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Новости Заседание Рамштайна
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В Пентагоне объяснили, почему Хегсет не будет на заседании "Рамштайн": график "сделал невозможным" присутствие

Гегсет не придет на заседание рамштайн

Глава Пентагона Пит Хегсет не будет присутствовать сегодня на встрече "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО, поскольку это якобы "сделал невозможным" его график.

Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон изданию Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Как отмечается, глава Пентагона будет в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО в четверг, но его место на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду займет посол США в НАТО Мэтью Уитакер, сообщил представитель оборонного ведомства и два человека, знакомых с их планами.

Министерство обороны США объяснило, что Хегсет не сможет присутствовать лично из-за его графика.

"График поездок господина Хегсета сделал невозможным его присутствие на завтрашнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Соединенные Штаты сосредоточены на скорейшем завершении войны в Украине на условиях, которые установят прочный мир", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Кингсли Уилсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три года формата "Рамштайн": уже присоединились более 50 стран, объявлена помощь по безопасности на почти $170 млрд, сформировано 9 коалиций, - Умеров

Великобритания и Германия взяли на себя руководство "Рамштайном" в феврале после того, как Гегсет заявил, что США больше не будут играть ключевую роль в регулярных встречах, основанных бывшим министром обороны США Ллойдом Остином в апреле 2022 года.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 4 июня. Впоследствии стало известно, что Гегсет не будет участвовать в сегодняшнем заседании "Рамштайн".

Автор: 

Пентагон (1468) Рамштайн (148) Пит Хегсет (68)


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Топ комментарии
+8
тому що учасники засідання не захотіли бачити тупого фріка поряд із собою.
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04.06.2025 10:39 Ответить
+4
Пішли гнилі відмазки.
Хоч би заступника прислали, або когось рангом нижче.
На увесь Пентагон нікого вільного не знайшлось, ага.
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04.06.2025 10:43 Ответить
+3
Трамп важливіший за НАТО. Важливіший навіть за США.
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04.06.2025 10:41 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
тому що учасники засідання не захотіли бачити тупого фріка поряд із собою.
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04.06.2025 10:39 Ответить
Та обкурився і валяється десь під парканом...
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04.06.2025 10:41 Ответить
Трамп важливіший за НАТО. Важливіший навіть за США.
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04.06.2025 10:41 Ответить
Мабуть POTUS забанив присутність Гегсета на засіданні, "унеможливив" його графік.
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04.06.2025 10:54 Ответить
Якщо влупити літру віскаря,то графік звісно "унеможливиться"
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04.06.2025 10:41 Ответить
🤡🤡🤡
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04.06.2025 10:43 Ответить
Пішли гнилі відмазки.
Хоч би заступника прислали, або когось рангом нижче.
На увесь Пентагон нікого вільного не знайшлось, ага.
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04.06.2025 10:43 Ответить
Та бухає він. Про що тут говорити...
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04.06.2025 10:43 Ответить
гольф з Трампом ?
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04.06.2025 10:43 Ответить
Ніхто не бухзає, просто не бажає сидіти поруч з мародерами, які під час війни краждуть у свого народу і армії.
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04.06.2025 10:45 Ответить
Графік Гегсета:
1. Бухаю
2. Бухаю
3. Бухаю
...
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04.06.2025 10:46 Ответить
Цирк на дроті, коли ти не ти, а поні, що біжіть по колу, бо іншого йому не дано.
Жалігідео видовище. Більшого самоприниження до цього ще не знало жодне кнрівництво жодної навіть.найменшої країни на мапі планети.
Цитати з х/ф «Дістати ножі» «https://citaty.info/quote/542921?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy&utm_content=quote-link Дело странное с самого начала. Дело с дырой посередине. Пончик?! Помните, я в машине говорил о дырке в центре пончика? Дырка в пончике заткнута. Надо взглянуть внимательнее. Если всмотреться, то видно, что в центре дырки тоже есть дыра. Это не дырка в пончике, а пончик поменьше со своей дыркой, а наш пончик вообще дырявый!»- точний опис Гекседа і вцілому адміністрації БД.
https://citaty.info/quote/542921?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy&utm_content=quote-link
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04.06.2025 10:51 Ответить
АМЕРИКАНСЬКІ СВІТОВІ БРЕХУНИ .БРЕШУТЬ ЗГІДНО ГРАФІКІВ...
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04.06.2025 10:52 Ответить
«-де він там хотів.побути?
- в барі.
- ну, нічого побариться і повернеться у свій фАк с ньюз.
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04.06.2025 10:54 Ответить
А міг би приєднатися в онлайні, за допомогою Signal.
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04.06.2025 10:55 Ответить
А нафуя він там потрібен? Лише роздрай вносити серед союзників України.
Це іще одне підтвердження того, що ніякого продовження надання допомоги Україні від трампістських США після вичерпання Байденівського закону не варто чекати.
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04.06.2025 10:56 Ответить
не пустили? впораються без пентагону? оце так ляпас!
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04.06.2025 11:00 Ответить
Ну да, - наостанок пограбували Україну, угодою "про мінерали" і всьо, інтерес пропав...
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04.06.2025 11:01 Ответить
невже нарешті вирішив помити руки і може навіть прийняти душ?
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04.06.2025 11:05 Ответить
Ну, правильно. Предупреждать же надо. А то чувак сегодня утром проснулся, а ему говорят: Брейся живее, через час заседание Рамштайн. Конечно, он не успевает.
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04.06.2025 11:06 Ответить
Вони перелякані тим, що українці заставили друга Володью нервувати
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04.06.2025 11:10 Ответить
"графік "унеможливив" присутність" - в перекладі на українську - "забухав".
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04.06.2025 11:11 Ответить
Це політика Трампона - максимальна дистанція США від України, яку американці роззброїли у 1990-х рр. У Трампона, крім цього, любов до *****, і він сердиться, що через Україну не може бурхливо виявляти до неї свої ніжні почуття.
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04.06.2025 11:20 Ответить
до нього, чи до неї, з цих двох покидьків не розбереш, хто він, а хто вона
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04.06.2025 11:22 Ответить
Сцикуни. Старенький Байден і той сміливіший був
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04.06.2025 11:22 Ответить
 
 