У Пентагоні пояснили, чому Гегсета не буде на засіданні "Рамштайн": графік "унеможливив" присутність
Очільник Пентагону Піт Гегсет не буде присутній сьогодні на зустрічі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО, оскільки це нібито "унеможливив" його графік.
Про це заявила речниця Пентагону Кінгслі Вілсон виданню Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Як зазначається, глава Пентагону буде в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в четвер, але його місце на засіданні Контактної групи з питань оборони України в середу займе посол США в НАТО Метью Вітакер, повідомив представник оборонного відомства і двоє людей, знайомих з їхніми планами.
Міністерство оборони США пояснило, що Гегсет не зможе бути присутній особисто через його графік.
"Графік поїздок пана Гегсета унеможливив його присутність на завтрашньому засіданні Контактної групи з питань оборони України. Сполучені Штати зосереджені на якнайшвидшому завершенні війни в Україні на умовах, які встановлять міцний мир", - йдеться в заяві прессекретаря Пентагону Кінгслі Вілсон.
Велика Британія та Німеччина перебрали на себе керівництво "Рамштайном" в лютому після того, як Гегсет заявив, що США більше не відіграватимуть ключової ролі в регулярних зустрічах, започаткованих колишнім міністром оборони США Ллойдом Остіном у квітні 2022 року.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня. Згодом стало відомо, що Гегсет не братиме участі в сьогоднішньому засіданні "Рамштайн".
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Хоч би заступника прислали, або когось рангом нижче.
На увесь Пентагон нікого вільного не знайшлось, ага.
1. Бухаю
2. Бухаю
3. Бухаю
...
Жалігідео видовище. Більшого самоприниження до цього ще не знало жодне кнрівництво жодної навіть.найменшої країни на мапі планети.
Цитати з х/ф «Дістати ножі» «https://citaty.info/quote/542921?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy&utm_content=quote-link Дело странное с самого начала. Дело с дырой посередине. Пончик?! Помните, я в машине говорил о дырке в центре пончика? Дырка в пончике заткнута. Надо взглянуть внимательнее. Если всмотреться, то видно, что в центре дырки тоже есть дыра. Это не дырка в пончике, а пончик поменьше со своей дыркой, а наш пончик вообще дырявый!»- точний опис Гекседа і вцілому адміністрації БД.
https://citaty.info/quote/542921?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy&utm_content=quote-link
- в барі.
- ну, нічого побариться і повернеться у свій фАк с ньюз.
Це іще одне підтвердження того, що ніякого продовження надання допомоги Україні від трампістських США після вичерпання Байденівського закону не варто чекати.