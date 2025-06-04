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Новини Patriot для України
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Німеччина готова купити Patriot у партнерів та передати їх Україні, - Пісторіус

Псторіус про ППО для України

Німеччина шукає можливість купити системи протиповітряної оборони Patriot з подальшою передачею їх Україні.

Про це заявив очільник Міністерства оборони ФРН Борис Пісторіус перед початком зустрічі Контактної групи з оборони України, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Пісторіуса, Німеччина передала Україні чверть своїх систем Patriot і тому не в змозі дати більше.

"Але ми звертаємося до Сполучених Штатів Америки та інших союзників, щоб вони надали системи Patriot або аналогічні системи. Ми також запропонували в кожному окремому випадку розглянути можливість оплати системи, яка буде надана, просто тому, що зараз важлива швидкість, і чекати на поставки від виробника ми не можемо – це займає надто багато часу", - сказав Пісторіус.

Раніше повідомлялося, що США безкоштовно не передаватимуть Україні Patriot, але можуть їх продати.

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Автор: 

Німеччина (7475) ППО (3270) Patriot (326) Пісторіус Борис (272)


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купили б тихенько та передати . зараз якийсь орбан та пшек прокацаський скажуть "ні "
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04.06.2025 16:45 Відповісти
По уху на мнение орбанов по этому поводу. Это же не ЕС передаст, а именно Германия.
Бляха муха, и этих людей 80 лет назад фашистами называли...
А оказывается всю рашку надо напалмом выжечь.
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04.06.2025 16:48 Відповісти
Греки сказали - не продадуть - турки їх хвилюють
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04.06.2025 16:46 Відповісти
ще треба пояснити американцям, що присутність нових Patriot-ов в Україні це не про ескалацію, а про безпеку..., й коли тобі в момент нападу пропонують тільки біблію замість кольта, то шансів уникнути нападу майже немає...
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04.06.2025 16:49 Відповісти
не сильно американців наша безпека цікавить
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04.06.2025 16:53 Відповісти
Сомнительно, что найдутся желающие. Трамп заявит, что нужны для борьбы с мексиканской угрозой и вообще. Другие тоже в очередь не выстроятся. Но хз, а вдруг...
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04.06.2025 16:51 Відповісти
 
 