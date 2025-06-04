Первое украинское дальнобойное оружие, профинансированное Германией, развернут в ВСУ через несколько недель, - Писториус

Первое дальнобойное оружие, произведенное в Украине при финансировании Германии, может поступить на вооружение в Силы обороны уже через несколько недель.

Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что во время визита его украинского коллеги Рустема Умерова в Берлин на прошлой неделе удалось договориться, что Германия будет финансировать производство дальнобойного оружия в Украине.

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"Таким образом мы реализуем наш план, который является более важным чем когда-либо, - в будущем усиливать прямые инвестиции в украинскую оборонную промышленность. "На месте" все происходит еще быстрее, и мощности также есть. Преимущество заключается в том, что уже в этом году можно изготовить значительное количество оружия большой дальности. Первые системы могут быть введены в действие в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель", - отметил глава Минобороны ФРГ.

Также он заявил, что между Киевом и Берлином есть договоренность продолжить поставки систем противовоздушной обороны, оружия и боеприпасов, а также финансирование ремонта и сотрудничества в отношении спутниковой связи.

28 мая 2025 года Украина и Германия подписали в среду в Берлине соглашение о финансировании производства в Украине дальнобойного вооружения украинского производства.

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