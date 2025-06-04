В Пентагоне объяснили, почему Хегсет не будет на заседании "Рамштайн": график "сделал невозможным" присутствие
Глава Пентагона Пит Хегсет не будет присутствовать сегодня на встрече "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО, поскольку это якобы "сделал невозможным" его график.
Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон изданию Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Как отмечается, глава Пентагона будет в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО в четверг, но его место на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду займет посол США в НАТО Мэтью Уитакер, сообщил представитель оборонного ведомства и два человека, знакомых с их планами.
Министерство обороны США объяснило, что Хегсет не сможет присутствовать лично из-за его графика.
"График поездок господина Хегсета сделал невозможным его присутствие на завтрашнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Соединенные Штаты сосредоточены на скорейшем завершении войны в Украине на условиях, которые установят прочный мир", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Кингсли Уилсон.
Великобритания и Германия взяли на себя руководство "Рамштайном" в феврале после того, как Гегсет заявил, что США больше не будут играть ключевую роль в регулярных встречах, основанных бывшим министром обороны США Ллойдом Остином в апреле 2022 года.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 4 июня. Впоследствии стало известно, что Гегсет не будет участвовать в сегодняшнем заседании "Рамштайн".
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Хоч би заступника прислали, або когось рангом нижче.
На увесь Пентагон нікого вільного не знайшлось, ага.
1. Бухаю
2. Бухаю
3. Бухаю
...
Жалігідео видовище. Більшого самоприниження до цього ще не знало жодне кнрівництво жодної навіть.найменшої країни на мапі планети.
Цитати з х/ф «Дістати ножі» «https://citaty.info/quote/542921?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy&utm_content=quote-link Дело странное с самого начала. Дело с дырой посередине. Пончик?! Помните, я в машине говорил о дырке в центре пончика? Дырка в пончике заткнута. Надо взглянуть внимательнее. Если всмотреться, то видно, что в центре дырки тоже есть дыра. Это не дырка в пончике, а пончик поменьше со своей дыркой, а наш пончик вообще дырявый!»- точний опис Гекседа і вцілому адміністрації БД.
https://citaty.info/quote/542921?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy&utm_content=quote-link
- в барі.
- ну, нічого побариться і повернеться у свій фАк с ньюз.
Це іще одне підтвердження того, що ніякого продовження надання допомоги Україні від трампістських США після вичерпання Байденівського закону не варто чекати.