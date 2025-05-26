Росіяни невдовзі, ймовірно, запускатимуть до 1000 БпЛА по Україні за раз, - The Economist
Ймовірно, невдовзі росіяни зможуть запускатимуть близько 1000 ударних безпілотників під час повітряних атак на Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.
Виробництво "шахедів" у РФ
Видання нагадує, що ще рік тому 30 ударних безпілотників, які атакували Україну за одну ніч, вважалися чимось надзвичайним. Зараз Росія застосовує сотні БпЛА, зокрема в ніч на 25 травня було залучено 298 БпЛА, що, ймовірно, є рекордним показником.
"Минулого року Кремль виробляв близько 300 безпілотників "Шахед" на місяць; така ж кількість зараз випускається менш ніж за три дні. Українська військова розвідка заявляє, що має документи, які свідчать про те, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день, а це означає, що атакуючі рої в 1000 одиниць можуть стати реальністю", - йдеться в повідомленні.
Модифікації російських БпЛА
Economist з посиланням на слова українських інженерів, які розбирають і аналізують ворожі ударні БпЛА пише, що новітні моделі не піддаються впливу української радіоелектронної боротьби – вони більше не покладаються на GPS, що піддається глушінню, керуються штучним інтелектом і використовують власну українську мережу інтернету та мобільного інтернету. Інженери розповіли, що нещодавно виявили записку всередині одного з безпілотників, які вони розбирали. У записці зазначалося, що дрони керуються за допомогою ботів у Telegram, які в режимі реального часу надсилають дані про політ і відео операторам.
Як пише видання, не так давно полювання на безпілотники здебільшого велося мобільними групами з дешевими кулеметами, ракетами з плеча та артилерією ближнього радіусу дії.
Тепер, за словами офіцера протиповітряної оборони, полковника Дениса Смажного, БпЛА регулярно маневрують навколо цих груп. Спочатку вони летять низько, щоб уникнути виявлення, а потім різко піднімаються до 2000-2500 метрів, коли наближаються до міст. Тому Україна використовує для боротьби з БпЛА гелікоптери, винищувачі F-16 і безпілотники-перехоплювачі, які почали демонструвати хороші результати.
Як Україна може протидіяти російським атакам?
Високопоставлений чиновник у коментарі виданню сказав, що протиповітряна оборона навколо Києва все ще збиває близько 95% безпілотників, які запускає Росія. Але ті 5%, що прориваються, завдають серйозної шкоди.
Водночас Україна все ще має шанси на боротьбу з безпілотниками і крилатими ракетами, "але перспективи проти балістичних загроз є похмурішими". Зазначається, що у західному світі американська система Patriot має фактичну монополію на балістичну протиракетну оборону. Україна зараз має щонайменше вісім батарей Patriot, хоча в будь-який момент часу деякі з них пошкоджені і перебувають на ремонті.
"Проблема полягає в тому, що Україна з пріоритету для адміністрації Байдена перетворилася на одного з багатьох потенційних клієнтів, які конкурують за обмежене виробництво за часів Дональда Трампа. Компанія Lockheed Martin, яка виробляє системи Patriot і їхні ракети PAC-3, збільшує обсяги виробництва до 650 ракет на рік. Але це приблизно на 100 менше, ніж прогнозоване російське виробництво балістичних ракет… Зазвичай для перехоплення російської балістичної ракети потрібно дві ракети-перехоплювача PAC-3", - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що Україні, можливо, доведеться розробити стратегію виживання, яка поєднуватиме протиповітряну оборону з повітряним нападом і стримуванням".
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Тут тупому зрозуміло що цифра 1000 взята зі стелі - бо ще навіть 300 небуло.
Чому б не написати - "... а у відповідь Україна збільшить дронові атаки до 10 000 дронів за вечір" - так буде більше крінжу.
https://www.facebook.com/alexandr.v.yakovenko/posts/pfbid02boScs4Q5hHC7Yni5CexGTWsR3rEYzDQHmkSRguFiKyk2dRHDKCtbExsFCNqVqLTNl?__cft__[0]=AZXfgA2PP-O9H-tj3cdH-5nrjR6EGNuL9_o0ealq0FRhD8p-SSpAvK1sB7dJYgwh0dg7DYLskm5iZXvfAzHHQkreLNSOihASrKIEQgX3cIIiNtPTSY_ZCkiJrKENeFgQ9xIvBBd1zpcwMeOcNzUjv_89pQMYJL-9dsXi3uIcCEyfbRRQBKHBN64kYwxlrnY-G9zs_c2m84ikpphEAWRhKY6m&__tn__=%2CO%2CP-y-R 13 ч. ·
Як ми втрачаємо технологічну перевагу в безпілотниках - і як у цьому допомогли деякі військові.
Україна мала всі шанси стати глобальним лідером у сфері військових безпілотних систем. Практичний досвід, тисячі бойових застосувань, інтенсивне навчання, шалений запит на інновації з фронту - здавалося б, це середовище мало породити національну оборонну індустрію нового типу. Але цього не сталося. Ба більше - сьогодні ми поступаємося РФ і в темпах впровадження, і в рівні інтеграції, і в ефективності.
І причина не тільки в нестачі ресурсів чи західної підтримки. Причина - у хибних рішеннях всередині самої системи. І, на жаль, частина провини лежить на тих, хто мав би бути рушієм прогресу - командуванні бригад, штабах і фронтових «ентузіастах».
У кожній другій бригаді з'явились свої «внутрішні мілтек-компанії»: майстерні - окремі ТОВки, які отримували бюджети з волонтерки або з бригадних фондів не на базі конкуренції, а за аргументом - «ми самі воюємо, ми й знаємо, що треба». Ідея логічна, навіть правильна на першому етапі. Але далі вона перетворилась на модель феодальної технократії - де командир РУБАКа формував свою «вотчину», у якій приймав технологічні рішення не на основі системності чи ефективності, а на основі доступу до ресурсу та бажання «заробити».
Окрема проблема це система закупівель. Формально вона вже «приватна», держава не все централізує. Але механізм залишився радянським: «подавай потребу». А потреби подає та ж сама «феодальна» структура в бригаді. У підсумку держава замовляє не те, що треба для перемоги, а те, що вміє озвучити і пролобіювати конкретний майор на конкретному планшеті.
Поки в нас ішла епоха польових 3D-принтерів і підпаленої епоксидки, РФ будувала заводи. Масштаб, повторюваність, контроль якості. В них нема креативності, але є структура. У нас - навпаки.
Але ми так «накреативили», що у підсумку маємо ситуацію, коли один "Шахед" за своїм економічним і бойовим ефектом часто ефективніший за десятки наших DeepStrike-операцій. І ні, справа не в їхній ППО. Справа в тому, що ми досі не навчилися грати в довгу.
Я пишу це не як підприємець, який не отримав контракт, а як керівник мілтек-компанії, яка вижила у цьому зоопарку, довела свою ефективність, і сьогодні займає лідерські позиції на ринку.
Ми звикли до самозакоханого наративу про власну винахідливість і про «нашу технологічну мілтек індустрію», але ні - розчарую, це не так.
Бо виграти війну - це не про вміння паяти. Це про вміння будувати системи. А ми, поки що, країна з чудовими паяльниками - і відсутністю індустріального мислення.
Корупція перемогла.
В дім з башенкою прямо на розі Інститутської та Банкової. Знесло цілий поверх. В НБУ на першому поверсі досі вікна фанерою забиті.
Під час сьогоднішнього удару "шахедами" по Києву загинув український нейробіолог Ігор Зима разом із дружиною та їхнім котом вони проживали в будинку на перехрестя вулиць Інститутська та Банкова, на який впали уламки рашистського безпілотника.
01.01.2025
П.С. Сьогодні протягом дня я вже помітив, що руки у тебе працюють швидже голови.
По Банковій хоча б уламки прилетіли разочок?
26.05.2025 00:17
Герхард
Таки прилетіли.
26.05.2025 00:32
Я ж кажу, що у тебе з міркувалкою трабли.
По Банковій прилетіло. Це факт.
А те, що шахеди не літають слідом за ЗЄ - ну напружся і повісь на нього маячок.
Крім того, ви оби два бачили систему бункерів урядового кварталу? Там можна жити місяцями. Бо є:
1. Купа кімнат зі всьома зручностями.
2. Зала для засідань
3. Столовка з кухарями.
4. Склади зі драчкою.
5. Очисники води й повітря.
6. Гараж для купи авто з виїздами - один через метро десь біля Святошино, другий на схил Дніпра.
Якщо це так, то чому цьому не протидіють інтернет-оператори?
взимку ж були відео з ішахеду при атаці...
а як ти будеш протидіяти ?
* траекторію
* швидкість
* параметри сімки: дату активації, історію використання тощо
Робити висновок, що це - Шахед та відмикати від мережі.
Продажа сімок має бути під суворим контролем. Навіть, у ФРН сімки активірують лише після веріфікації відео і паспорта.
Вони ж не пів години до війни готувались..то ми шашлики смажили..
Він працює безшумно, може передавати розвіддані в реальному часі і нести до трьох гранат. Бортовий нейронний процесор забезпечує наведення на ціль за допомогою ШІ, а також дає змогу одному оператору керувати кількома БПЛА одночасно."
Так переможемо.
Кацапи не соробляться під час наших масованих дронових атак відключати у себе мобільний інтернет - а ми чому цього не робимо?!
І чому досі, на 4му році війни у нас сім-карти продаються у будь-яких кількостях без паспорту???!
Даже США не могут закрыть себя ПВО. Это дорого. И не эффективно.
Эффективнее и дешевле пару раз в месяц вручать статуэтки главным инженерам орковских заводов. Особо интеллектуальным - самокат.
Но для этого нужно не про кофе в Крыму рассказывать, а выполнять свою работу.
Я еще в конце 2022 года предлагал освободить профессиональных солдат от траты времени на мопеды, а вместо этого в каждом населенном пункте обязать мужиков сутки в месяц дежурить на мобильном боевом рассчете. Руль\прожектор\пулемет не такая уж большая наука. Но вместо этого сначала угробили добровольцев, потом угробили ПВОшников, потом запугали народ бусификацией.
Короче поздно пить боржоми. Почки уже отваливаются.
Ми, пиzgeць, як раді!
Влада, ска, де наше ВСЬО?
"самальоти лєтят, будєм всєх бамбіть"
В марте враг запустил по Украине более 4000 дронов ЗА месяц, в апреле 2500 дронов ЗА месяц, скоро конец мая и общая цифра запущенных дронов ЗА месяц достигнет 3000.
Причем больше половины из этих дронов, это имитаторы-обманки, те самые которые в большинстве своем сажаются РЭБом.
Но и оставшиеся это НЕ все дроны шахед-136, минимум треть из них это гораздо более дешевые версии.
Вот так выглядит реальная картина.
Шахед спочатку побачити треба. Вночі. На відстані...хєр зна якій відстані.
Ви колись хоч бачили роботу МВГ вночі вишукує шахеда? При тому що чує напрямок і має необмежений кут огляду на відміну від оператора дрона.
Радари потрібні і ракети що по ним наводяться. ІМХО.
Ми тут нарешті свій шахед зробили.
Правда, БЧ там аж 18кг проти російських 90кг, і масовості виробництва нема, але куди ж нам поспішати то?