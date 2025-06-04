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Новини Засідання Рамштайну
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США не продовжуватимуть формат Рамштайн під своїм головуванням, - Пісторіус

Пісторіус про засідання формату Рамштайн

Велика Британія та Німеччина, які перейняли на себе головування у Контактній групі з питань оборони України (UDCG, так званий формат "Рамштайн"), хочуть краще структурувати процес і представлять новий підхід.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми проводимо друге засідання Контактної групи з питань оборони України під головуванням Німеччини та Великої Британії. Джон Гілі (міністр оборони Британії - ред.) та я на попередній зустрічі UDCG домоглися важливих зобов’язань щодо подальшої військової підтримки України, і ми хочемо продовжити цю роботу сьогодні разом із Рустемом Умєровим", - сказав Пісторіус.

Очільник міністерства оборони ФРН нагадав, що раніше США проінформували, "що не продовжуватимуть цей формат під своїм головуванням".

"Ми маємо це прийняти. Велика Британія та Німеччина взяли на себе ініціативу і перейняли керівництво. Сьогодні ми представимо новий підхід, про який повідомимо на пресконференції. Ми хочемо трохи інакше, краще структурувати цей процес", - сказав Пісторіус.

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Водночас він зазначив, що партнери України по UDCG залишаються в діалозі з американською стороною.

Автор: 

США (23360) Пісторіус Борис (272) Рамштайн (155)


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сша вже можуть іти за руським корабльом.
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04.06.2025 17:35 Відповісти
Американці повністю перейшли на сторону кацапів. Але краще так, ніж бовтатимуться в штанях Рамштайна і заважатимуть танцювати.
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04.06.2025 17:37 Відповісти
Трамп вмиває руки
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04.06.2025 17:38 Відповісти
Єто піздец реб'ята 🥴
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04.06.2025 17:40 Відповісти
Трамп всюди обісрався, довго ще Америка буде відчувати "ломку" після його президентства, якщо ще залишиться тою Америкою, якою ії знав Світ.
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04.06.2025 17:44 Відповісти
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04.06.2025 18:16 Відповісти
 
 