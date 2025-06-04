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Новини Засідання Рамштайну
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Гегсет не братиме участі в сьогоднішньому засіданні "Рамштайн", - Associated Press

гегсет

Очільник Пентагону Піт Гегсет пропустить зустріч міжнародної групи для координації військової допомоги Україні, більш відомої як "Рамштайн".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.

Як зазначається, Гегсет, який повернувся в неділю із Сінгапуру з конференції з нацбезпеки, прибуде до Брюсселя тільки в середу ввечері, після завершення засідання Контактної групи з оборони України.

Чиновник США на умовах анонімності підтвердив, що Гегсет не братиме участі, зокрема й по відеозв'язку.

Видання зазначає, що це останній із серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від війни в Україні. І це послідувало за попередженням президента Франції Емманюеля Макрона про те, що США та інші ризикують застосувати небезпечні подвійні стандарти, якщо їхня концентрація на потенційному конфлікті з Китаєм здійснюватиметься за рахунок відмови від України.

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Зазначимо, що попередник Хегсета, Ллойд Остін, створив групу після того, як РФ здійснила повномасштабний напад на Україну 2022 року. Відтоді понад 50 країн-членів у сукупності надали Україні близько 126 млрд доларів у вигляді зброї та військової допомоги, зокрема 66,5 млрд доларів від США.

Також варто зауважити, що вперше за 3 роки очільник Пентагону не буде присутнім на засіданні "Рамштайн".

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня.

Автор: 

США (23360) Рамштайн (155) Гегсет Піт (68)


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А я думаю, звідки черговим лайном понесло? А це п'ятикутник какає.
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04.06.2025 06:54 Відповісти
Кісо образилося. Напомаженій істоті не повідомили завчасно про "Павутиння"
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04.06.2025 07:06 Відповісти
Гегсет не братиме участі в сьогоднішньому засіданні "Рамштайн"

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04.06.2025 07:06 Відповісти
США ведуть себе по дурному
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04.06.2025 07:08 Відповісти
Те, як себе поведуть трампістські США, стало давно зрозуміло - ще на початку 2024 року, коли ці гегсети в Конгресі "ставили палки в колеса" законопроєкту про військову допомогу Україні.
Тому на продовження американської допомоги розраховувати не слід. А це означає, що і діяти проти рашистської пітьми потрібно без оглядки на Тромба і К°.
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04.06.2025 07:08 Відповісти
Та забухав, парашно-трампівська прокладка, забухав.
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04.06.2025 07:18 Відповісти
Так якщо трампон ще не додивився мультики/комікси з доповідями розвідки/ДержДепу і не пограв у гольф з Віткоффом, то він не може прийняти будь-яке рішення (тільки пустопорожні заяви на фоні особистої роздратованості). А без хоч якогось рішення/плану чого кудись їхати і витрачати бюджетні кошти? (Трампон, на відміну від найвеличнішого, гроші рахувати вміє)...
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04.06.2025 07:20 Відповісти
 
 