Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня
Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО.
Про це повідомила пресслужба НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч відбудеться 4 червня 2025 року.
Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 11 квітня в Брюсселі.
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