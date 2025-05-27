Сенатор Грем звернувся до росіян: Путін веде вас у прірву
Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем звернувся до російських громадян на тлі мирних переговорів. Він заявив, що диктатор Володимир Путін "веде їх у прірву", продовжуючи війну проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Грем написав у X, коментуючи допис Трампа про Путіна.
"Щоб закінчити будь-яку війну, у вас повинні бути партнери, які бажають цього. Поки що Путін не бажає. Щодо Путіна: ми повинні пам'ятати, що це людина, яка сприяла режиму Асада у скиданні бочкових бомб з гелікоптерів на невинне цивільне населення і навмисно обстрілювала лікарні в Сирії. Таку ж варварську поведінку він демонструє і в Україні", - наголосив сенатор.
Грем звернувся до російського народу: "Путін веде вас у прірву".
За його словами, через дії свого диктатора Росія втратила "десятки тисяч своїх солдатів" вбитими та пораненими, а її економіка зазнає все більшого тиску.
"Росія більш ізольована, ніж будь-коли. Це не робить Росію великою. Це робить її державою-вигнанцем. Ви, російський народ і військові, здатні на більше", - додав американський законодавець.
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Тому в прірву їм впасти не дадуть...
Скучно iм самим там.
Так вони туди і йдуть! З прапорами, усмішками, під барабанний бій, з повною підтримкою влади, дідами на палках, горілкою в пляшці і пустим гаманцем. Та вони зуби на полицю покладуть, з голоду дохнуть будуть, дітей/чоловіків/батьків на смерть віддадуть, але "велич держави" підтримають! Раби власної думки не мають. Вони всі - в "генеральній лінії партії" (ну ще й у телевізорі).
"Якщо навіть гарного московита трохи пошкребсти, то на зовні вилізе імперець" (с) не моє
всеодно що метати бісер свиням
..тобто свинособакам
А ви їх рятуєте знову .. Якусь там співпрацю пропонуєте , зняття санкцій , гроші , технології та інше . Навіщо ? Навіщо те лайно витягувати з прірви .? Не розумію .. Кацапи ваші люті вороги , і своїми друзями ви їх ніколи не зробите . США для русні були , є і завжди будуть ворогом № 1 . Така порода
людейістот .
Скільки разів вже так було , ви їм ніжки Буша , вони вам дулю . Ви їм мільярдні кредити під символічні відсотки , а вони співають про - сарматушкі , что глядять на соєдіньонниє штатушкі !
Скажіть американці , у вас все з головою ОК ?
вони добре знають , що ім хочеться поїсти на шару ,
а це Украіна , яка століттями їх годувала !
Будьте ви прокляті , орки, на віки вічні😡