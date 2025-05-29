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Новини Засідання Рамштайну
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Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня

Коли відбудеться наступне засідання Рамштайну

Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО.

Про це повідомила пресслужба НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч відбудеться 4 червня 2025 року.

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 11 квітня в Брюсселі.

Читайте: Три роки формату "Рамштайн": вже долучилися понад 50 країн, оголошена безпекова допомога на майже $170 млрд, сформовано 9 коаліцій, - Умєров

Автор: 

НАТО (6512) Рамштайн (154)


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