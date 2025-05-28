Агресор має заплатити: українські нардепи звернулись до уряду Канади з закликом конфіскувати російські активи

Українські парламентарі звернулись до нового уряду Канади з закликом конфіскувати заморожені активи РФ: як суверенні, так і приватні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідного листа до премʼєр-міністра Марка Карні підтримали понад три десятки народних депутатів.

У документі наголошується, що через повномасштабну війну Україна потребує стабільного фінансування відновлення, а конфіскація заморожених активів РФ не лише покриє цю потребу, а й підтвердить принцип, згідно з яким агресори повинні платити за завдані ними збитки.

Канада стала першою країною, яка ще у 2022 році конфіскувала активи російських олігархів.

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"Цей сміливий крок створив життєво важливий прецедент і відображає зобов’язання Канади забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто сприяв агресії Росії та отримував від неї прибутки.

Ми також підтримуємо відкритий лист від політичних лідерів та лідерів думок Європи, адресований канадським політичним лідерам, із закликом до рішучих дій для просування арешту російських активів напередодні канадського саміту G7. Цей імпульс стане можливістю поглибити міжнародну співпрацю та зміцнить глобальну рішучість", - йдеться у звернені українських парламентів до уряду Канади.

За даними Київської школи економіки, прямі збитки інфраструктури українських міст від російських атак, станом на листопад 2024 року, оцінюють у майже 170 млрд доларів.

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"При цьому у країнах Заходу (переважно в Європі) заморожено 300 млрд доларів суверенних активів РФ. І поки єдиним механізмом, затвердженим Великою Сімкою, який вже реалізується, є передача Україні доходів з цих заморожених коштів. Це гарний крок, але цього замало як для відновлення України, так і для покарання Росії.

Канада вже створила прецедент з конфіскації таких коштів і ми сподіваємось, що ця країна демонструватиме рішучість надалі", - наголосила народна депутатка "Голосу", ініціаторка звернення Кіра Рудик.

Підписанти звернення: Кіра Рудик, Андрій Осадчук, Роман Костенко, Сергій Рахманін, Інна Совсун, Леся Василенко, Юлія Сірко, Юлія Овчинникова, Вікторія Подгорна, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Олександр Мережко, Леся Забуранна, Іван Крулько, Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко, Михайло Крячко, Володимир Ар’єв, Ірина Никорак, Володимир Цабаль, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ірина Фріз, Василь Мокан, Ростислав Тістик, Софія Федина, Ірина Констанкевич, Микола Княжицький, Максим Хлапук, Ігор Гузь, Олександр Федієнко, Єгор Чернєв.

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