Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 4 июня
Великобритания и Германия созывают Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО.
Об этом сообщила пресс-служба НАТО, информирует Цензор.НЕТ.
Встреча состоится 4 июня 2025 года.
Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 11 апреля в Брюсселе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль