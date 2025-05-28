Агрессор должен заплатить: украинские нардепы обратились к правительству Канады с призывом конфисковать российские активы

Украинские парламентарии обратились к новому правительству Канады с призывом конфисковать замороженные активы РФ: как суверенные, так и частные.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее письмо к премьер-министру Марку Карни поддержали более трех десятков народных депутатов.

В документе отмечается, что из-за полномасштабной войны Украина нуждается в стабильном финансировании восстановления, а конфискация замороженных активов РФ не только покроет эту потребность, но и подтвердит принцип, согласно которому агрессоры должны платить за нанесенный ими ущерб.

Канада стала первой страной, которая еще в 2022 году конфисковала активы российских олигархов.

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"Этот смелый шаг создал жизненно важный прецедент и отражает обязательства Канады обеспечить привлечение к ответственности тех, кто способствовал агрессии России и получал от нее прибыли.

Мы также поддерживаем открытое письмо от политических лидеров и лидеров мнений Европы, адресованное канадским политическим лидерам, с призывом к решительным действиям для продвижения ареста российских активов накануне канадского саммита G7. Этот импульс станет возможностью углубить международное сотрудничество и укрепит глобальную решимость", - говорится в обращении украинских парламентов к правительству Канады.

По данным Киевской школы экономики, прямые убытки инфраструктуры украинских городов от российских атак, по состоянию на ноябрь 2024 года, оцениваются в почти 170 млрд долларов.

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"При этом в странах Запада (преимущественно в Европе) заморожено 300 млрд долларов суверенных активов РФ. И пока единственным механизмом, утвержденным Большой Семеркой, который уже реализуется, является передача Украине доходов с этих замороженных средств. Это хороший шаг, но этого мало как для восстановления Украины, так и для наказания России.

Канада уже создала прецедент по конфискации таких средств и мы надеемся, что эта страна будет демонстрировать решимость в дальнейшем", - отметила народный депутат "Голоса", инициатор обращения Кира Рудык.

Подписанты обращения: Кира Рудык, Андрей Осадчук, Роман Костенко, Сергей Рахманин, Инна Совсун, Леся Василенко, Юлия Сирко, Юлия Овчинникова, Виктория Подгорная, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Александр Мережко, Леся Забуранная, Иван Крулько, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, Михаил Крячко, Владимир Арьев, Ирина Никорак, Владимир Цабаль, Михаил Бондарь, Ярослав Юрчишин, Ирина Фриз, Василий Мокан, Ростислав Тистык, София Федына, Ирина Констанкевич, Николай Княжицкий, Максим Хлапук, Игорь Гузь, Александр Федиенко, Егор Чернев.

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