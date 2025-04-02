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Новини Засідання Рамштайну
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Німеччина вперше буде головуючою країною на "Рамштайні" із Великою Британією

Засідання Рамштайн. Хто його очолить та коли відбудеться

Німеччина вперше буде співорганізаторкою засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" разом із Великою Британією.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

"11 квітня Сполучене Королівство і Німеччина скличуть засідання Контактної групи з оборони України", - йдеться в повідомленні.

Напередодні прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія очолить наступне засідання у форматі "Рамштайн".

Це буде друге засідання Контактної групи з питань оборони України, яке очолюватиме не США.

Читайте: На засіданні "Рамштайну" у квітні партнери оголосять про нові пакети допомоги, - Зеленський

Автор: 

Німеччина (7344) Рамштайн (153)


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піндоси зганьбились і здулись..Король помер,да здравствуєт король..
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02.04.2025 16:05 Відповісти
Німеччина і Велика Британія об'єдналися у боротьбі проти світового фашизму. Цікаві часи настали.
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02.04.2025 16:11 Відповісти
А шо там шольц, протухшу ковбасу вже викинули на смітник чи ще смердить в уряді Німеччини?
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02.04.2025 16:36 Відповісти
 
 