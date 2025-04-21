IT-коаліція передала Україні обладнання на майже 2 млн євро, - Міноборони

IT-коаліція передала Україні чергову поставку обладнання, яке профінансували Люксембург та Ісландія. Його загальна вартість становить майже 2 мільйони євро.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цього разу партнери передали Міністерству оборони України:

3288 точок доступу різних моделей;

500 маршрутизаторів;

460 зарядних станцій із сонячними панелями;

872 телефони.

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"Дякую країнам ІТ-коаліції за посилення технологічної стійкості нашого війська. З цим обладнанням ми збільшимо спроможності для якісного та надійного зв’язку у Збройних силах України, що дуже важливо на лінії бойового зіткнення", – сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У Міноборони додали, що це вже третя поставка від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3.3 млн євро, а також у лютому – на 7.5 млн євро.

Що таке ІТ-коаліція

ІТ-коаліція – це одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн"). Вона підтримує Збройні сили України та Міністерство оборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

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Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції – Естонія та Люксембург.