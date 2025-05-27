Сенатор Грем звернувся до росіян: Путін веде вас у прірву

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем звернувся до російських громадян на тлі мирних переговорів. Він заявив, що диктатор Володимир Путін "веде їх у прірву", продовжуючи війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Грем написав у X, коментуючи допис Трампа про Путіна.

"Щоб закінчити будь-яку війну, у вас повинні бути партнери, які бажають цього. Поки що Путін не бажає. Щодо Путіна: ми повинні пам'ятати, що це людина, яка сприяла режиму Асада у скиданні бочкових бомб з гелікоптерів на невинне цивільне населення і навмисно обстрілювала лікарні в Сирії. Таку ж варварську поведінку він демонструє і в Україні", - наголосив сенатор.

Грем звернувся до російського народу: "Путін веде вас у прірву".

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За його словами, через дії свого диктатора Росія втратила "десятки тисяч своїх солдатів" вбитими та пораненими, а її економіка зазнає все більшого тиску.

"Росія більш ізольована, ніж будь-коли. Це не робить Росію великою. Це робить її державою-вигнанцем. Ви, російський народ і військові, здатні на більше", - додав американський законодавець.