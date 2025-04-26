Три года формата "Рамштайн": уже присоединились более 50 стран, объявлена помощь в сфере безопасности на почти $170 млрд, сформировано 9 коалиций, - Умеров

Контактной группе в формате "Рамштайн" уже три года, за это время формат расширился и адаптировался к новым вызовам.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Три года назад наши союзники впервые собрались на авиабазе "Рамштайн" для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. 40 стран, включая всех членов НАТО и ЕС, объединились, чтобы поддержать Украину в борьбе за свободу и независимость.

Сегодня "Рамштайн" продолжает работать. Формат расширился и адаптировался к новым вызовам. Его новое лидерство - за Великобританией и Германией, и США остаются важным участником Контактной группы. Украина помнит, что именно благодаря американской инициативе в апреле 2022 года эта платформа была создана", - отметил министр.

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Умеров напомнил, что на последнем заседании Контактной группы партнеры объявили о новой помощи на сумму около 24 миллиардов долларов, что, по его мнению, является подтверждением того, что формат "Рамштайн" продолжает усиливать украинскую оборону.

Также министр рассказал, что сейчас Контактная группа объединяет более 50 стран, которые в целом объявили о помощи Украине в сфере безопасности на сумму почти 170 миллиардов долларов. Это усиление, которое уже сыграло решающую роль на поле боя.

Кроме того, именно в рамках Контактной группы Украина получила системы ПВО Patriot, SAMP-T и IRIS-T, HIMARS, танки Leopard. Самолеты F-16 и Mirage в украинском небе.

В рамках "Рамштайна" также сформировано 9 коалиций возможностей: авиационная, морская, ПВО/ПРО, артиллерийская, бронетанковая, дроновую, ИТ-коалицию, коалицию по разминированию и РЭБ-коалицию.

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Как отметил Умеров, эти коалиции - не только инструмент помощи. Это символ единства свободного мира и вклад в будущее Украины. Они помогают Украине создавать Силы обороны будущего - с использованием западного вооружения, технологий и стандартов.

"Я благодарен США за лидерство в создании формата "Рамштайн" и создании Контактной группы. Спасибо Великобритании и Германии - за ведущую роль в ее развитии. И отдельная благодарность всем странам-участницам "Рамштайн". Вы помогаете сохранять жизни, сдерживать агрессию и строить новую эффективную систему безопасности - для Украины и всей Европы", - добавил министр.

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