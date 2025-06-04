Німеччина готова купити Patriot у партнерів та передати їх Україні, - Пісторіус

Німеччина шукає можливість купити системи протиповітряної оборони Patriot з подальшою передачею їх Україні.

Про це заявив очільник Міністерства оборони ФРН Борис Пісторіус перед початком зустрічі Контактної групи з оборони України, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Пісторіуса, Німеччина передала Україні чверть своїх систем Patriot і тому не в змозі дати більше.

"Але ми звертаємося до Сполучених Штатів Америки та інших союзників, щоб вони надали системи Patriot або аналогічні системи. Ми також запропонували в кожному окремому випадку розглянути можливість оплати системи, яка буде надана, просто тому, що зараз важлива швидкість, і чекати на поставки від виробника ми не можемо – це займає надто багато часу", - сказав Пісторіус.

Раніше повідомлялося, що США безкоштовно не передаватимуть Україні Patriot, але можуть їх продати.

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