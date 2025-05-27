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Сенатор Грем звернувся до росіян: Путін веде вас у прірву

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем звернувся до російських громадян на тлі мирних переговорів. Він заявив, що диктатор Володимир Путін "веде їх у прірву", продовжуючи війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Грем написав у X, коментуючи допис Трампа про Путіна.

"Щоб закінчити будь-яку війну, у вас повинні бути партнери, які бажають цього. Поки що Путін не бажає. Щодо Путіна: ми повинні пам'ятати, що це людина, яка сприяла режиму Асада у скиданні бочкових бомб з гелікоптерів на невинне цивільне населення і навмисно обстрілювала лікарні в Сирії. Таку ж варварську поведінку він демонструє і в Україні", - наголосив сенатор. 

Грем звернувся до російського народу: "Путін веде вас у прірву".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Путін продовжуватиме грати ігри, то Сенат вживе заходів, - Грем

За його словами, через дії свого диктатора Росія втратила "десятки тисяч своїх солдатів" вбитими та пораненими, а її економіка зазнає все більшого тиску.

"Росія більш ізольована, ніж будь-коли. Це не робить Росію великою. Це робить її державою-вигнанцем. Ви, російський народ і військові, здатні на більше", - додав американський законодавець.

Автор: 

путін володимир (24068) росія (65856) Ліндсі Грем (79) війна в Україні (4546)


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Топ коментарі
+15
вони там всі клінічні ідіоти?
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27.05.2025 21:51
+15
Обращаться к стаду баранов, говоря что пастух ведёт их на убой это АБСУРД и НОНСЕНС.
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27.05.2025 21:53
+11
В Жешув сегодня активно прилетают самолеты военно-транспортной авиации США и Канады
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27.05.2025 21:52
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вони там всі клінічні ідіоти?
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27.05.2025 21:51 Відповісти
Коли вони дійдуть до точки, вони зруйнують Землю

Тому в прірву їм впасти не дадуть...
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27.05.2025 22:18 Відповісти
На Кацапії так.
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27.05.2025 22:20 Відповісти
Доброе слово - и пистолет.
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27.05.2025 21:51 Відповісти
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27.05.2025 21:52 Відповісти
В Жешув сегодня активно прилетают самолеты военно-транспортной авиации США и Канады
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27.05.2025 21:52 Відповісти
Базу США при Трампе уменьшают. Віозят персонал наверное и оборудівание. Єто же не Байден
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27.05.2025 21:58 Відповісти
Вивозять базу.
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27.05.2025 22:18 Відповісти
нам що з того?
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27.05.2025 23:09 Відповісти
Росеянi вже давно там! У прiрвi)))
Скучно iм самим там.
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27.05.2025 21:53 Відповісти
Обращаться к стаду баранов, говоря что пастух ведёт их на убой это АБСУРД и НОНСЕНС.
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27.05.2025 21:53 Відповісти
Напомнило старый анекдот, вернее фразу; ,,куда ты ведёшь нас Сусанин, не видно ни зги---- идите за мной, не **,-те мозги,,!
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28.05.2025 04:49 Відповісти
Американцям потрібно побільше показувати оригінальні російські відеороліки з усіляких патріотичних зібрань пересічних кацапів. Просто з перекладом на англійську. Можливо тоді громадяни США зрозуміють що просто словом з цим натовпом неможливо спілкуватись. Тільки чергувати з напалмом.
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27.05.2025 21:56 Відповісти
Хоч перекладайте, хоч ні, нічого не вийде. В США дуже багато вчених, розвинутих у всіх відносинах громадян, але завжди у ********* суспільстві переважна більшість байдужих, які не в змозі не те що критично думати, а зовсім думати. А тому і вибирають популістів і брехунів, абсолютно не грамотних, які не знають ні історії, ні політичної кухні, але які вважають себе пупом землі і переконують всіх, що вони знають що робити. В Україні точно такі і їх навіть більше, аж 73%.
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27.05.2025 22:13 Відповісти
Там просто никого нету дома.
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28.05.2025 00:11 Відповісти
"Путін веде вас у прірву" (с)

Так вони туди і йдуть! З прапорами, усмішками, під барабанний бій, з повною підтримкою влади, дідами на палках, горілкою в пляшці і пустим гаманцем. Та вони зуби на полицю покладуть, з голоду дохнуть будуть, дітей/чоловіків/батьків на смерть віддадуть, але "велич держави" підтримають! Раби власної думки не мають. Вони всі - в "генеральній лінії партії" (ну ще й у телевізорі).
"Якщо навіть гарного московита трохи пошкребсти, то на зовні вилізе імперець" (с) не моє
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27.05.2025 21:57 Відповісти
от тільки вони думають що йдуть не в прірву, а, як говорило їм ху йло, - в рай.
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27.05.2025 22:10 Відповісти
пам'ятаю як Зєля звертався до кацапів...
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27.05.2025 21:58 Відповісти
Досить ''лікувати'' невиліковних.Час настав до жорстких дій по відношен до паРаши.США має показати нарешті силу.
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27.05.2025 21:59 Відповісти
Так як ви лижете сраку пуйлу, то швидше він вас імпотенти веде у прірву...
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27.05.2025 22:00 Відповісти
Whoever a politician may be addressing, he is really just talking to his voters.
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27.05.2025 22:01 Відповісти
Ідіот. Вони самі хочуть в прірву. Прірва це їхній дім. Рашисти хочуть воскресити Членіна і Сраліна ікий їх вбивав мільйонами і морив голодом.
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27.05.2025 22:01 Відповісти
Та вони самі того хочуть, дядьку, допоможи їм туди зійти
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27.05.2025 22:07 Відповісти
звертатись до мацкалів
всеодно що метати бісер свиням
..тобто свинособакам
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27.05.2025 22:08 Відповісти
прірва це середовище проживання русні. їм там добре.
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27.05.2025 22:08 Відповісти
Чи так: Сенатор Грем звернувся до путіна: росіяни ведуть вас у прірву.
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27.05.2025 22:17 Відповісти
Эх зря сказанул такое дедушка Грем! Свел на нет своё великолепное выступление речь в Сенате! Слишком далеко быдло то зашло и слишком глубоко залезло. И так там делали всегда. Им и вождь не нужен особо. Не в первый раз скотобаза скотобазит. Ни когда не жившие хорошо---не хотят жить хорошо. Ведь работать надо очень много---почти всю жизнь. А пайка---удел раба. Вот пайку и по карточке и ждут и получают.
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27.05.2025 22:17 Відповісти
***** веде кацапів у прірву , ну то не зважайте їм . Нехай ідуть . Ви навпаки побажали б їм - щаслівого путі , підштовхнули б !
А ви їх рятуєте знову .. Якусь там співпрацю пропонуєте , зняття санкцій , гроші , технології та інше . Навіщо ? Навіщо те лайно витягувати з прірви .? Не розумію .. Кацапи ваші люті вороги , і своїми друзями ви їх ніколи не зробите . США для русні були , є і завжди будуть ворогом № 1 . Така порода людей істот .
Скільки разів вже так було , ви їм ніжки Буша , вони вам дулю . Ви їм мільярдні кредити під символічні відсотки , а вони співають про - сарматушкі , что глядять на соєдіньонниє штатушкі !
Скажіть американці , у вас все з головою ОК ?
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27.05.2025 22:20 Відповісти
Это всё равно, что с котом разговаривать..
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27.05.2025 22:20 Відповісти
з котом шансів більше
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27.05.2025 23:11 Відповісти
Трамп більш ніж на половину скоротив РНБ США. Що б працівник забрав свої речі надано 30 хвилин)
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27.05.2025 22:21 Відповісти
У прірві дуже добре дурнуватим кацапам , але
вони добре знають , що ім хочеться поїсти на шару ,
а це Украіна , яка століттями їх годувала !
Будьте ви прокляті , орки, на віки вічні😡
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27.05.2025 22:22 Відповісти
Знайшов до кого звертатись! До кацапів.
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27.05.2025 22:24 Відповісти
з таким же успіхом сенатор Грем міг пердонути в калюжу
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27.05.2025 23:29 Відповісти
Будь-які способи аби ніхрена не робити.
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28.05.2025 00:17 Відповісти
до кого він звертається? Цього в росії по зомбоящику не покажуть, а там довіряють тільки йому. Хоча більшість там уже давно зомбі, на них ці слова не подіють, більшість на росії переконана, що без путіна росії вже б не було і їх також, путін їх "спасітєль - павєлітєль".
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28.05.2025 00:28 Відповісти
Путін веде вас у піхву😁
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28.05.2025 00:35 Відповісти
 
 