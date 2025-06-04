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Новости Patriot для Украины
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Германия готова купить Patriot у партнеров и передать их Украине, - Писториус

Псториус о ПВО для Украины

Германия ищет возможность купить системы противовоздушной обороны Patriot с последующей передачей их Украине.

Об этом заявил глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус перед началом встречи Контактной группы по обороне Украины, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Писториуса, Германия передала Украине четверть своих систем Patriot и поэтому не в состоянии дать больше.

"Но мы обращаемся к Соединенным Штатам Америки и другим союзникам, чтобы они предоставили системы Patriot или аналогичные системы. Мы также предложили в каждом отдельном случае рассмотреть возможность оплаты системы, которая будет предоставлена, просто потому, что сейчас важна скорость, и ждать поставки от производителя мы не можем - это занимает слишком много времени", - сказал Писториус.

Ранее сообщалось, что США бесплатно не будут передавать Украине Patriot, но могут их продать.

Читайте также: Первое украинское дальнобойное оружие, профинансированное Германией, развернут в ВСУ через несколько недель, - Писториус

Автор: 

Германия (7066) ПВО (2829) Patriot (291) Писториус Борис (224)


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купили б тихенько та передати . зараз якийсь орбан та пшек прокацаський скажуть "ні "
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04.06.2025 16:45 Ответить
По уху на мнение орбанов по этому поводу. Это же не ЕС передаст, а именно Германия.
Бляха муха, и этих людей 80 лет назад фашистами называли...
А оказывается всю рашку надо напалмом выжечь.
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04.06.2025 16:48 Ответить
Греки сказали - не продадуть - турки їх хвилюють
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04.06.2025 16:46 Ответить
ще треба пояснити американцям, що присутність нових Patriot-ов в Україні це не про ескалацію, а про безпеку..., й коли тобі в момент нападу пропонують тільки біблію замість кольта, то шансів уникнути нападу майже немає...
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04.06.2025 16:49 Ответить
не сильно американців наша безпека цікавить
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04.06.2025 16:53 Ответить
Сомнительно, что найдутся желающие. Трамп заявит, что нужны для борьбы с мексиканской угрозой и вообще. Другие тоже в очередь не выстроятся. Но хз, а вдруг...
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04.06.2025 16:51 Ответить
 
 