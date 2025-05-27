Сенатор Грэм обратился к россиянам: Путин ведет вас в пропасть

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм обратился к российским гражданам на фоне мирных переговоров. Он заявил, что диктатор Владимир Путин "ведет их в пропасть", продолжая войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Грэм написал в X, комментируя сообщение Трампа о Путине.

"Чтобы закончить любую войну, у вас должны быть партнеры, которые желают этого. Пока что Путин не желает. Относительно Путина: мы должны помнить, что это человек, который способствовал режиму Асада в сбросе бочковых бомб с вертолетов на невинное гражданское население и намеренно обстреливал больницы в Сирии. Такое же варварское поведение он демонстрирует и в Украине", - подчеркнул сенатор.

Грэм обратился к русскому народу: "Путин ведет вас в пропасть".

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По его словам, из-за действий своего диктатора Россия потеряла "десятки тысяч своих солдат" убитыми и ранеными, а ее экономика испытывает все большее давление.

"Россия более изолирована, чем когда-либо. Это не делает Россию великой. Это делает ее государством-изгоем. Вы, российский народ и военные, способны на большее", - добавил американский законодатель.