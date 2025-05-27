Сенатор Грэм обратился к россиянам: Путин ведет вас в пропасть
Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм обратился к российским гражданам на фоне мирных переговоров. Он заявил, что диктатор Владимир Путин "ведет их в пропасть", продолжая войну против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Грэм написал в X, комментируя сообщение Трампа о Путине.
"Чтобы закончить любую войну, у вас должны быть партнеры, которые желают этого. Пока что Путин не желает. Относительно Путина: мы должны помнить, что это человек, который способствовал режиму Асада в сбросе бочковых бомб с вертолетов на невинное гражданское население и намеренно обстреливал больницы в Сирии. Такое же варварское поведение он демонстрирует и в Украине", - подчеркнул сенатор.
Грэм обратился к русскому народу: "Путин ведет вас в пропасть".
По его словам, из-за действий своего диктатора Россия потеряла "десятки тысяч своих солдат" убитыми и ранеными, а ее экономика испытывает все большее давление.
"Россия более изолирована, чем когда-либо. Это не делает Россию великой. Это делает ее государством-изгоем. Вы, российский народ и военные, способны на большее", - добавил американский законодатель.
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Тому в прірву їм впасти не дадуть...
Скучно iм самим там.
Так вони туди і йдуть! З прапорами, усмішками, під барабанний бій, з повною підтримкою влади, дідами на палках, горілкою в пляшці і пустим гаманцем. Та вони зуби на полицю покладуть, з голоду дохнуть будуть, дітей/чоловіків/батьків на смерть віддадуть, але "велич держави" підтримають! Раби власної думки не мають. Вони всі - в "генеральній лінії партії" (ну ще й у телевізорі).
"Якщо навіть гарного московита трохи пошкребсти, то на зовні вилізе імперець" (с) не моє
всеодно що метати бісер свиням
..тобто свинособакам
А ви їх рятуєте знову .. Якусь там співпрацю пропонуєте , зняття санкцій , гроші , технології та інше . Навіщо ? Навіщо те лайно витягувати з прірви .? Не розумію .. Кацапи ваші люті вороги , і своїми друзями ви їх ніколи не зробите . США для русні були , є і завжди будуть ворогом № 1 . Така порода
людейістот .
Скільки разів вже так було , ви їм ніжки Буша , вони вам дулю . Ви їм мільярдні кредити під символічні відсотки , а вони співають про - сарматушкі , что глядять на соєдіньонниє штатушкі !
Скажіть американці , у вас все з головою ОК ?
вони добре знають , що ім хочеться поїсти на шару ,
а це Украіна , яка століттями їх годувала !
Будьте ви прокляті , орки, на віки вічні😡