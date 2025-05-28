Россия способна увеличить количество "шахедов" и имеет для этого ресурсы, - Игнат

Изготовление ударных БПЛА требует огромных средств, однако нельзя исключать, что россияне могут начать применить большее количество беспилотников. Для этого имеют и ресурсы, и возможности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Разные цифры есть. Но если мы уже видим в течение трех дней новые рекорды, то нельзя исключать, что тенденция идет к увеличению. Мы видим не только дроны ударного типа - чуть меньше половины летит дронов-имитаторов, таким образом усложняя воздушную обстановку для противовоздушной обороны", - отметил Игнат.

Он добавил, что Россия способна увеличивать количество "шахедов" и имеет ресурсы для этого. Несмотря на это, враг не сможет бесконечно изготавливать ударные БПЛА, ведь это требует огромных средств.

Напомним, на днях издание The Economist заявило, что вскоре россияне смогут запускать около 1000 ударных беспилотников во время воздушных атак на Украину.

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