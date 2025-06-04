США не продовжуватимуть формат Рамштайн під своїм головуванням, - Пісторіус

Велика Британія та Німеччина, які перейняли на себе головування у Контактній групі з питань оборони України (UDCG, так званий формат "Рамштайн"), хочуть краще структурувати процес і представлять новий підхід.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми проводимо друге засідання Контактної групи з питань оборони України під головуванням Німеччини та Великої Британії. Джон Гілі (міністр оборони Британії - ред.) та я на попередній зустрічі UDCG домоглися важливих зобов’язань щодо подальшої військової підтримки України, і ми хочемо продовжити цю роботу сьогодні разом із Рустемом Умєровим", - сказав Пісторіус.

Очільник міністерства оборони ФРН нагадав, що раніше США проінформували, "що не продовжуватимуть цей формат під своїм головуванням".

"Ми маємо це прийняти. Велика Британія та Німеччина взяли на себе ініціативу і перейняли керівництво. Сьогодні ми представимо новий підхід, про який повідомимо на пресконференції. Ми хочемо трохи інакше, краще структурувати цей процес", - сказав Пісторіус.

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Водночас він зазначив, що партнери України по UDCG залишаються в діалозі з американською стороною.