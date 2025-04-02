Німеччина вперше буде головуючою країною на "Рамштайні" із Великою Британією

Німеччина вперше буде співорганізаторкою засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" разом із Великою Британією.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

"11 квітня Сполучене Королівство і Німеччина скличуть засідання Контактної групи з оборони України", - йдеться в повідомленні.

Напередодні прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія очолить наступне засідання у форматі "Рамштайн".

Це буде друге засідання Контактної групи з питань оборони України, яке очолюватиме не США.

Читайте: На засіданні "Рамштайну" у квітні партнери оголосять про нові пакети допомоги, - Зеленський