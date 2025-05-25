Сибіга про нічну масштабну атаку: РФ вбила щонайменше трьох дітей. Світ має посилити тиск на агресора

Світ має посилити тиск на Росію, щоби змусити її погодитися на припинення вогню та негайно зупинити вбивства в Україні.

Про повідомив у телеграм-каналі голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Важкий ранок неділі в Україні після безсонної ночі. Наймасштабніша російська повітряна атака за останні тижні тривала всю ніч. Росія запустила сотні дронів, крилатих і балістичних ракет по українських містах і громадах, спричинивши загибель і поранення людей, серед яких щонайменше троє дітей.

Коли весь світ закликає припинити вбивства, Путін віддає накази про більше ударів, атак, вбивств дітей. Це ще раз підкреслює необхідність повного, безумовного й сталого припинення вогню як передумови для будь-яких справжніх мирних зусиль. Світ має посилити тиск на Росію, щоби змусити її погодитися на це та негайно зупинити вбивства", - наголосив український міністр.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.