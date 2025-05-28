Росія здатна збільшувати кількість "шахедів" і має ресурси для цього, - Ігнат

Виготовлення ударних БпЛА потребує величезних коштів, проте не можна виключати, що росіяни можуть почати застосувати більшу кількість безпілотників. Для цього мають і ресурси, і можливості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Різні цифри є. Та якщо ми вже бачимо протягом трьох днів нові рекорди, то не можна виключати, що тенденція йде до збільшення. Ми бачимо не лише дрони ударного типу - трохи менше половини летить дронів-імітаторів, таким чином ускладнюючи повітряну обстановку для протиповітряної оборони", - зазначив Ігнат.

Він додав, що Росія здатна збільшувати кількість "шахедів" і має ресурси для цього. Попри це, ворог не зможе нескінченно виготовляти ударні БпЛА, адже це потребує величезних коштів.

Нагадаємо, днями видання The Economist заявило, що невдовзі росіяни зможуть запускати близько 1000 ударних безпілотників під час повітряних атак на Україну.

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