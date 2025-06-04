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Новости Заседание Рамштайна
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США не будут продолжать формат Рамштайн под своим председательством, - Писториус

Писториус о заседании формата Рамштайн

Великобритания и Германия, которые переняли на себя председательство в Контактной группе по вопросам обороны Украины (UDCG, так называемый формат "Рамштайн"), хотят лучше структурировать процесс и представят новый подход.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы проводим второе заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины под председательством Германии и Великобритании. Джон Гилли (министр обороны Великобритании - ред.) и я на предыдущей встрече UDCG добились важных обязательств по дальнейшей военной поддержке Украины, и мы хотим продолжить эту работу сегодня вместе с Рустемом Умеровым", - сказал Писториус.

Глава министерства обороны ФРГ напомнил, что ранее США проинформировали, "что не будут продолжать этот формат под своим председательством".

"Мы должны это принять. Великобритания и Германия взяли на себя инициативу и переняли руководство. Сегодня мы представим новый подход, о котором сообщим на пресс-конференции. Мы хотим немного иначе, лучше структурировать этот процесс", - сказал Писториус.

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В то же время он отметил, что партнеры Украины по UDCG остаются в диалоге с американской стороной.

Автор: 

США (27106) Писториус Борис (224) Рамштайн (148)


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сша вже можуть іти за руським корабльом.
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04.06.2025 17:35 Ответить
Американці повністю перейшли на сторону кацапів. Але краще так, ніж бовтатимуться в штанях Рамштайна і заважатимуть танцювати.
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04.06.2025 17:37 Ответить
Трамп вмиває руки
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04.06.2025 17:38 Ответить
Єто піздец реб'ята 🥴
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04.06.2025 17:40 Ответить
Трамп всюди обісрався, довго ще Америка буде відчувати "ломку" після його президентства, якщо ще залишиться тою Америкою, якою ії знав Світ.
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04.06.2025 17:44 Ответить
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04.06.2025 18:16 Ответить
Головування в жопу ***** засунули
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04.06.2025 19:37 Ответить
 
 