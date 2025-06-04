Первое украинское дальнобойное оружие, профинансированное Германией, развернут в ВСУ через несколько недель, - Писториус
Первое дальнобойное оружие, произведенное в Украине при финансировании Германии, может поступить на вооружение в Силы обороны уже через несколько недель.
Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что во время визита его украинского коллеги Рустема Умерова в Берлин на прошлой неделе удалось договориться, что Германия будет финансировать производство дальнобойного оружия в Украине.
"Таким образом мы реализуем наш план, который является более важным чем когда-либо, - в будущем усиливать прямые инвестиции в украинскую оборонную промышленность. "На месте" все происходит еще быстрее, и мощности также есть. Преимущество заключается в том, что уже в этом году можно изготовить значительное количество оружия большой дальности. Первые системы могут быть введены в действие в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель", - отметил глава Минобороны ФРГ.
Также он заявил, что между Киевом и Берлином есть договоренность продолжить поставки систем противовоздушной обороны, оружия и боеприпасов, а также финансирование ремонта и сотрудничества в отношении спутниковой связи.
28 мая 2025 года Украина и Германия подписали в среду в Берлине соглашение о финансировании производства в Украине дальнобойного вооружения украинского производства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво як за місяць можна профінансувати, розробити, виготовити і поставити на озброєння якусь далекобійну зброю. Тут скоріше Німеччина купила патент на щось готове і буде тепер на цьому заробляти.
- "як тоді будувати дороги?";
- "не на часі";
- "взято під особистий контроль";
- "союзники не фінансували".
чи це просто невдалий переклад Інтерфакс-Україна?
🎯 Ціль: 350 000 ₴
🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/9VQDSXEH8w
💳Номер картки банки
4441 1111 2504 3616