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Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ
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Першу українську далекобійну зброю, профінансовану Німеччиною, розгорнуть у ЗСУ за кілька тижнів, - Пісторіус

Далекобійна зброя України. У Німеччині сказали, коли отримають ЗСУ

Перша далекобійна зброя, вироблена в Україні за фінансування Німеччини, може надійти на озброєння до Сил оборони вже за кілька тижнів.

Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що під час візиту його українського колеги Рустема Умєрова до Берліна минулого тижня вдалося домовитися, що Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні.

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"Таким чином ми реалізуємо наш план, який є важливішим ніж будь-коли, – в майбутньому посилювати прямі інвестиції в українську оборонну промисловість. "На місці" все відбувається ще швидше, і потужності також є. Перевага полягає в тому, що вже цього року можна виготовити значну кількість зброї великої дальності. Перші системи можуть бути введені в дію в Збройних силах України вже за кілька тижнів", - зазначив очільник Міноборони ФРН.

Також він заявив, що між Києвом та Берліном є домовленість продовжити постачання систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів, а також фінансування ремонту та співпраці стосовно супутникового зв'язку.

28 травня 2025 року Україна та Німеччина підписали у середу в Берліні угоду про фінансування виробництва в Україні далекобійного озброєння українського виробництва.

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Автор: 

Німеччина (7475) зброя (7526) Пісторіус Борис (272)


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Топ коментарі
+3
Легко - перейменують Таурус на Тарас , можливо ще перефарбують. Кацапи так вчинили з шахедами, перейменувавши їх в герані.
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04.06.2025 16:32 Відповісти
+2
Було б ще чим стріляти окрім потужних відосіків.
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04.06.2025 16:23 Відповісти
+2
Про це повідомив міністр оборони ФРН Піздоріус
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04.06.2025 16:38 Відповісти
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Було б ще чим стріляти окрім потужних відосіків.
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04.06.2025 16:23 Відповісти
Так, видимо, есть чем стрелять, если на сегодня уже есть почти миллион "нейтрализованных" орков.
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04.06.2025 17:11 Відповісти
Стежте, щоб Умєров прокладок не напхав.
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04.06.2025 16:25 Відповісти
На зміну "2-3 тижні і ракети закінчаться" прийшло "2-3 тижні і ракети з'являться".
Цікаво як за місяць можна профінансувати, розробити, виготовити і поставити на озброєння якусь далекобійну зброю. Тут скоріше Німеччина купила патент на щось готове і буде тепер на цьому заробляти.
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04.06.2025 16:25 Відповісти
Легко - перейменують Таурус на Тарас , можливо ще перефарбують. Кацапи так вчинили з шахедами, перейменувавши їх в герані.
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04.06.2025 16:32 Відповісти
а хрести на крилах навіть міняти не треба

.
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04.06.2025 17:10 Відповісти
Може німці почали цим займатися роки тому. У німців одна з найпотужніших машинобудівних галузей в світі, могли б щось почати хімічити на залишках Грома-2.
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04.06.2025 16:35 Відповісти
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04.06.2025 16:26 Відповісти
спецоперація СБУ уразила не тільки стратегічну авіацію, але й бункєрного, пишуть росЗМІ
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04.06.2025 16:27 Відповісти
Хотьби здох !
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04.06.2025 17:16 Відповісти
Хоче кинути коні?
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04.06.2025 16:27 Відповісти
Склеяти ласти, літо ж на дворі
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04.06.2025 16:42 Відповісти
Кажуть ООН затвердив день коня
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04.06.2025 16:44 Відповісти
Чи це українська традиція - оголошувати те, що просто не слід оголошувати? 🤔
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04.06.2025 16:27 Відповісти
Ти думаєш, що це велика таємниця?
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04.06.2025 16:38 Відповісти
Навчальний табір для курсантів також не був секретом. Аж поки не завітав «Іскандер». Чи не так?
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04.06.2025 17:07 Відповісти
Про це повідомив міністр оборони ФРН Піздоріус
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04.06.2025 16:38 Відповісти
tUAurus?
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04.06.2025 16:36 Відповісти
tUAuRUS
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04.06.2025 17:08 Відповісти
та правильно , кричіть посильніше , ще запросіть кацапскі ЗМІ та дайте їм інтервью по цьому питанню. все робиться для того щоб нічого серьйозного Україні не надати для перемоги. одні понти
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04.06.2025 16:37 Відповісти
Спочатку треба було рашистам цією зброєю вставити пістонів, а потів вже Пісторіусать!
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04.06.2025 16:37 Відповісти
В часи Царювання найвеличнішого лідера **********, розробка та виробництво далекобійної зброї має чотири стадії:
- "як тоді будувати дороги?";
- "не на часі";
- "взято під особистий контроль";
- "союзники не фінансували".
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04.06.2025 16:44 Відповісти
отлично отработали. неделю назад заявили, что профинансируют баллистику для Украины. зеленский подмазался. теперь всё готово. зеленский подмажется
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04.06.2025 16:46 Відповісти
минулого тижня вдалося домовитися, що Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні, а за кілька тижнів може надійти на озброєння Збройних сил України? 🤓👀
чи це просто невдалий переклад Інтерфакс-Україна?
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04.06.2025 16:49 Відповісти
так, невдалий переклад...
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04.06.2025 16:50 Відповісти
Інтерфак-Україна
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04.06.2025 17:09 Відповісти
звичайно мені б хотілось таких новин в минулому часі..., типу. декілька тижнів тому узяли та й розгорнули...
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04.06.2025 16:51 Відповісти
я так розумію, що німці прсто доробили наші хронічно не дороблені сапсани та громи... у будь-якому разі - велике дякую!! бо зелені їбанати міну примітивну зробити не годні, а що вже про 3000 ракет казати!!
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04.06.2025 17:00 Відповісти
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04.06.2025 17:02 Відповісти
 
 