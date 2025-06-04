Хегсет не будет участвовать в сегодняшнем заседании "Рамштайн", - Associated Press
Глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу международной группы для координации военной помощи Украине, более известной как Рамштайн".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Как отмечается, Хегсет, вернувшийся в воскресенье из Сингапура с конференции по нацбезопасности, прибудет в Брюссель только в среду вечером, после завершения заседания Контактной группы по обороне Украины.
Чиновник США на условиях анонимности подтвердил, что Хегсет не будет участвовать, в том числе - и по видеосвязи.
Издание отмечает, что это - последний из серии шагов, которые США сделали, чтобы дистанцироваться от войны в Украине. И это последовало за предупреждением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что США и другие рискуют применить опасные двойные стандарты, если их концентрация на потенциальном конфликте с Китаем будет осуществляться за счет отказа от Украины.
Отметим, что предшественник Хегсета, Ллойд Остин, создал группу после того, как РФ осуществила полномасштабное нападение на Украину в 2022 году. С тех пор более 50 стран-членов в совокупности предоставили Украине около 126 млрд долларов в виде оружия и военной помощи, в том числе 66,5 млрд долларов от США.
Также стоит заметить, что впервые за 3 года глава Пентагона не будет присутствовать на заседании "Рамштайн".
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 4 июня.
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Тому на продовження американської допомоги розраховувати не слід. А це означає, що і діяти проти рашистської пітьми потрібно без оглядки на Тромба і К°.