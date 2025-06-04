У Пентагоні пояснили, чому Гегсета не буде на засіданні "Рамштайн": графік "унеможливив" присутність

Очільник Пентагону Піт Гегсет не буде присутній сьогодні на зустрічі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО, оскільки це нібито "унеможливив" його графік.

Про це заявила речниця Пентагону Кінгслі Вілсон виданню Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Як зазначається, глава Пентагону буде в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в четвер, але його місце на засіданні Контактної групи з питань оборони України в середу займе посол США в НАТО Метью Вітакер, повідомив представник оборонного відомства і двоє людей, знайомих з їхніми планами.

Міністерство оборони США пояснило, що Гегсет не зможе бути присутній особисто через його графік.

"Графік поїздок пана Гегсета унеможливив його присутність на завтрашньому засіданні Контактної групи з питань оборони України. Сполучені Штати зосереджені на якнайшвидшому завершенні війни в Україні на умовах, які встановлять міцний мир", - йдеться в заяві прессекретаря Пентагону Кінгслі Вілсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три роки формату "Рамштайн": вже долучилися понад 50 країн, оголошена безпекова допомога на майже $170 млрд, сформовано 9 коаліцій, - Умєров

Велика Британія та Німеччина перебрали на себе керівництво "Рамштайном" в лютому після того, як Гегсет заявив, що США більше не відіграватимуть ключової ролі в регулярних зустрічах, започаткованих колишнім міністром оборони США Ллойдом Остіном у квітні 2022 року.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня. Згодом стало відомо, що Гегсет не братиме участі в сьогоднішньому засіданні "Рамштайн".