Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня

Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО.

Про це повідомила пресслужба НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч відбудеться 4 червня 2025 року.

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 11 квітня в Брюсселі.

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