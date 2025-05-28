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Новости Атаки беспилотников
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Россия способна увеличить количество "шахедов" и имеет для этого ресурсы, - Игнат

Россияне увеличивают количество БПЛА, атакующих

Изготовление ударных БПЛА требует огромных средств, однако нельзя исключать, что россияне могут начать применить большее количество беспилотников. Для этого имеют и ресурсы, и возможности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Разные цифры есть. Но если мы уже видим в течение трех дней новые рекорды, то нельзя исключать, что тенденция идет к увеличению. Мы видим не только дроны ударного типа - чуть меньше половины летит дронов-имитаторов, таким образом усложняя воздушную обстановку для противовоздушной обороны", - отметил Игнат.

Он добавил, что Россия способна увеличивать количество "шахедов" и имеет ресурсы для этого. Несмотря на это, враг не сможет бесконечно изготавливать ударные БПЛА, ведь это требует огромных средств.

Напомним, на днях издание The Economist заявило, что вскоре россияне смогут запускать около 1000 ударных беспилотников во время воздушных атак на Украину.

Читайте также: РФ запускает 60% настоящих БПЛА и 40% ложных, чтобы усилить давление на ПВО, - Воздушные силы

Автор: 

Игнат Юрий (602) Шахед (1127) война в Украине (4510)


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Росія здатна збільшувати кількість "шахедів" і має ресурси для цього

А в нас їх хтось спиззив?
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28.05.2025 10:52 Ответить
Так, наші далекі предки.
Поки чубились за владу, мошква під приводом єдиного царя йшла здобувати Сибір та Далекий схід.
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28.05.2025 10:57 Ответить
За сотні років так нічого не змінилося ...
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28.05.2025 15:23 Ответить
Зате у нас мільярд дерев підростає е-бабусі заробляюь е-бали і ходють задоволені...
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28.05.2025 10:53 Ответить
Взагалі стратегія перемоги чітка: "санкції почнуть відчуватися в 2026 році", "виробництво шахедів нарощують, але гарні новини - це не буде нескінченно", "ми закликаємо сісти за стіл переговорів і вивести війська".
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28.05.2025 11:02 Ответить
хто такий ігнат?
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28.05.2025 12:39 Ответить
 
 