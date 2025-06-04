Німеччина прагне допомогти Україні закінчити війну, але мир не може бути досягнуто за будь-яку ціну, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина хоче допомогти Україні завершити війну з позиції сили, однак мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну.

Про це він сказав під час відкриття "Рамштайну", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Йдеться про підтримку України стільки, скільки буде потрібно, і всім, що ми можемо зробити в межах наших наявних можливостей. Це найважливіше завдання, якого ми маємо досягти у найближчі тижні та місяці. Коли ми говоримо про припинення вогню та справжній миру, йдеться не про мир за будь-яку ціну. Йдеться про мир, свободу і суверенітет. Тож працюймо над цим разом у найближчі місяці", – наголосив німецький міністр.

Пісторіус запевнив, що підтримка України залишатиметься пріоритетом як для уряду Німеччини, так і для нього особисто.

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