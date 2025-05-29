Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 4 июня

Великобритания и Германия созывают Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча состоится 4 июня 2025 года.

Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 11 апреля в Брюсселе.

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