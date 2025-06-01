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Новини Конфіскація заморожених активів
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Необхідно "ще більш ретельно" обговорити конфіскацію активів РФ на користь України, - радник Мерца Фрай

Конфіскація заморожених активів РФ

Керівник апарату федерального канцлера Німеччини Торстен Фрай вважає справедливим використати російські гроші для необхідних заходів оборони України, тому Захід має повернутися до обговорення питання конфіскації російських активів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Він зазначив, що "почуття справедливості підказує", що конфіскація заморожених на Заході російських активів є необхідною, " з огляду на величезні збитки і людські страждання, які Росія завдає Україні".

"Зараз ми переживаємо найсильніші бомбардування з початку війни. Тому справедливо, щоб російські гроші були використані для необхідних заходів оборони", – зауважив Фрай.

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Водночас він звернув увагу і на аргументи проти такого рішення, зокрема як конфіскація може позначитися на іноземних інвестиціях у ЄС чи Німеччини.

"Не можна ухвалити однозначного рішення. Але ми перебуваємо в ситуації, коли я кажу: ми повинні ще більш ретельно розглянути питання російських державних коштів, ніж досі. Ми не можемо дозволити Росії грати з нами всіма", – наголосив він.

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Автор: 

Німеччина (7471) заморожені активи (577)


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Років та 10-15 треба обговорювати ....не менше
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01.06.2025 09:56 Відповісти
Зелені крадії борються за какцапські активи, а яхту Медведчука через Портнова і відкати повернули медведчуку і не тільки медведчука активи повернули. Всі антикорупційні органи набрали зеленого лайна в ротяки і мовчать. Кличко правий коли говорить, що побудована диктатура Гундосого. ДумайТЕ.
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01.06.2025 09:57 Відповісти
"Не можна ухвалити однозначного рішення. Але ми перебуваємо в ситуації, коли я кажу: ми повинні ще більш ретельно розглянути питання російських державних коштів, ніж досі. ((Говорили , балакали,але діл у них немає,словами лиш какали)))
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01.06.2025 09:58 Відповісти
А може Мерцу пора пошукати серед своїх радників продажних фсбєшників ? Меркельша їх там наплодила
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01.06.2025 10:05 Відповісти
Я ж казав: ви її три роки обговорювали не дуже ретельно, тому без результату. Дійсно, треба дещо ретельніше. Слушна думка.
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01.06.2025 10:17 Відповісти
Бла Бла Бла. Эти разговоры никому не нужны.
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01.06.2025 10:18 Відповісти
Вже було і "потужно", і "рішуче", і "категорично"... Але "ще більш ретельно" - то щось новеньке, Видно покопирсалися у словниках (ще більш ретельно)
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01.06.2025 10:49 Відповісти
Вже навіть і несмішно😡
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01.06.2025 11:45 Відповісти
Треба більш ретельно обговорити.
А потім все обміркувати більш потужно.
Після чого перейти до більш рішучих дебатів.
Які мають перейти у більш ретельне обговорення...
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01.06.2025 12:28 Відповісти
 
 