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Новини Атаки безпілотників
11 081 84

Росіяни невдовзі, ймовірно, запускатимуть до 1000 БпЛА по Україні за раз, - The Economist

шахеди

Ймовірно, невдовзі росіяни зможуть запускатимуть близько 1000 ударних безпілотників під час повітряних атак на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.

Виробництво "шахедів" у РФ

Видання нагадує, що ще рік тому 30 ударних безпілотників, які атакували Україну за одну ніч, вважалися чимось надзвичайним. Зараз Росія застосовує сотні БпЛА, зокрема в ніч на 25 травня було залучено 298 БпЛА, що, ймовірно, є рекордним показником.

"Минулого року Кремль виробляв близько 300 безпілотників "Шахед" на місяць; така ж кількість зараз випускається менш ніж за три дні. Українська військова розвідка заявляє, що має документи, які свідчать про те, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день, а це означає, що атакуючі рої в 1000 одиниць можуть стати реальністю", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів, - Повітряні сили

Модифікації російських БпЛА

Economist з посиланням на слова українських інженерів, які розбирають і аналізують ворожі ударні БпЛА пише, що новітні моделі не піддаються впливу української радіоелектронної боротьби – вони більше не покладаються на GPS, що піддається глушінню, керуються штучним інтелектом і використовують власну українську мережу інтернету та мобільного інтернету. Інженери розповіли, що нещодавно виявили записку всередині одного з безпілотників, які вони розбирали. У записці зазначалося, що дрони керуються за допомогою ботів у Telegram, які в режимі реального часу надсилають дані про політ і відео операторам.

Як пише видання, не так давно полювання на безпілотники здебільшого велося мобільними групами з дешевими кулеметами, ракетами з плеча та артилерією ближнього радіусу дії.

Також читайте: В Україні розробили дрон "Батяр", схожий на російсько-іранський "Шахед". ФОТО

Тепер, за словами офіцера протиповітряної оборони, полковника Дениса Смажного, БпЛА регулярно маневрують навколо цих груп. Спочатку вони летять низько, щоб уникнути виявлення, а потім різко піднімаються до 2000-2500 метрів, коли наближаються до міст. Тому Україна використовує для боротьби з БпЛА гелікоптери, винищувачі F-16 і безпілотники-перехоплювачі, які почали демонструвати хороші результати.

Як Україна може протидіяти російським атакам?

Високопоставлений чиновник у коментарі виданню сказав, що протиповітряна оборона навколо Києва все ще збиває близько 95% безпілотників, які запускає Росія. Але ті 5%, що прориваються, завдають серйозної шкоди.

Водночас Україна все ще має шанси на боротьбу з безпілотниками і крилатими ракетами, "але перспективи проти балістичних загроз є похмурішими". Зазначається, що у західному світі американська система Patriot має фактичну монополію на балістичну протиракетну оборону. Україна зараз має щонайменше вісім батарей Patriot, хоча в будь-який момент часу деякі з них пошкоджені і перебувають на ремонті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ масовано атакувала дронами Одесу: знищено щонайменше 20 автівок. ФОТОрепортаж

"Проблема полягає в тому, що Україна з пріоритету для адміністрації Байдена перетворилася на одного з багатьох потенційних клієнтів, які конкурують за обмежене виробництво за часів Дональда Трампа. Компанія Lockheed Martin, яка виробляє системи Patriot і їхні ракети PAC-3, збільшує обсяги виробництва до 650 ракет на рік. Але це приблизно на 100 менше, ніж прогнозоване російське виробництво балістичних ракет… Зазвичай для перехоплення російської балістичної ракети потрібно дві ракети-перехоплювача PAC-3", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що Україні, можливо, доведеться розробити стратегію виживання, яка поєднуватиме протиповітряну оборону з повітряним нападом і стримуванням".

Автор: 

росія (65856) Шахед (1128) війна в Україні (4546)


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https://www.facebook.com/alexandr.v.yakovenko/posts/pfbid02boScs4Q5hHC7Yni5CexGTWsR3rEYzDQHmkSRguFiKyk2dRHDKCtbExsFCNqVqLTNl?__cft__[0]=AZXfgA2PP-O9H-tj3cdH-5nrjR6EGNuL9_o0ealq0FRhD8p-SSpAvK1sB7dJYgwh0dg7DYLskm5iZXvfAzHHQkreLNSOihASrKIEQgX3cIIiNtPTSY_ZCkiJrKENeFgQ9xIvBBd1zpcwMeOcNzUjv_89pQMYJL-9dsXi3uIcCEyfbRRQBKHBN64kYwxlrnY-G9zs_c2m84ikpphEAWRhKY6m&__tn__=%2CO%2CP-y-R 13 ч. ·

Як ми втрачаємо технологічну перевагу в безпілотниках - і як у цьому допомогли деякі військові.

Україна мала всі шанси стати глобальним лідером у сфері військових безпілотних систем. Практичний досвід, тисячі бойових застосувань, інтенсивне навчання, шалений запит на інновації з фронту - здавалося б, це середовище мало породити національну оборонну індустрію нового типу. Але цього не сталося. Ба більше - сьогодні ми поступаємося РФ і в темпах впровадження, і в рівні інтеграції, і в ефективності.

І причина не тільки в нестачі ресурсів чи західної підтримки. Причина - у хибних рішеннях всередині самої системи. І, на жаль, частина провини лежить на тих, хто мав би бути рушієм прогресу - командуванні бригад, штабах і фронтових «ентузіастах».

У кожній другій бригаді з'явились свої «внутрішні мілтек-компанії»: майстерні - окремі ТОВки, які отримували бюджети з волонтерки або з бригадних фондів не на базі конкуренції, а за аргументом - «ми самі воюємо, ми й знаємо, що треба». Ідея логічна, навіть правильна на першому етапі. Але далі вона перетворилась на модель феодальної технократії - де командир РУБАКа формував свою «вотчину», у якій приймав технологічні рішення не на основі системності чи ефективності, а на основі доступу до ресурсу та бажання «заробити».

Окрема проблема це система закупівель. Формально вона вже «приватна», держава не все централізує. Але механізм залишився радянським: «подавай потребу». А потреби подає та ж сама «феодальна» структура в бригаді. У підсумку держава замовляє не те, що треба для перемоги, а те, що вміє озвучити і пролобіювати конкретний майор на конкретному планшеті.

Поки в нас ішла епоха польових 3D-принтерів і підпаленої епоксидки, РФ будувала заводи. Масштаб, повторюваність, контроль якості. В них нема креативності, але є структура. У нас - навпаки.

Але ми так «накреативили», що у підсумку маємо ситуацію, коли один "Шахед" за своїм економічним і бойовим ефектом часто ефективніший за десятки наших DeepStrike-операцій. І ні, справа не в їхній ППО. Справа в тому, що ми досі не навчилися грати в довгу.

Я пишу це не як підприємець, який не отримав контракт, а як керівник мілтек-компанії, яка вижила у цьому зоопарку, довела свою ефективність, і сьогодні займає лідерські позиції на ринку.

Ми звикли до самозакоханого наративу про власну винахідливість і про «нашу технологічну мілтек індустрію», але ні - розчарую, це не так.

Бо виграти війну - це не про вміння паяти. Це про вміння будувати системи. А ми, поки що, країна з чудовими паяльниками - і відсутністю індустріального мислення.
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26.05.2025 00:13
+24
5-6 дефективних менеджерів Зеленського роблять свою чорну справу..
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26.05.2025 00:17
+23
Ну то і що- а зєлєнскій нам буде по два гундосика на день! Потууужних! І "побєда" з кінокомедіями по тєлємарафону.
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26.05.2025 00:11
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А що там ще на стелі написано для The Economist?
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26.05.2025 00:07 Відповісти
Ну зараз майже 300 шахедів за раз, хоча рік-два тому було "нормою" 30 шахедів раз у декілька днів . Тому не треба навіть мати експертів щоб розуміти що буде скоро...
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26.05.2025 00:11 Відповісти
Скоро ліліпутіну СТО років стукне - зеЕкономіст запросив лічно ювіляр на вечерінку в Гєленжіку...
Тут тупому зрозуміло що цифра 1000 взята зі стелі - бо ще навіть 300 небуло.
Чому б не написати - "... а у відповідь Україна збільшить дронові атаки до 10 000 дронів за вечір" - так буде більше крінжу.
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26.05.2025 00:35 Відповісти
Зебіли і досі ржуть, рейтинг зашкалює!
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26.05.2025 00:33 Відповісти
Зеленський, готуйся! Треба потужний спіч буде записати! Хай поки спічрайтери чорнетку накидають.
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26.05.2025 00:08 Відповісти
Щоки,які видно вже ззаду,можуть репнути від потужних погроз у відосиках
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26.05.2025 00:42 Відповісти
Ви як у воду глянули - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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26.05.2025 10:49 Відповісти
Ну то і що- а зєлєнскій нам буде по два гундосика на день! Потууужних! І "побєда" з кінокомедіями по тєлємарафону.
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26.05.2025 00:11 Відповісти
А ми будем записувати по 100 відосиків в день - подивимось хто виграє цю війну на виснаження. Якщо не поможе - то + 3 пісні поплавського в день
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26.05.2025 00:13 Відповісти
Для такого випадку буде створена коаліція протидіючих, які висловлять стурбованість і занепокоєність, а для досягнення миру з позиції сили передадуть Україні одну або дві установки ППО.
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26.05.2025 00:13 Відповісти
https://www.facebook.com/alexandr.v.yakovenko?__cft__[0]=AZXfgA2PP-O9H-tj3cdH-5nrjR6EGNuL9_o0ealq0FRhD8p-SSpAvK1sB7dJYgwh0dg7DYLskm5iZXvfAzHHQkreLNSOihASrKIEQgX3cIIiNtPTSY_ZCkiJrKENeFgQ9xIvBBd1zpcwMeOcNzUjv_89pQMYJL-9dsXi3uIcCEyfbRRQBKHBN64kYwxlrnY-G9zs_c2m84ikpphEAWRhKY6m&__tn__=-UC%2CP-y-R Alex Chenkov

https://www.facebook.com/alexandr.v.yakovenko/posts/pfbid02boScs4Q5hHC7Yni5CexGTWsR3rEYzDQHmkSRguFiKyk2dRHDKCtbExsFCNqVqLTNl?__cft__[0]=AZXfgA2PP-O9H-tj3cdH-5nrjR6EGNuL9_o0ealq0FRhD8p-SSpAvK1sB7dJYgwh0dg7DYLskm5iZXvfAzHHQkreLNSOihASrKIEQgX3cIIiNtPTSY_ZCkiJrKENeFgQ9xIvBBd1zpcwMeOcNzUjv_89pQMYJL-9dsXi3uIcCEyfbRRQBKHBN64kYwxlrnY-G9zs_c2m84ikpphEAWRhKY6m&__tn__=%2CO%2CP-y-R 13 ч. ·

Як ми втрачаємо технологічну перевагу в безпілотниках - і як у цьому допомогли деякі військові.

Україна мала всі шанси стати глобальним лідером у сфері військових безпілотних систем. Практичний досвід, тисячі бойових застосувань, інтенсивне навчання, шалений запит на інновації з фронту - здавалося б, це середовище мало породити національну оборонну індустрію нового типу. Але цього не сталося. Ба більше - сьогодні ми поступаємося РФ і в темпах впровадження, і в рівні інтеграції, і в ефективності.

І причина не тільки в нестачі ресурсів чи західної підтримки. Причина - у хибних рішеннях всередині самої системи. І, на жаль, частина провини лежить на тих, хто мав би бути рушієм прогресу - командуванні бригад, штабах і фронтових «ентузіастах».

У кожній другій бригаді з'явились свої «внутрішні мілтек-компанії»: майстерні - окремі ТОВки, які отримували бюджети з волонтерки або з бригадних фондів не на базі конкуренції, а за аргументом - «ми самі воюємо, ми й знаємо, що треба». Ідея логічна, навіть правильна на першому етапі. Але далі вона перетворилась на модель феодальної технократії - де командир РУБАКа формував свою «вотчину», у якій приймав технологічні рішення не на основі системності чи ефективності, а на основі доступу до ресурсу та бажання «заробити».

Окрема проблема це система закупівель. Формально вона вже «приватна», держава не все централізує. Але механізм залишився радянським: «подавай потребу». А потреби подає та ж сама «феодальна» структура в бригаді. У підсумку держава замовляє не те, що треба для перемоги, а те, що вміє озвучити і пролобіювати конкретний майор на конкретному планшеті.

Поки в нас ішла епоха польових 3D-принтерів і підпаленої епоксидки, РФ будувала заводи. Масштаб, повторюваність, контроль якості. В них нема креативності, але є структура. У нас - навпаки.

Але ми так «накреативили», що у підсумку маємо ситуацію, коли один "Шахед" за своїм економічним і бойовим ефектом часто ефективніший за десятки наших DeepStrike-операцій. І ні, справа не в їхній ППО. Справа в тому, що ми досі не навчилися грати в довгу.

Я пишу це не як підприємець, який не отримав контракт, а як керівник мілтек-компанії, яка вижила у цьому зоопарку, довела свою ефективність, і сьогодні займає лідерські позиції на ринку.

Ми звикли до самозакоханого наративу про власну винахідливість і про «нашу технологічну мілтек індустрію», але ні - розчарую, це не так.

Бо виграти війну - це не про вміння паяти. Це про вміння будувати системи. А ми, поки що, країна з чудовими паяльниками - і відсутністю індустріального мислення.
показати весь коментар
26.05.2025 00:13 Відповісти
5-6 дефективних менеджерів Зеленського роблять свою чорну справу..
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26.05.2025 00:17 Відповісти
+ дефективний так званий президент
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26.05.2025 10:08 Відповісти
Якщо заробляти і виробляти як наслідок можна тільки своїм і наближенним, то нічого путнього не вийде.
Корупція перемогла.
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26.05.2025 10:44 Відповісти
Якась повністю тупа стаття з якимись недолугими висновками. Поясніть хто-небудь цьому успішному пану Ченкову, що, якби українська влада мала на меті створення єдиної , ефективної, високотехнологічної системи , як ударний дрон, то необхідність подальшого існування малих мілтек компаній впала до нуля. А так , коли на початку головний війсковий менеджер каже "а нахіба мені ці весільні дрони?" , а на четвертому році повномаштабки Верховний Головнокомандувач тягне за вуха купівлю вживаних російських реакторів за мільярди, то і надалі буде воювати звіринець дронів від гаражно-волонтерських компаній. І хто б щось не казав, а вони виконали і виконують своє завдання на тисячу відсотків!
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26.05.2025 11:12 Відповісти
а ми будемо відбиватися потужними відосиками, відлякуючи москальську балістику та шахеди неголеним хлєбальником найвеличнішого бидла, під аплодисменти його йо@нутого ze-лохторату ...
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26.05.2025 00:15 Відповісти
По Банковій хоча б уламки прилетіли разочок? Ніхріна. Бо там у русні ворогів немає.
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26.05.2025 00:17 Відповісти
Як і у Конча-Заспі
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26.05.2025 00:27 Відповісти
Таки прилетіли.
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26.05.2025 00:32 Відповісти
Піз***ш
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26.05.2025 00:35 Відповісти
Значить ти не місцевий і пам'ять, як у гупі.

В дім з башенкою прямо на розі Інститутської та Банкової. Знесло цілий поверх. В НБУ на першому поверсі досі вікна фанерою забиті.

Під час сьогоднішнього удару "шахедами" по Києву загинув український нейробіолог Ігор Зима разом із дружиною та їхнім котом вони проживали в будинку на перехрестя вулиць Інститутська та Банкова, на який впали уламки рашистського безпілотника.
01.01.2025

П.С. Сьогодні протягом дня я вже помітив, що руки у тебе працюють швидже голови.
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26.05.2025 00:59 Відповісти
Ти переплутпв адреси, там зебілів немає
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26.05.2025 01:08 Відповісти
Владислав Александрович #602971

По Банковій хоча б уламки прилетіли разочок?

26.05.2025 00:17

Герхард

Таки прилетіли.

26.05.2025 00:32

Я ж кажу, що у тебе з міркувалкою трабли.
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26.05.2025 01:16 Відповісти
Чи ти всерйоз вважаєш, що вночі хтось в ОП сидить і чекає на шахеди? 😁

По Банковій прилетіло. Це факт.

А те, що шахеди не літають слідом за ЗЄ - ну напружся і повісь на нього маячок.
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26.05.2025 01:20 Відповісти
Не сваріться.

Крім того, ви оби два бачили систему бункерів урядового кварталу? Там можна жити місяцями. Бо є:
1. Купа кімнат зі всьома зручностями.
2. Зала для засідань
3. Столовка з кухарями.
4. Склади зі драчкою.
5. Очисники води й повітря.
6. Гараж для купи авто з виїздами - один через метро десь біля Святошино, другий на схил Дніпра.
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26.05.2025 02:40 Відповісти
Склади зі жрачкою))*
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26.05.2025 02:42 Відповісти
А машка там прибиральниця чи камсамольская жєна що все знає?))
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26.05.2025 10:38 Відповісти
Я хз, ким ти працюєш.
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26.05.2025 17:58 Відповісти
Чи означає це, що кожен Шахед має сімку українського інтернет-оператора, щоб підключатися до мобільної інтернет-мережі?
Якщо це так, то чому цьому не протидіють інтернет-оператори?
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26.05.2025 00:21 Відповісти
сімки вони юзали ще рік тому.
взимку ж були відео з ішахеду при атаці...
а як ти будеш протидіяти ?
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26.05.2025 00:33 Відповісти
Аналізувати:
* траекторію
* швидкість
* параметри сімки: дату активації, історію використання тощо
Робити висновок, що це - Шахед та відмикати від мережі.
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26.05.2025 02:41 Відповісти
якщо абонент переміщується з високою швидкістю через декілька областей не по дорогам, то це вже підозріло. чи ні?
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26.05.2025 06:31 Відповісти
Отключать мобильный интернет при первых признаках атаки шахедов?
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26.05.2025 12:26 Відповісти
Саме так.Зверніть увагу,на болотах вимикають інтернет при появі загрози наших дронів.Перши сімки київстару знаходили в шахедах ще у 22 році.Зараз вони роблять при нападі ціфрову сітку із шахедів,розвіддронів та мобільних станцій наших операторів!Сьогодні вже корігувальники через 4g сітку у реальному часі транслюють сигнали з регістраторів у авто! Так може Фьодорофф собі шось почухає?
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26.05.2025 13:26 Відповісти
Ну если до сих пор не додумались отрубать интернет при первых сигналах, что шахеды и прочий летающий мусор на пути в Украину - то надо расстреливать тех, кто об этом в первую очередь свою тыкву напрягать должен. Зачем такие люди в управлении?
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26.05.2025 13:32 Відповісти
Є управління спецзв'язку. Це їх прой@б..
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26.05.2025 17:59 Відповісти
Тогда надо их верхом на посаженный шахед и обратно на болота отправить. Следующие умнее будут.
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27.05.2025 01:19 Відповісти
Дик, оператори ж можуть заблокувати всі сімки, якщо їз хоч раз засекли на расєї, чому це не роблять?
Продажа сімок має бути під суворим контролем. Навіть, у ФРН сімки активірують лише після веріфікації відео і паспорта.
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26.05.2025 13:33 Відповісти
Амякщо вони ящиками сімки скупили давно?

Вони ж не пів години до війни готувались..то ми шашлики смажили..
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26.05.2025 18:01 Відповісти
Эти симки можно заблокировать. Даже если ящиками купили - отрубать интернет всем абсолютно если хоть один шахед в небе. Русня давно это делает. А тупые гундосики не допустят отрыва зебыдла от интернета. Вдруг очухаются.
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27.05.2025 01:20 Відповісти
Шось таке вже в новинах пролітало - що на час повітряних атак будуть повністю відрубати мобільний тирнет..але ж сімки не безкінечні..
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27.05.2025 21:30 Відповісти
можна відключати лише не верифікованим абонентам
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27.05.2025 23:01 Відповісти
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26.05.2025 00:25 Відповісти
Зараз впісяюся від потужності... А соратники- це ті, що 21 лютого 22 року чартерами повилетіли, а тепер лише на концерти сюди їздять? Гадаю чомусь, що графік концертів квартальних "соратників" повністю не співпадає з ракетними і шахедними атаками, НЄ?
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26.05.2025 00:33 Відповісти
Зебіли забули про людські життя
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26.05.2025 00:26 Відповісти
Китайці вироблять приблизно 2млн дронів щороку, так що хватить для всіх хто заплатить.
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26.05.2025 00:29 Відповісти
Китай контролює близько 90% світового ринку комерційних дронів.
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26.05.2025 00:30 Відповісти
"Однією з останніх розробок КНР став мікродрон, що має вигляд термосу і важить менше кілограма. Конструкція цього БПЛА дає йому змогу нести вантаж, що вдвічі перевищує його власну вагу.
Він працює безшумно, може передавати розвіддані в реальному часі і нести до трьох гранат. Бортовий нейронний процесор забезпечує наведення на ціль за допомогою ШІ, а також дає змогу одному оператору керувати кількома БПЛА одночасно."
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26.05.2025 00:36 Відповісти
Мікродрон несе три гранати
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26.05.2025 00:37 Відповісти
Половине Украины по боку эти шахеды... суду по карте,дальше середины Украины они не летают,интересно,почему?
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26.05.2025 00:29 Відповісти
Оце зебіл калібрований, на зарплаті!
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26.05.2025 00:41 Відповісти
Цікаво чому ти єв гєній сруязике
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26.05.2025 10:40 Відповісти
ЗЄ, дайош по відосику, або хоча б допису у телеграмі на кожен шахед!!!

Так переможемо.
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26.05.2025 00:30 Відповісти
Це з 20-30 на початку. Зельоні тоді запевняли, що це не серйозно. Якісь дроники в сараї зроблені, з китайських комплектуючих.
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26.05.2025 00:31 Відповісти
Скоро казочці кінець напевно.ЗЕ виконав завдання,3 роки саботажу дали рашці час на налагодження виробництва нових систем озброєння.Вумному народу впарили спочатку ЗЕ,а потім не на часі.
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26.05.2025 00:39 Відповісти
Ну що ржателі 2019, ще паржом ілі как, зебіли?
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26.05.2025 00:39 Відповісти
те что "чисто поржать"-уже давно с..бались из страны.знаю таких десятки,хотя,наверно,куда больше
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26.05.2025 00:52 Відповісти
"і використовують власну українську мережу інтернету та мобільного інтернету."

Кацапи не соробляться під час наших масованих дронових атак відключати у себе мобільний інтернет - а ми чому цього не робимо?!
І чому досі, на 4му році війни у нас сім-карти продаються у будь-яких кількостях без паспорту???!
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26.05.2025 01:03 Відповісти
зате у відповідь зе-лупа з оп'ою придумають іще двадцять потужних назв неіснуючих потужно-надпотужних дроно-снарядо-ракет на кшталт "караючий довгий нептун", "наддовгий нептун", "незламна трембіта", etc., про що й гарно "с вираженієм" прогундосить зелепоц...
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26.05.2025 01:07 Відповісти
Ми свій мопєд зібрали. Ура! Не пройшло і 4 роки.
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26.05.2025 12:07 Відповісти
Треба закривати небо над Україною. Для цього потрібні професіонали, а не будь-хто. Кацапи кожен день роблять розвідку, де можна обійти ППО. Тільки командування на це ніякої уваги не робить. Якщо на якесь місто вилетіло, наприклад 10 безпілотників, то ППО будуть їх збивати над містом. Може пора робити якісь фальшиві ППО для введення кацапів в оману? А збивати кацапів там де вони не ждуть.
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26.05.2025 01:34 Відповісти
Для цього нужно хотеть выиграть войну. А вы еще разве не заметили, что наши не хотят?

Даже США не могут закрыть себя ПВО. Это дорого. И не эффективно.
Эффективнее и дешевле пару раз в месяц вручать статуэтки главным инженерам орковских заводов. Особо интеллектуальным - самокат.

Но для этого нужно не про кофе в Крыму рассказывать, а выполнять свою работу.

Я еще в конце 2022 года предлагал освободить профессиональных солдат от траты времени на мопеды, а вместо этого в каждом населенном пункте обязать мужиков сутки в месяц дежурить на мобильном боевом рассчете. Руль\прожектор\пулемет не такая уж большая наука. Но вместо этого сначала угробили добровольцев, потом угробили ПВОшников, потом запугали народ бусификацией.

Короче поздно пить боржоми. Почки уже отваливаются.
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26.05.2025 03:32 Відповісти
https://t.me/robert_magyar/1100
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26.05.2025 01:46 Відповісти
Відбивати тисячі шахедів можна (напевно) довго, але гопника можна зупинити тільки вибивши зуби. Тисячі дронів з термітом на Москву по домівках еліти, не прикритих, трохи дасть резонансу у політичних колах, а може і табакерка потрібного розміру швидко знайдеться... А то палає Київ, а має палати і скиглити агресор.
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26.05.2025 05:22 Відповісти
Та ми їх санкціями від Зеленського,вони такі потужні,що кацапи клали на них
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26.05.2025 06:23 Відповісти
Економісту варто ще написати,а як буде коли по Варшаві,Кракову,Вільнусу,Таліну... буде 1000 за ніч?(Чи такий варіант малоймовірний,на їх думку?((((
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26.05.2025 06:42 Відповісти
Скажіть а де позови в судди проти тих компаній які поставляють комплектуючі до шахедів і ракет ,адже рашисти все закупляють . Схоже в нас МЗС не зрозуміло чим займаєтся ,але тільки не державними справами .
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26.05.2025 07:39 Відповісти
Нажаль час на системне в індустріальному сенсі виробництво державою дронів втрачено. Огромна номенклатура дронів, а аналога того ж шахеда на 2000км с бойовою частиною на 90кг, а не 8 досі немає.
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26.05.2025 07:57 Відповісти
МІЛЬЯРД БАКСІВ на дрони, на вибиті вікна в Москві!
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26.05.2025 10:46 Відповісти
Що сказати?
Ми, пиzgeць, як раді!
Влада, ска, де наше ВСЬО?
"самальоти лєтят, будєм всєх бамбіть"
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26.05.2025 10:09 Відповісти
Наш Лідор приймає челендж та готовий запускати 1200 відосиків щоденно
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26.05.2025 10:19 Відповісти
А шо скаже оманський віслюк? Де наші 1000 000 дронів?
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26.05.2025 11:03 Відповісти
Не надо истерики, возьмем сухие цифры...
В марте враг запустил по Украине более 4000 дронов ЗА месяц, в апреле 2500 дронов ЗА месяц, скоро конец мая и общая цифра запущенных дронов ЗА месяц достигнет 3000.
Причем больше половины из этих дронов, это имитаторы-обманки, те самые которые в большинстве своем сажаются РЭБом.
Но и оставшиеся это НЕ все дроны шахед-136, минимум треть из них это гораздо более дешевые версии.
Вот так выглядит реальная картина.
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26.05.2025 11:33 Відповісти
Самый эффективный рецепт борьбы с ударными дронами это беспилотники-перехватчики, дешевые и массовые. Нужно масштабировать их производство и применение и переворужить ими МВГ.
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26.05.2025 11:39 Відповісти
Відосіки менше дивіться.
Шахед спочатку побачити треба. Вночі. На відстані...хєр зна якій відстані.
Ви колись хоч бачили роботу МВГ вночі вишукує шахеда? При тому що чує напрямок і має необмежений кут огляду на відміну від оператора дрона.
Радари потрібні і ракети що по ним наводяться. ІМХО.
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26.05.2025 13:06 Відповісти
Спросите у потужного зеленого штопаного гандончика про дроны........
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26.05.2025 12:02 Відповісти
Всьо фігня.
Ми тут нарешті свій шахед зробили.
Правда, БЧ там аж 18кг проти російських 90кг, і масовості виробництва нема, але куди ж нам поспішати то?
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26.05.2025 12:05 Відповісти
В ответ на это слуги увеличат потужные речи гудосика в 100 раз. Теперь украинцы будут 24 часа в день слышать речи потужные, чтобы затмить этим гул дронов-шахедов.
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26.05.2025 12:28 Відповісти
 
 