україні, - Рютте після розмови з Трампом".
А стільки лайна накидали на Трампа,особливо один "старожил",ніби,як зайде маскаль,то зробить поблажку.
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27.02.2025 22:08 Ответить
не кажіть гоп--поки Трамп при владі.
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27.02.2025 22:10 Ответить
Як мені, пересічному зебілу, бути? Трамп і НАТА вчора були вороги, сьогодні вже друзі. Я заплутався🐑
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27.02.2025 22:11 Ответить
Менше всім дослухатись зепропаганди,яка і розвязала цю антитрампівську істерію.
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27.02.2025 23:05 Ответить
"законтрактовано" "обіцяно" "заявлено". надо успеть создать агенцию, дать бронь и премии за ожидание и мучительные мысли "куда б потратить".
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27.02.2025 22:21 Ответить
"НАТО готує "додаткові мільярди" допомоги Україні, - Рютте після розмови з Трампом".

Я так зрозумiв, Трамп і НАТА розiйшлись як в морi кoрoблi.
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27.02.2025 22:24 Ответить
 
 