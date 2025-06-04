Першу українську далекобійну зброю, профінансовану Німеччиною, розгорнуть у ЗСУ за кілька тижнів, - Пісторіус
Перша далекобійна зброя, вироблена в Україні за фінансування Німеччини, може надійти на озброєння до Сил оборони вже за кілька тижнів.
Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він нагадав, що під час візиту його українського колеги Рустема Умєрова до Берліна минулого тижня вдалося домовитися, що Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні.
"Таким чином ми реалізуємо наш план, який є важливішим ніж будь-коли, – в майбутньому посилювати прямі інвестиції в українську оборонну промисловість. "На місці" все відбувається ще швидше, і потужності також є. Перевага полягає в тому, що вже цього року можна виготовити значну кількість зброї великої дальності. Перші системи можуть бути введені в дію в Збройних силах України вже за кілька тижнів", - зазначив очільник Міноборони ФРН.
Також він заявив, що між Києвом та Берліном є домовленість продовжити постачання систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів, а також фінансування ремонту та співпраці стосовно супутникового зв'язку.
28 травня 2025 року Україна та Німеччина підписали у середу в Берліні угоду про фінансування виробництва в Україні далекобійного озброєння українського виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво як за місяць можна профінансувати, розробити, виготовити і поставити на озброєння якусь далекобійну зброю. Тут скоріше Німеччина купила патент на щось готове і буде тепер на цьому заробляти.
.
- "як тоді будувати дороги?";
- "не на часі";
- "взято під особистий контроль";
- "союзники не фінансували".
чи це просто невдалий переклад Інтерфакс-Україна?
🎯 Ціль: 350 000 ₴
🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/9VQDSXEH8w
💳Номер картки банки
4441 1111 2504 3616