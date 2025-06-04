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Новости Разрешение на дальнобойные удары по РФ
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Первое украинское дальнобойное оружие, профинансированное Германией, развернут в ВСУ через несколько недель, - Писториус

Дальнобойное оружие Украины. В Германии сказали, когда получат ВСУ

Первое дальнобойное оружие, произведенное в Украине при финансировании Германии, может поступить на вооружение в Силы обороны уже через несколько недель.

Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что во время визита его украинского коллеги Рустема Умерова в Берлин на прошлой неделе удалось договориться, что Германия будет финансировать производство дальнобойного оружия в Украине.

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"Таким образом мы реализуем наш план, который является более важным чем когда-либо, - в будущем усиливать прямые инвестиции в украинскую оборонную промышленность. "На месте" все происходит еще быстрее, и мощности также есть. Преимущество заключается в том, что уже в этом году можно изготовить значительное количество оружия большой дальности. Первые системы могут быть введены в действие в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель", - отметил глава Минобороны ФРГ.

Также он заявил, что между Киевом и Берлином есть договоренность продолжить поставки систем противовоздушной обороны, оружия и боеприпасов, а также финансирование ремонта и сотрудничества в отношении спутниковой связи.

28 мая 2025 года Украина и Германия подписали в среду в Берлине соглашение о финансировании производства в Украине дальнобойного вооружения украинского производства.

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Автор: 

Германия (7066) оружие (10259) Писториус Борис (224)


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Топ комментарии
+2
Легко - перейменують Таурус на Тарас , можливо ще перефарбують. Кацапи так вчинили з шахедами, перейменувавши їх в герані.
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04.06.2025 16:32 Ответить
+2
Про це повідомив міністр оборони ФРН Піздоріус
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04.06.2025 16:38 Ответить
+1
Було б ще чим стріляти окрім потужних відосіків.
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04.06.2025 16:23 Ответить
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Було б ще чим стріляти окрім потужних відосіків.
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04.06.2025 16:23 Ответить
Стежте, щоб Умєров прокладок не напхав.
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04.06.2025 16:25 Ответить
На зміну "2-3 тижні і ракети закінчаться" прийшло "2-3 тижні і ракети з'являться".
Цікаво як за місяць можна профінансувати, розробити, виготовити і поставити на озброєння якусь далекобійну зброю. Тут скоріше Німеччина купила патент на щось готове і буде тепер на цьому заробляти.
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04.06.2025 16:25 Ответить
Легко - перейменують Таурус на Тарас , можливо ще перефарбують. Кацапи так вчинили з шахедами, перейменувавши їх в герані.
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04.06.2025 16:32 Ответить
Може німці почали цим займатися роки тому. У німців одна з найпотужніших машинобудівних галузей в світі, могли б щось почати хімічити на залишках Грома-2.
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04.06.2025 16:35 Ответить
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04.06.2025 16:26 Ответить
спецоперація СБУ уразила не тільки стратегічну авіацію, але й бункєрного, пишуть росЗМІ
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04.06.2025 16:27 Ответить
Хоче кинути коні?
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04.06.2025 16:27 Ответить
Склеяти ласти, літо ж на дворі
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04.06.2025 16:42 Ответить
Кажуть ООН затвердив день коня
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04.06.2025 16:44 Ответить
Чи це українська традиція - оголошувати те, що просто не слід оголошувати? 🤔
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04.06.2025 16:27 Ответить
Ти думаєш, що це велика таємниця?
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04.06.2025 16:38 Ответить
Про це повідомив міністр оборони ФРН Піздоріус
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04.06.2025 16:38 Ответить
tUAurus?
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04.06.2025 16:36 Ответить
та правильно , кричіть посильніше , ще запросіть кацапскі ЗМІ та дайте їм інтервью по цьому питанню. все робиться для того щоб нічого серьйозного Україні не надати для перемоги. одні понти
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04.06.2025 16:37 Ответить
Спочатку треба було рашистам цією зброєю вставити пістонів, а потів вже Пісторіусать!
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04.06.2025 16:37 Ответить
В часи Царювання найвеличнішого лідера **********, розробка та виробництво далекобійної зброї має чотири стадії:
- "як тоді будувати дороги?";
- "не на часі";
- "взято під особистий контроль";
- "союзники не фінансували".
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04.06.2025 16:44 Ответить
отлично отработали. неделю назад заявили, что профинансируют баллистику для Украины. зеленский подмазался. теперь всё готово. зеленский подмажется
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04.06.2025 16:46 Ответить
минулого тижня вдалося домовитися, що Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні, а за кілька тижнів може надійти на озброєння Збройних сил України? 🤓👀
чи це просто невдалий переклад Інтерфакс-Україна?
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04.06.2025 16:49 Ответить
так, невдалий переклад...
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04.06.2025 16:50 Ответить
звичайно мені б хотілось таких новин в минулому часі..., типу. декілька тижнів тому узяли та й розгорнули...
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04.06.2025 16:51 Ответить
я так розумію, що німці прсто доробили наші хронічно не дороблені сапсани та громи... у будь-якому разі - велике дякую!! бо зелені їбанати міну примітивну зробити не годні, а що вже про 3000 ракет казати!!
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04.06.2025 17:00 Ответить
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04.06.2025 17:02 Ответить
 
 