Три роки формату "Рамштайн": вже долучилися понад 50 країн, оголошена безпекова допомога на майже $170 млрд, сформовано 9 коаліцій, - Умєров

Контактній групі у форматі "Рамштайн" вже три роки, за цей час формат розширився й адаптувався до нових викликів.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Три роки тому наші союзники вперше зібралися на авіабазі "Рамштайн" для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. 40 країн, включно з усіма членами НАТО та ЄС, об’єдналися, щоб підтримати Україну в боротьбі за свободу та незалежність.

Сьогодні "Рамштайн" продовжує працювати. Формат розширився й адаптувався до нових викликів. Його нове лідерство — за Великою Британією та Німеччиною, і США залишаються важливим учасником Контактної групи. Україна пам'ятає, що саме завдяки американській ініціативі у квітні 2022 року ця платформа була створена", - зазначив міністр.

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Умєров нагадав, що на останньому засіданні Контактної групи партнери оголосили про нову допомогу на суму близько 24 мільярди доларів, що, на його думку, є підтвердженням того, що формат "Рамштайн" продовжує підсилювати українську оборону.

Також міністр розповів, що зараз Контактна група об’єднує понад 50 країн, які загалом оголосили про безпекову допомогу Україні на суму майже 170 мільярдів доларів. Це підсилення, яке вже зіграло вирішальну роль на полі бою.

Крім того, саме в межах Контактної групи Україна отримала системи ППО Patriot, SAMP-T та IRIS-T, HIMARS, танки Leopard. Літаки F-16 та Mirage в українському небі.

У межах "Рамштайну" також сформовано 9 коаліцій спроможностей: авіаційну, морську, ППО/ПРО, артилерійську, бронетанкову, дронову, ІТ-коаліцію, коаліцію з розмінування та РЕБ-коаліцію.

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Як наголосив Умєров, ці коаліції - не лише інструмент допомоги. Це символ єдності вільного світу і внесок у майбутнє України. Вони допомагають Україні створювати Сили оборони майбутнього - з використанням західного озброєння, технологій і стандартів.

"Я вдячний США за лідерство у започаткуванні формату "Рамштайн" та створенні Контактної групи. Дякую Великій Британії та Німеччині - за провідну роль у її розвитку. І окрема вдячність усім країнам-учасницям "Рамштайну". Ви допомагаєте зберігати життя, стримувати агресію та будувати нову ефективну систему безпеки — для України та всієї Європи", - додав міністр.

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