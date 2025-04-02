Німеччина вперше буде головуючою країною на "Рамштайні" із Великою Британією
Німеччина вперше буде співорганізаторкою засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" разом із Великою Британією.
Про це повідомила пресслужба Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.
"11 квітня Сполучене Королівство і Німеччина скличуть засідання Контактної групи з оборони України", - йдеться в повідомленні.
Напередодні прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія очолить наступне засідання у форматі "Рамштайн".
Це буде друге засідання Контактної групи з питань оборони України, яке очолюватиме не США.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар02.04.2025 16:05 Відповісти Мені подобається 1
Luka Lukich #363772
показати весь коментар02.04.2025 16:11 Відповісти Мені подобається 0
Грицько Злий
показати весь коментар02.04.2025 16:36 Відповісти Мені подобається 0
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