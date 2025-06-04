Германия готова купить Patriot у партнеров и передать их Украине, - Писториус

Германия ищет возможность купить системы противовоздушной обороны Patriot с последующей передачей их Украине.

Об этом заявил глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус перед началом встречи Контактной группы по обороне Украины, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Писториуса, Германия передала Украине четверть своих систем Patriot и поэтому не в состоянии дать больше.

"Но мы обращаемся к Соединенным Штатам Америки и другим союзникам, чтобы они предоставили системы Patriot или аналогичные системы. Мы также предложили в каждом отдельном случае рассмотреть возможность оплаты системы, которая будет предоставлена, просто потому, что сейчас важна скорость, и ждать поставки от производителя мы не можем - это занимает слишком много времени", - сказал Писториус.

Ранее сообщалось, что США бесплатно не будут передавать Украине Patriot, но могут их продать.

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