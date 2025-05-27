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Новости Мирные переговоры
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Сенатор Грэм обратился к россиянам: Путин ведет вас в пропасть

Сенатор-республиканец Линдси Грэм

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм обратился к российским гражданам на фоне мирных переговоров. Он заявил, что диктатор Владимир Путин "ведет их в пропасть", продолжая войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Грэм написал в X, комментируя сообщение Трампа о Путине.

"Чтобы закончить любую войну, у вас должны быть партнеры, которые желают этого. Пока что Путин не желает. Относительно Путина: мы должны помнить, что это человек, который способствовал режиму Асада в сбросе бочковых бомб с вертолетов на невинное гражданское население и намеренно обстреливал больницы в Сирии. Такое же варварское поведение он демонстрирует и в Украине", - подчеркнул сенатор.

Грэм обратился к русскому народу: "Путин ведет вас в пропасть".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Путин будет продолжать играть в игры, то Сенат примет меры, - Грэм

По его словам, из-за действий своего диктатора Россия потеряла "десятки тысяч своих солдат" убитыми и ранеными, а ее экономика испытывает все большее давление.

"Россия более изолирована, чем когда-либо. Это не делает Россию великой. Это делает ее государством-изгоем. Вы, российский народ и военные, способны на большее", - добавил американский законодатель.

Автор: 

путин владимир (31510) россия (96038) Линдси Грэм (71) война в Украине (4510)


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Топ комментарии
+15
вони там всі клінічні ідіоти?
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27.05.2025 21:51
+15
Обращаться к стаду баранов, говоря что пастух ведёт их на убой это АБСУРД и НОНСЕНС.
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27.05.2025 21:53
+11
В Жешув сегодня активно прилетают самолеты военно-транспортной авиации США и Канады
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27.05.2025 21:52
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вони там всі клінічні ідіоти?
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27.05.2025 21:51 Ответить
Коли вони дійдуть до точки, вони зруйнують Землю

Тому в прірву їм впасти не дадуть...
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27.05.2025 22:18 Ответить
На Кацапії так.
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27.05.2025 22:20 Ответить
Доброе слово - и пистолет.
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27.05.2025 21:51 Ответить
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27.05.2025 21:52 Ответить
В Жешув сегодня активно прилетают самолеты военно-транспортной авиации США и Канады
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27.05.2025 21:52 Ответить
Базу США при Трампе уменьшают. Віозят персонал наверное и оборудівание. Єто же не Байден
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27.05.2025 21:58 Ответить
Вивозять базу.
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27.05.2025 22:18 Ответить
нам що з того?
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27.05.2025 23:09 Ответить
Росеянi вже давно там! У прiрвi)))
Скучно iм самим там.
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27.05.2025 21:53 Ответить
Обращаться к стаду баранов, говоря что пастух ведёт их на убой это АБСУРД и НОНСЕНС.
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27.05.2025 21:53 Ответить
Напомнило старый анекдот, вернее фразу; ,,куда ты ведёшь нас Сусанин, не видно ни зги---- идите за мной, не **,-те мозги,,!
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28.05.2025 04:49 Ответить
Американцям потрібно побільше показувати оригінальні російські відеороліки з усіляких патріотичних зібрань пересічних кацапів. Просто з перекладом на англійську. Можливо тоді громадяни США зрозуміють що просто словом з цим натовпом неможливо спілкуватись. Тільки чергувати з напалмом.
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27.05.2025 21:56 Ответить
Хоч перекладайте, хоч ні, нічого не вийде. В США дуже багато вчених, розвинутих у всіх відносинах громадян, але завжди у ********* суспільстві переважна більшість байдужих, які не в змозі не те що критично думати, а зовсім думати. А тому і вибирають популістів і брехунів, абсолютно не грамотних, які не знають ні історії, ні політичної кухні, але які вважають себе пупом землі і переконують всіх, що вони знають що робити. В Україні точно такі і їх навіть більше, аж 73%.
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27.05.2025 22:13 Ответить
Там просто никого нету дома.
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28.05.2025 00:11 Ответить
"Путін веде вас у прірву" (с)

Так вони туди і йдуть! З прапорами, усмішками, під барабанний бій, з повною підтримкою влади, дідами на палках, горілкою в пляшці і пустим гаманцем. Та вони зуби на полицю покладуть, з голоду дохнуть будуть, дітей/чоловіків/батьків на смерть віддадуть, але "велич держави" підтримають! Раби власної думки не мають. Вони всі - в "генеральній лінії партії" (ну ще й у телевізорі).
"Якщо навіть гарного московита трохи пошкребсти, то на зовні вилізе імперець" (с) не моє
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27.05.2025 21:57 Ответить
от тільки вони думають що йдуть не в прірву, а, як говорило їм ху йло, - в рай.
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27.05.2025 22:10 Ответить
пам'ятаю як Зєля звертався до кацапів...
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27.05.2025 21:58 Ответить
Досить ''лікувати'' невиліковних.Час настав до жорстких дій по відношен до паРаши.США має показати нарешті силу.
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27.05.2025 21:59 Ответить
Так як ви лижете сраку пуйлу, то швидше він вас імпотенти веде у прірву...
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27.05.2025 22:00 Ответить
Whoever a politician may be addressing, he is really just talking to his voters.
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27.05.2025 22:01 Ответить
Ідіот. Вони самі хочуть в прірву. Прірва це їхній дім. Рашисти хочуть воскресити Членіна і Сраліна ікий їх вбивав мільйонами і морив голодом.
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27.05.2025 22:01 Ответить
Та вони самі того хочуть, дядьку, допоможи їм туди зійти
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27.05.2025 22:07 Ответить
звертатись до мацкалів
всеодно що метати бісер свиням
..тобто свинособакам
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27.05.2025 22:08 Ответить
прірва це середовище проживання русні. їм там добре.
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27.05.2025 22:08 Ответить
Чи так: Сенатор Грем звернувся до путіна: росіяни ведуть вас у прірву.
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27.05.2025 22:17 Ответить
Эх зря сказанул такое дедушка Грем! Свел на нет своё великолепное выступление речь в Сенате! Слишком далеко быдло то зашло и слишком глубоко залезло. И так там делали всегда. Им и вождь не нужен особо. Не в первый раз скотобаза скотобазит. Ни когда не жившие хорошо---не хотят жить хорошо. Ведь работать надо очень много---почти всю жизнь. А пайка---удел раба. Вот пайку и по карточке и ждут и получают.
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27.05.2025 22:17 Ответить
***** веде кацапів у прірву , ну то не зважайте їм . Нехай ідуть . Ви навпаки побажали б їм - щаслівого путі , підштовхнули б !
А ви їх рятуєте знову .. Якусь там співпрацю пропонуєте , зняття санкцій , гроші , технології та інше . Навіщо ? Навіщо те лайно витягувати з прірви .? Не розумію .. Кацапи ваші люті вороги , і своїми друзями ви їх ніколи не зробите . США для русні були , є і завжди будуть ворогом № 1 . Така порода людей істот .
Скільки разів вже так було , ви їм ніжки Буша , вони вам дулю . Ви їм мільярдні кредити під символічні відсотки , а вони співають про - сарматушкі , что глядять на соєдіньонниє штатушкі !
Скажіть американці , у вас все з головою ОК ?
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27.05.2025 22:20 Ответить
Это всё равно, что с котом разговаривать..
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27.05.2025 22:20 Ответить
з котом шансів більше
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27.05.2025 23:11 Ответить
Трамп більш ніж на половину скоротив РНБ США. Що б працівник забрав свої речі надано 30 хвилин)
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27.05.2025 22:21 Ответить
У прірві дуже добре дурнуватим кацапам , але
вони добре знають , що ім хочеться поїсти на шару ,
а це Украіна , яка століттями їх годувала !
Будьте ви прокляті , орки, на віки вічні😡
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27.05.2025 22:22 Ответить
Знайшов до кого звертатись! До кацапів.
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27.05.2025 22:24 Ответить
з таким же успіхом сенатор Грем міг пердонути в калюжу
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27.05.2025 23:29 Ответить
Будь-які способи аби ніхрена не робити.
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28.05.2025 00:17 Ответить
до кого він звертається? Цього в росії по зомбоящику не покажуть, а там довіряють тільки йому. Хоча більшість там уже давно зомбі, на них ці слова не подіють, більшість на росії переконана, що без путіна росії вже б не було і їх також, путін їх "спасітєль - павєлітєль".
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28.05.2025 00:28 Ответить
Путін веде вас у піхву😁
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28.05.2025 00:35 Ответить
 
 