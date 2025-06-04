В Пентагоне объяснили, почему Хегсет не будет на заседании "Рамштайн": график "сделал невозможным" присутствие

Глава Пентагона Пит Хегсет не будет присутствовать сегодня на встрече "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО, поскольку это якобы "сделал невозможным" его график.

Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон изданию Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Как отмечается, глава Пентагона будет в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО в четверг, но его место на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду займет посол США в НАТО Мэтью Уитакер, сообщил представитель оборонного ведомства и два человека, знакомых с их планами.

Министерство обороны США объяснило, что Хегсет не сможет присутствовать лично из-за его графика.

"График поездок господина Хегсета сделал невозможным его присутствие на завтрашнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Соединенные Штаты сосредоточены на скорейшем завершении войны в Украине на условиях, которые установят прочный мир", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Кингсли Уилсон.

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Великобритания и Германия взяли на себя руководство "Рамштайном" в феврале после того, как Гегсет заявил, что США больше не будут играть ключевую роль в регулярных встречах, основанных бывшим министром обороны США Ллойдом Остином в апреле 2022 года.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 4 июня. Впоследствии стало известно, что Гегсет не будет участвовать в сегодняшнем заседании "Рамштайн".