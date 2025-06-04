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Новини Засідання Рамштайну
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У Пентагоні пояснили, чому Гегсета не буде на засіданні "Рамштайн": графік "унеможливив" присутність

Гегсет не прийде на засідання рамштайн

Очільник Пентагону Піт Гегсет не буде присутній сьогодні на зустрічі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО, оскільки це нібито "унеможливив" його графік.

Про це заявила речниця Пентагону Кінгслі Вілсон виданню Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Як зазначається, глава Пентагону буде в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в четвер, але його місце на засіданні Контактної групи з питань оборони України в середу займе посол США в НАТО Метью Вітакер, повідомив представник оборонного відомства і двоє людей, знайомих з їхніми планами.

Міністерство оборони США пояснило, що Гегсет не зможе бути присутній особисто через його графік.

"Графік поїздок пана Гегсета унеможливив його присутність на завтрашньому засіданні Контактної групи з питань оборони України. Сполучені Штати зосереджені на якнайшвидшому завершенні війни в Україні на умовах, які встановлять міцний мир", - йдеться в заяві прессекретаря Пентагону Кінгслі Вілсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три роки формату "Рамштайн": вже долучилися понад 50 країн, оголошена безпекова допомога на майже $170 млрд, сформовано 9 коаліцій, - Умєров

Велика Британія та Німеччина перебрали на себе керівництво "Рамштайном" в лютому після того, як Гегсет заявив, що США більше не відіграватимуть ключової ролі в регулярних зустрічах, започаткованих колишнім міністром оборони США Ллойдом Остіном у квітні 2022 року.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня. Згодом стало відомо, що Гегсет не братиме участі в сьогоднішньому засіданні "Рамштайн".

Автор: 

Пентагон (1436) Рамштайн (155) Гегсет Піт (68)


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Топ коментарі
+8
тому що учасники засідання не захотіли бачити тупого фріка поряд із собою.
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04.06.2025 10:39 Відповісти
+5
Пішли гнилі відмазки.
Хоч би заступника прислали, або когось рангом нижче.
На увесь Пентагон нікого вільного не знайшлось, ага.
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04.06.2025 10:43 Відповісти
+3
Трамп важливіший за НАТО. Важливіший навіть за США.
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04.06.2025 10:41 Відповісти
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тому що учасники засідання не захотіли бачити тупого фріка поряд із собою.
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04.06.2025 10:39 Відповісти
Та обкурився і валяється десь під парканом...
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04.06.2025 10:41 Відповісти
Трамп важливіший за НАТО. Важливіший навіть за США.
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04.06.2025 10:41 Відповісти
Мабуть POTUS забанив присутність Гегсета на засіданні, "унеможливив" його графік.
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04.06.2025 10:54 Відповісти
Якщо влупити літру віскаря,то графік звісно "унеможливиться"
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04.06.2025 10:41 Відповісти
🤡🤡🤡
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04.06.2025 10:43 Відповісти
Пішли гнилі відмазки.
Хоч би заступника прислали, або когось рангом нижче.
На увесь Пентагон нікого вільного не знайшлось, ага.
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04.06.2025 10:43 Відповісти
Та бухає він. Про що тут говорити...
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04.06.2025 10:43 Відповісти
гольф з Трампом ?
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04.06.2025 10:43 Відповісти
Ніхто не бухзає, просто не бажає сидіти поруч з мародерами, які під час війни краждуть у свого народу і армії.
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04.06.2025 10:45 Відповісти
Графік Гегсета:
1. Бухаю
2. Бухаю
3. Бухаю
...
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04.06.2025 10:46 Відповісти
Цирк на дроті, коли ти не ти, а поні, що біжіть по колу, бо іншого йому не дано.
Жалігідео видовище. Більшого самоприниження до цього ще не знало жодне кнрівництво жодної навіть.найменшої країни на мапі планети.
Цитати з х/ф «Дістати ножі» «https://citaty.info/quote/542921?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy&utm_content=quote-link Дело странное с самого начала. Дело с дырой посередине. Пончик?! Помните, я в машине говорил о дырке в центре пончика? Дырка в пончике заткнута. Надо взглянуть внимательнее. Если всмотреться, то видно, что в центре дырки тоже есть дыра. Это не дырка в пончике, а пончик поменьше со своей дыркой, а наш пончик вообще дырявый!»- точний опис Гекседа і вцілому адміністрації БД.
https://citaty.info/quote/542921?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy&utm_content=quote-link
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04.06.2025 10:51 Відповісти
АМЕРИКАНСЬКІ СВІТОВІ БРЕХУНИ .БРЕШУТЬ ЗГІДНО ГРАФІКІВ...
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04.06.2025 10:52 Відповісти
«-де він там хотів.побути?
- в барі.
- ну, нічого побариться і повернеться у свій фАк с ньюз.
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04.06.2025 10:54 Відповісти
А міг би приєднатися в онлайні, за допомогою Signal.
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04.06.2025 10:55 Відповісти
А нафуя він там потрібен? Лише роздрай вносити серед союзників України.
Це іще одне підтвердження того, що ніякого продовження надання допомоги Україні від трампістських США після вичерпання Байденівського закону не варто чекати.
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04.06.2025 10:56 Відповісти
не пустили? впораються без пентагону? оце так ляпас!
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04.06.2025 11:00 Відповісти
Ну да, - наостанок пограбували Україну, угодою "про мінерали" і всьо, інтерес пропав...
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04.06.2025 11:01 Відповісти
невже нарешті вирішив помити руки і може навіть прийняти душ?
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04.06.2025 11:05 Відповісти
Ну, правильно. Предупреждать же надо. А то чувак сегодня утром проснулся, а ему говорят: Брейся живее, через час заседание Рамштайн. Конечно, он не успевает.
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04.06.2025 11:06 Відповісти
Вони перелякані тим, що українці заставили друга Володью нервувати
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04.06.2025 11:10 Відповісти
"графік "унеможливив" присутність" - в перекладі на українську - "забухав".
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04.06.2025 11:11 Відповісти
Це політика Трампона - максимальна дистанція США від України, яку американці роззброїли у 1990-х рр. У Трампона, крім цього, любов до *****, і він сердиться, що через Україну не може бурхливо виявляти до неї свої ніжні почуття.
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04.06.2025 11:20 Відповісти
до нього, чи до неї, з цих двох покидьків не розбереш, хто він, а хто вона
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04.06.2025 11:22 Відповісти
Сцикуни. Старенький Байден і той сміливіший був
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04.06.2025 11:22 Відповісти
Оклигує від "деліріум тременс" -- так би й казали.
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04.06.2025 11:42 Відповісти
 
 