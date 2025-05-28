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Новини Атаки безпілотників
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Росія здатна збільшувати кількість "шахедів" і має ресурси для цього, - Ігнат

Росіяни збільшують кількість БпЛА, що атакують

Виготовлення ударних БпЛА потребує величезних коштів, проте не можна виключати, що росіяни можуть почати застосувати більшу кількість безпілотників. Для цього мають і ресурси, і можливості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Різні цифри є. Та якщо ми вже бачимо протягом трьох днів нові рекорди, то не можна виключати, що тенденція йде до збільшення. Ми бачимо не лише дрони ударного типу - трохи менше половини летить дронів-імітаторів, таким чином ускладнюючи повітряну обстановку для протиповітряної оборони", - зазначив Ігнат.

Він додав, що Росія здатна збільшувати кількість "шахедів" і має ресурси для цього. Попри це, ворог не зможе нескінченно виготовляти ударні БпЛА, адже це потребує величезних коштів.

Нагадаємо, днями видання The Economist заявило, що невдовзі росіяни зможуть запускати близько 1000 ударних безпілотників під час повітряних атак на Україну.

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Автор: 

Ігнат Юрій (800) Шахед (1128) війна в Україні (4546)


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Росія здатна збільшувати кількість "шахедів" і має ресурси для цього

А в нас їх хтось спиззив?
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28.05.2025 10:52 Відповісти
Так, наші далекі предки.
Поки чубились за владу, мошква під приводом єдиного царя йшла здобувати Сибір та Далекий схід.
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28.05.2025 10:57 Відповісти
За сотні років так нічого не змінилося ...
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28.05.2025 15:23 Відповісти
Зате у нас мільярд дерев підростає е-бабусі заробляюь е-бали і ходють задоволені...
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28.05.2025 10:53 Відповісти
Взагалі стратегія перемоги чітка: "санкції почнуть відчуватися в 2026 році", "виробництво шахедів нарощують, але гарні новини - це не буде нескінченно", "ми закликаємо сісти за стіл переговорів і вивести війська".
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28.05.2025 11:02 Відповісти
хто такий ігнат?
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28.05.2025 12:39 Відповісти
 
 