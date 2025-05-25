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Новини Фото Масований удар 25 травня 2025 року
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РФ масовано атакувала дронами Одесу: знищено щонайменше 20 автівок. ФОТОрепортаж

25 травня вночі збройні сили РФ здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок атак пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. На одній з автостоянок, розташованій серед багатоповерхівок, спалахнула масштабна пожежа - вогонь знищив щонайменше 20 автомобілів місцевих мешканців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про нічну масштабну атаку: РФ вбила щонайменше троє дітей. Світ має посилити тиск на агресора

стоянка в одесі після удару 25 травня 2025 року
стоянка в одесі після удару 25 травня 2025 року
стоянка в одесі після удару 25 травня 2025 року
стоянка в одесі після удару 25 травня 2025 року

Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

авто (6220) обстріл (28973) Одеса (5492) Одеська область (3273) Шахед (1125) Одеський район (181)


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Освободители... Защищают на кизяк всю русскоязычную Украину
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25.05.2025 10:13 Відповісти
Скрупульозно подмечено, йофтить.
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25.05.2025 17:42 Відповісти
Херсон-Николаев-Одесса придется самим поработать. Ждунов , шо собак не резаных.
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25.05.2025 17:45 Відповісти
24 травня оператори ударних БпЛА підрозділів ГУР МО вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним на окупованій території Запорізької області.

Джерело: ГУР

Деталі: Уточнюється, що прицільних ударів по об'єкту окупаційної логістики прямо під час руху завдали на залізничній ділянці Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка.
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25.05.2025 10:30 Відповісти
Ну, ви тут просто усіх заспокоїли... Кожного для кілометри землі втрачаємо... На Сумщину вже залізли, на Харківщину залізли, на днях залізуть на Дніпровщину...
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25.05.2025 15:31 Відповісти
 
 