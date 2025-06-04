РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12024 посетителя онлайн
Новости Заседание Рамштайна
3 147 18

Хегсет не будет участвовать в сегодняшнем заседании "Рамштайн", - Associated Press

гегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу международной группы для координации военной помощи Украине, более известной как Рамштайн".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, Хегсет, вернувшийся в воскресенье из Сингапура с конференции по нацбезопасности, прибудет в Брюссель только в среду вечером, после завершения заседания Контактной группы по обороне Украины.

Чиновник США на условиях анонимности подтвердил, что Хегсет не будет участвовать, в том числе - и по видеосвязи.

Издание отмечает, что это - последний из серии шагов, которые США сделали, чтобы дистанцироваться от войны в Украине. И это последовало за предупреждением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что США и другие рискуют применить опасные двойные стандарты, если их концентрация на потенциальном конфликте с Китаем будет осуществляться за счет отказа от Украины.

Также читайте: Хегсету регулярно докладывали о ходе операции СБУ "Паутина", - CNN

Отметим, что предшественник Хегсета, Ллойд Остин, создал группу после того, как РФ осуществила полномасштабное нападение на Украину в 2022 году. С тех пор более 50 стран-членов в совокупности предоставили Украине около 126 млрд долларов в виде оружия и военной помощи, в том числе 66,5 млрд долларов от США.

Также стоит заметить, что впервые за 3 года глава Пентагона не будет присутствовать на заседании "Рамштайн".

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 4 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина тайно готовила операцию "Павутина", зная, что США будут против, - NYT

Автор: 

США (27106) Рамштайн (148) Пит Хегсет (68)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Те, як себе поведуть трампістські США, стало давно зрозуміло - ще на початку 2024 року, коли ці гегсети в Конгресі "ставили палки в колеса" законопроєкту про військову допомогу Україні.
Тому на продовження американської допомоги розраховувати не слід. А це означає, що і діяти проти рашистської пітьми потрібно без оглядки на Тромба і К°.
показать весь комментарий
04.06.2025 07:08 Ответить
+6
США ведуть себе по дурному
показать весь комментарий
04.06.2025 07:08 Ответить
+6
Це погано, перш за все, для самих США. Країна стрімко втрачає авторитет на світовій арені. А життя - воно таке: сьогодні ти плюєш на світ, а завтра світ плюне на тебе
показать весь комментарий
04.06.2025 08:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А я думаю, звідки черговим лайном понесло? А це п'ятикутник какає.
показать весь комментарий
04.06.2025 06:54 Ответить
Тим краще. Менше пфуйло буде знати.
показать весь комментарий
04.06.2025 07:34 Ответить
Кісо образилося. Напомаженій істоті не повідомили завчасно про "Павутиння"
показать весь комментарий
04.06.2025 07:06 Ответить
Гегсет не братиме участі в сьогоднішньому засіданні "Рамштайн"

показать весь комментарий
04.06.2025 07:06 Ответить
США ведуть себе по дурному
показать весь комментарий
04.06.2025 07:08 Ответить
Це перший випадок коли США пропускають "Рамштайн" - поганий знак
показать весь комментарий
04.06.2025 07:33 Ответить
Це погано, перш за все, для самих США. Країна стрімко втрачає авторитет на світовій арені. А життя - воно таке: сьогодні ти плюєш на світ, а завтра світ плюне на тебе
показать весь комментарий
04.06.2025 08:25 Ответить
Який піп такий і приход.
показать весь комментарий
04.06.2025 08:40 Ответить
Те, як себе поведуть трампістські США, стало давно зрозуміло - ще на початку 2024 року, коли ці гегсети в Конгресі "ставили палки в колеса" законопроєкту про військову допомогу Україні.
Тому на продовження американської допомоги розраховувати не слід. А це означає, що і діяти проти рашистської пітьми потрібно без оглядки на Тромба і К°.
показать весь комментарий
04.06.2025 07:08 Ответить
Та забухав, парашно-трампівська прокладка, забухав.
показать весь комментарий
04.06.2025 07:18 Ответить
Так якщо трампон ще не додивився мультики/комікси з доповідями розвідки/ДержДепу і не пограв у гольф з Віткоффом, то він не може прийняти будь-яке рішення (тільки пустопорожні заяви на фоні особистої роздратованості). А без хоч якогось рішення/плану чого кудись їхати і витрачати бюджетні кошти? (Трампон, на відміну від найвеличнішого, гроші рахувати вміє)...
показать весь комментарий
04.06.2025 07:20 Ответить
Яке засідання? У нього крапельниця після viski party.
показать весь комментарий
04.06.2025 07:36 Ответить
Поставте на стіл чекушку, зразу прибіжить.
показать весь комментарий
04.06.2025 07:39 Ответить
Це - трампісти+магашисти - не союзники України. Це - агентура *****.
показать весь комментарий
04.06.2025 08:15 Ответить
Америка зливається. Але якщо ви йдете, не випускайте рудого імпотента з заявами 2-3 неділі і ми остаточно взнаєм чи хоче пуйло миру
показать весь комментарий
04.06.2025 08:27 Ответить
У нього в цей час педікюр-воно записалось...
показать весь комментарий
04.06.2025 08:30 Ответить
хто б сумнівався, це ж *** ескалація, довбой...би-ріелтори обіср...ні
показать весь комментарий
04.06.2025 08:43 Ответить
Він сьогодні бухать буде.
показать весь комментарий
04.06.2025 08:48 Ответить
 
 