Следующая встреча руководителей всех коалиций "Рамштайн" может состояться в Украине, - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров намерен предложить провести следующую встречу руководителей всех коалиций "Рамштайн" в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Умеров сообщил во время общения с прессой по итогам встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе,.

"Рамштайн" - это очень важная платформа для нас, это основная платформа для поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Каждая страна, которая оказывает нам такую поддержку, очень важна. Мы говорили с руководителями всех коалиций - их сейчас девять, сегодня подписали соглашение о новой коалиции относительно РЭБ. Будем продолжать сотрудничество со всеми. Буду предлагать провести их встречу в Украине, чтобы коллеги по каждой из коалиций могли приехать в Украину, пообщаться не только с нами, но и с представителями Сил безопасности и обороны, и привлечь наш ОПК - это будет такой новый формат. О конкретных шагах доложим несколько позже", - рассказал министр.

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Умеров отметил, что в сегодняшней встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины приняли участие министры из стран Европы, Азии, а также Соединенные Штаты. Украинская сторона проинформировала их о ситуации с безопасностью и представили ключевые потребности Украины, как срочные, так и долгосрочные.

По его словам, фокус внимания был сосредоточен на поставках средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, на поставках ракет, артиллерии, боеприпасов, бронированной техники, а также на продолжении финансирования.

"Очень благодарен партнерам за поддержку. Сегодня мы получили 21 миллиард евро, и это очень мощные пакеты и существенная поддержка", - добавил Умеров.

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