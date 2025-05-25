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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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Сибіга про нічну масштабну атаку: РФ вбила щонайменше трьох дітей. Світ має посилити тиск на агресора

київ після обстрілу 25 травня 2025 року

Світ має посилити тиск на Росію, щоби змусити її погодитися на припинення вогню та негайно зупинити вбивства в Україні.

Про повідомив у телеграм-каналі голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Важкий ранок неділі в Україні після безсонної ночі. Наймасштабніша російська повітряна атака за останні тижні тривала всю ніч. Росія запустила сотні дронів, крилатих і балістичних ракет по українських містах і громадах, спричинивши загибель і поранення людей, серед яких щонайменше троє дітей.

Коли весь світ закликає припинити вбивства, Путін віддає накази про більше ударів, атак, вбивств дітей. Це ще раз підкреслює необхідність повного, безумовного й сталого припинення вогню як передумови для будь-яких справжніх мирних зусиль. Світ має посилити тиск на Росію, щоби змусити її погодитися на це та негайно зупинити вбивства", - наголосив український міністр. 

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

обстріл (28973) ракети (4048) Сибіга Андрій (475) дрони (4838)


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Топ коментарі
+14
Так, світ повинен не те що посилити тиск на агресора, а роздушити його економічно.
Але не з нашим щастям... чи, точніше: не з нашим нещастям з-за правління Україною нездалими слугами уродів з головкою ЕрЗе, куди входить і сам сибіга...
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25.05.2025 09:54
+13
Світ має ...тиск .. тиск...тиск. Суцільне дежавю. Зелень на більше не здатна.
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25.05.2025 09:59
+10
І тому ми не станемо припиняти качати нафту немитої трупопроводом Дружба на 20млн$ щоденно, так ?
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25.05.2025 09:57
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Попросинались.....😡😡😡
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25.05.2025 09:50 Відповісти
Так, світ повинен не те що посилити тиск на агресора, а роздушити його економічно.
Але не з нашим щастям... чи, точніше: не з нашим нещастям з-за правління Україною нездалими слугами уродів з головкою ЕрЗе, куди входить і сам сибіга...
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25.05.2025 09:54 Відповісти
Где этот договорщик "посередине"??? Очередной раз договорился???
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25.05.2025 09:55 Відповісти
Сибіго, альо, скажи Президенту, щоб відкрив рота і нагадав Європі та США про Будапештський меморандум.
Бо ні Порошенко, ні Зеленський чомусь не промовили ці слова. Як пороблено. Ще раз, по буквам - БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ.
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25.05.2025 09:57 Відповісти
Якщо ти ігноруєш інфи про Порошенка - то навіть при цьому ти не зобов'язаний брехати. Бо Порошенко і Клімкін за час своєї каденції тричі звертались до колективних підписантів того меморандуму, але вони не могли зібратись в повному складі, щоб обговорити прохання і подання України про його порушення.
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25.05.2025 10:08 Відповісти
Якщо ти зможеш мені скинути лінки, де Порошенко чи Клімкін промовляли у зверненні до ЄС чи США слова "БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ" - то я вибачусь за дезинформацію.
Ще раз - промовляли у зверненні до гарантів саме назву - Будапештський меморандум.
Якщо в тебе такого підтвердження нема - то ти просиш у мене вибачення.
А заодно у пана Назара Мухачова, думку якого про ненаголошення Порошенком і Зеленським вимог саме про виконання Будапештського меморандуму "гарантами" я поділяю.
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25.05.2025 10:26 Відповісти
не вдавай, що тебе забанили в гуглі і ти не можещ запитати там про три слова "порошенко будапештський меморандум"
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25.05.2025 10:31 Відповісти
Я не вдаю, я просто люб"язно попросила у тебе надати лінки для підтвердження твоїх слів. Але, здається, моє прохання тобою проігноровано.
Тобто, підтверджень нема? Ти не можеш достойно програвати, а викручуєшся. Ну то таке. Шляхетність - то немодно.
Ноблесс нобліж па.
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25.05.2025 10:50 Відповісти
Втім, то напевне, я помилився. Бо зорієнтувався на слова Клімкіна, який в ефірі Еспресо (здається) в програмі чи то Портникова, чи то Руденко тижнів зо три тому заявляв, що тричі звертались... Порошенко натомість ще три роки тому, перед повномасштабнож віною, поперееджаючи про неї, говорив "https://eurosolidarity.org/2022/02/15/poroshenko-pro-neefektyvnist-budapeshtskogo-memorandumu-my-17-raziv-inicziyuvaly-konsultacziyi-i-zhodna-ne-vidbulasya/ ми 17 разів ініціювали консультації, і жодна не відбулася"
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25.05.2025 10:39 Відповісти
Я написала чітко - ні Порошенко, ні Зеленський не вимовили у зверненні про допомогу до "партньоров" слова БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ, хоча ті вимоги під таким заголовком вже треба було вимагати у 2014.

Вимоги про допомогу були, але ніхто з цих двох не вимагав їх у рамках БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ, ніби то табу. Тим самим позиція України була послаблена. Тобто, вже йшлося не про обов"язки "гарантів", а про їхню послугу, добру волю. За яку доводиться вжее платити надрами.
Тому я ніколи не читала у французькій пресі про допомогу Україні у рамках цього меморандуму.

Ви зрозуміли макіавелістичну різницю, а заодно і власну помилку?
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25.05.2025 10:47 Відповісти
В тому меморандумі нема ні слова про допомогу Україні в разі нападу на неї. І, можливо, саме тому у французській пресі, нічого нема саме "про допомогу Україні у рамках цього меморандуму".
Зверніться до Шкіля, він грамотний, він десь з вами там поруч, він грамотно розяснить.
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25.05.2025 10:55 Відповісти
Тобто, ти згоден, що дійсно не варто було ні Порошенку, ні Зеленському промовляти слова БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ? То їх вкурвило би і не посилило би легітимність вимог України?
ТАК чи НІ?

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй
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25.05.2025 11:03 Відповісти
Ні, нагадувати потрібно.
І Зеленський публічно нагадує, час від часу. І Єрмак, і підлеглі йому - також.
І Порошенко нагадував, і Клімкін, як я зрозумів, тричі з відповідними нотами МЗС звертався.
І мене оце вкурвило, що ви звинуватили чинну, і особливо минулу владу, що не звертались.
Але проблема в тому, що в рамках того меморандуму можна вимагати (вимагати і нагадувати - суть різня поняття) лише тих дій, які в ньому прописані. Ну от, мусять зібратись всі шестеро - і поговорити, і прийняти відповідне комюніке. В повному складі - зібратися не виходить, і не потрібно пояснювати. чому, і кому не вигідно.
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25.05.2025 11:13 Відповісти
Ви не відповідаєте прямо на питання.
Я і Назар Мухачов прямо кажемо - ні Порошенко, ні Зеленський ніколи ні разу не зв"язали зміст звернень до "гарантів" (особливо до США) з Будапештським меморандумом.
Ніколи прямо не сказали - Україна під тиском США збавилася від зброї, иід ракет і від бомбардувальників в тому числі, тому давайте впрягайтеся в свої гарантії.
Так чи ні?
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25.05.2025 12:24 Відповісти
І тому ми не станемо припиняти качати нафту немитої трупопроводом Дружба на 20млн$ щоденно, так ?
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25.05.2025 09:57 Відповісти
Таке враження що Світу абсолютно все одно. Нібито їм подобається спостерігати як кацапи щодня руйнують та вбивають десь далеко від Світу.
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25.05.2025 09:58 Відповісти
У того світу на Україну інші плани.
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25.05.2025 10:11 Відповісти
Світ має ...тиск .. тиск...тиск. Суцільне дежавю. Зелень на більше не здатна.
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25.05.2025 09:59 Відповісти
Світ висловить занепокоєння
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25.05.2025 10:03 Відповісти
Схоже зелень не збирається переводити економіку на військові рейки
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25.05.2025 10:03 Відповісти
Що воно дасть? Більше ракет, ніж кацапи, не зробить навіть вся Європа разом.
А будь-яка оборонна промисловість легко виявляється кацапами з допомогою супутників і дістається Калібрами або балістикою. Сьогоднішній обстріл це підтверджує... бо є прильоти і по деяких наших заводах.
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25.05.2025 10:19 Відповісти
Хіба зелена влада не хвалилась, що у нас є підземні заводи, що виробляють зброю?
І сам през особисто у Верховній Раді хвалився, що його "план стійкості" передбачає виробити у 2025 році тисячі ракет.
Зараз майже половина 2025 року.
ДЕ наші ракети?
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25.05.2025 10:45 Відповісти
Повідомив а телеграм-каналі...


Та він знущається....
А чого, сккк, не в аднакласніках повідомив? Всім відомо що Світ більш ніж телеграм читає однокласнікі...
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25.05.2025 10:07 Відповісти
На жаль влада все зробила що б про злочини рашиського режиму не знали в світі та ?(ви проведіть фотовиставку де знищені цілі міста) що таке рашизм хоч хтось з влади звернувся до світу чи до своїх громадян ,натомість пусті розмови про мирні переговори і головне рейтинг "найвеличнішогого" в той час як ворог знищує Україну творить геноцид проти українського народу про це влада мовчить ,що їм український народ вони не українці.
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25.05.2025 10:08 Відповісти
Починається ніття. Де б..дь ваші паляниці, бобри, нептуни і т.д.? Ублюдкам пох на всі махання ой-йо-йой від так званого демократичного світу. Їх уродів треби ї..шить всім що є. Але є стійке відчуття що засобів утилізації явно не достатньо. Піар наше фсьо у зелених пройдисвітів. Бляха, хусити лупашать балістикою по Ізраїлю без заводів.
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25.05.2025 10:10 Відповісти
Сибіга ще не вкурив, що ця мантра на світ вже давно не діє?
Вчергове стурбуються і у своїх таємних звітах напишуть, що то все "результат роботи ППО".
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25.05.2025 10:16 Відповісти
Честно кажучи,ці заклики виглядають жалюгідно,як, втім,і реакція цивілізантів на них...ІМХО-лише масовий "рязанскій сахар" у всіх регіонах немитої нон-стоп змусить коронованих лаптєй домовлятись.Але ж ми не такі,нас можна,нам-ніззя.
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25.05.2025 10:18 Відповісти
Попередні наслідки:

▪️Київ. 11 людей дістали поранення. У низці районів столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків: у Дніпровському - руйнування другого поверху приватного житлового, у Шевченківському - бізнес-центр, у Голосіївському - пошкоджено гуртожиток;

▪️Київщина. 4 загиблих та 16 поранених, серед них троє дітей. Суттєві руйнування житлових будинків сталися у Фастівському, Обухівському та Бучанському районах;

▪️Житомирщина. Загинуло 3 дитини. Ще 12 людей дістали поранення. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки;

▪️Хмельниччина. 4 людини загинуло і ще 5 дістали осколкові поранення. Внаслідок атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура;

▪️Миколаїв. 1 загиблий та 5 постраждалих. російський дрон влучив у п'ятиповерхівку;

▪️Сумщина. 1 загиблий та 5 людей з пораненнями, серед них дитина. Крім того, атаковано промислове підприємство регіону;

▪️Харків. 3 постраждалих, серед них - дитина. Руйнувань зазнали декілька багатоквартирних будинків;

▪️Дніпропетровщина. Зруйновано цивільні об'єкти, зокрема житлові будинки. Наразі без постраждалих;

▪️Тернопіль. Влучання у промисловий об'єкт. Попередньо, обійшлося без постраждалих;

▪️Одещина. Згоріло 20 автомобілей на одній з автостоянок. Обійшлося без поранених;

▪️Чернігівщина. Займання складських приміщень і нежитлових будівель. Інформація про постраждалих уточнюється
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25.05.2025 10:19 Відповісти
Світу давно насрати на трагедії народу України, скільки там дітей загинуло чи щось інше. От якби в Ізраїлі загинули то вже би всі новини всіх провідних телеканалів Європи і США трубили би про потужне занепокоєння.
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25.05.2025 10:19 Відповісти
Трамп вже і Ізраїль кинув.
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25.05.2025 10:46 Відповісти
Вам не було пофіг на загиблих в Чечні, Осетії, Грузії, Придністров'я, Авганістані, Сирії і ще багатьох містах і країнах багато років? Війна в Україні то лише наше горе і наша Війна Добре що хоч хтось допомогає
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25.05.2025 12:03 Відповісти
ми не роззброювали Чечню, Осетію, Грузію, Придністров'я, Авганістан, Сирію, як сша і англія - нас.
І не перешкоджали вступу їх до Нато, щоб не засмучувати друга владіміра. То наше сумління чисте.
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26.05.2025 00:32 Відповісти
Світ має посилити тиск на агресора .(вже більше трьох років війни в Україні ,а "зелені прорашиські поцріоти" тиснуть тими ж самим словами на рашиста-"Світ має посилити тиск на агресора ."Але нічого не розказують.чому за три роки війни СВІТ.РУКАМИ США ,ПОЧАВ ЩЕ БІЛЬШЕ ТИСНУТИ НА УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД,ЩО РОЗВЯЗАЛО РАШИСТСЬКОМУ КРОВОПИВЦІ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ розпочати НОВУ ХВИЛЮ геноциду українського народу І РУЙНАЦІЇ УКРАЇНИ???
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25.05.2025 10:27 Відповісти
Більше 10 років війна..
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25.05.2025 10:48 Відповісти
війна України ,з кровожадною рашистською собакою іде з "перекурами" ,багато сот років на постійній основі...Поки що світ, цю скажену собаку ,ніяк не може "втихомирити",або почепити на її голоду пащу "вічний намордник" ,
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25.05.2025 11:29 Відповісти
Я про найближче. А те що орки ще з болот нападають, то так..треба їх було придушити ще 1500 років тому..
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25.05.2025 12:03 Відповісти
Ізраїль давно зняв біле пальтечко та білі рукавички і нищить ворогів, яких більше в сотні разів! Що нам заважає на атомних об"єктах моськи робити диверсії?
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25.05.2025 10:28 Відповісти
Побоювання що звинуватять в " ядерному" тероризмі...а ось енергосистему можна валити...проте на то теж тра мати сталеві я...
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25.05.2025 10:57 Відповісти
прокинувся, поснідав, закликав когось, пост написав.. лягай спати. Ввечері твій бос відосік зробить
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25.05.2025 10:36 Відповісти
Де відповідь по параші?
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25.05.2025 10:43 Відповісти
Після цих двох жахливих ночей найвеличніший вже мав би "рвати та метати"...але тут як у тій казці коли вже ніхто не реагував на заклики " вовк,вовк"!!!
І тепер пуйло маючи карт бланш від Трампа безкарно атакує Україну...😢
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25.05.2025 10:55 Відповісти
Та да, на скавуління недієздатного гундоса вже ніхто не реагує. Хіба що якийсь чиновник з країн Балтії ліниво поспівчуває і відмахнеться.
Бо тактика " Ми дерибанимо, а Захід нас захистить", виявилася абсолютно ідіотською. Хочеш бути захищеним? Захищай себе сам.
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25.05.2025 13:55 Відповісти
Остогидло вже чути ці "стєнанія", четвертий рік, мля.
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25.05.2025 12:04 Відповісти
Мир живёт по принципу " Кого **..т чужое горе ".
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25.05.2025 12:30 Відповісти
Світ такий: "Я вам нічєго нє должен", беручи приклад з вашого пріпіздєнта.
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25.05.2025 13:53 Відповісти
 
 