Необхідно "ще більш ретельно" обговорити конфіскацію активів РФ на користь України, - радник Мерца Фрай

Керівник апарату федерального канцлера Німеччини Торстен Фрай вважає справедливим використати російські гроші для необхідних заходів оборони України, тому Захід має повернутися до обговорення питання конфіскації російських активів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Він зазначив, що "почуття справедливості підказує", що конфіскація заморожених на Заході російських активів є необхідною, " з огляду на величезні збитки і людські страждання, які Росія завдає Україні".

"Зараз ми переживаємо найсильніші бомбардування з початку війни. Тому справедливо, щоб російські гроші були використані для необхідних заходів оборони", – зауважив Фрай.

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Водночас він звернув увагу і на аргументи проти такого рішення, зокрема як конфіскація може позначитися на іноземних інвестиціях у ЄС чи Німеччини.

"Не можна ухвалити однозначного рішення. Але ми перебуваємо в ситуації, коли я кажу: ми повинні ще більш ретельно розглянути питання російських державних коштів, ніж досі. Ми не можемо дозволити Росії грати з нами всіма", – наголосив він.

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