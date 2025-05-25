Сибіга про нічну масштабну атаку: РФ вбила щонайменше трьох дітей. Світ має посилити тиск на агресора
Світ має посилити тиск на Росію, щоби змусити її погодитися на припинення вогню та негайно зупинити вбивства в Україні.
Про повідомив у телеграм-каналі голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Важкий ранок неділі в Україні після безсонної ночі. Наймасштабніша російська повітряна атака за останні тижні тривала всю ніч. Росія запустила сотні дронів, крилатих і балістичних ракет по українських містах і громадах, спричинивши загибель і поранення людей, серед яких щонайменше троє дітей.
Коли весь світ закликає припинити вбивства, Путін віддає накази про більше ударів, атак, вбивств дітей. Це ще раз підкреслює необхідність повного, безумовного й сталого припинення вогню як передумови для будь-яких справжніх мирних зусиль. Світ має посилити тиск на Росію, щоби змусити її погодитися на це та негайно зупинити вбивства", - наголосив український міністр.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
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Але не з нашим щастям... чи, точніше: не з нашим нещастям з-за правління Україною нездалими слугами уродів з головкою ЕрЗе, куди входить і сам сибіга...
Бо ні Порошенко, ні Зеленський чомусь не промовили ці слова. Як пороблено. Ще раз, по буквам - БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ.
Ще раз - промовляли у зверненні до гарантів саме назву - Будапештський меморандум.
Якщо в тебе такого підтвердження нема - то ти просиш у мене вибачення.
А заодно у пана Назара Мухачова, думку якого про ненаголошення Порошенком і Зеленським вимог саме про виконання Будапештського меморандуму "гарантами" я поділяю.
Тобто, підтверджень нема? Ти не можеш достойно програвати, а викручуєшся. Ну то таке. Шляхетність - то немодно.
Ноблесс нобліж па.
Вимоги про допомогу були, але ніхто з цих двох не вимагав їх у рамках БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ, ніби то табу. Тим самим позиція України була послаблена. Тобто, вже йшлося не про обов"язки "гарантів", а про їхню послугу, добру волю. За яку доводиться вжее платити надрами.
Тому я ніколи не читала у французькій пресі про допомогу Україні у рамках цього меморандуму.
Ви зрозуміли макіавелістичну різницю, а заодно і власну помилку?
Зверніться до Шкіля, він грамотний, він десь з вами там поруч, він грамотно розяснить.
ТАК чи НІ?
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй
І Зеленський публічно нагадує, час від часу. І Єрмак, і підлеглі йому - також.
І Порошенко нагадував, і Клімкін, як я зрозумів, тричі з відповідними нотами МЗС звертався.
І мене оце вкурвило, що ви звинуватили чинну, і особливо минулу владу, що не звертались.
Але проблема в тому, що в рамках того меморандуму можна вимагати (вимагати і нагадувати - суть різня поняття) лише тих дій, які в ньому прописані. Ну от, мусять зібратись всі шестеро - і поговорити, і прийняти відповідне комюніке. В повному складі - зібратися не виходить, і не потрібно пояснювати. чому, і кому не вигідно.
Я і Назар Мухачов прямо кажемо - ні Порошенко, ні Зеленський ніколи ні разу не зв"язали зміст звернень до "гарантів" (особливо до США) з Будапештським меморандумом.
Ніколи прямо не сказали - Україна під тиском США збавилася від зброї, иід ракет і від бомбардувальників в тому числі, тому давайте впрягайтеся в свої гарантії.
Так чи ні?
А будь-яка оборонна промисловість легко виявляється кацапами з допомогою супутників і дістається Калібрами або балістикою. Сьогоднішній обстріл це підтверджує... бо є прильоти і по деяких наших заводах.
І сам през особисто у Верховній Раді хвалився, що його "план стійкості" передбачає виробити у 2025 році тисячі ракет.
Зараз майже половина 2025 року.
ДЕ наші ракети?
Та він знущається....
А чого, сккк, не в аднакласніках повідомив? Всім відомо що Світ більш ніж телеграм читає однокласнікі...
Вчергове стурбуються і у своїх таємних звітах напишуть, що то все "результат роботи ППО".
▪️Київ. 11 людей дістали поранення. У низці районів столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків: у Дніпровському - руйнування другого поверху приватного житлового, у Шевченківському - бізнес-центр, у Голосіївському - пошкоджено гуртожиток;
▪️Київщина. 4 загиблих та 16 поранених, серед них троє дітей. Суттєві руйнування житлових будинків сталися у Фастівському, Обухівському та Бучанському районах;
▪️Житомирщина. Загинуло 3 дитини. Ще 12 людей дістали поранення. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки;
▪️Хмельниччина. 4 людини загинуло і ще 5 дістали осколкові поранення. Внаслідок атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура;
▪️Миколаїв. 1 загиблий та 5 постраждалих. російський дрон влучив у п'ятиповерхівку;
▪️Сумщина. 1 загиблий та 5 людей з пораненнями, серед них дитина. Крім того, атаковано промислове підприємство регіону;
▪️Харків. 3 постраждалих, серед них - дитина. Руйнувань зазнали декілька багатоквартирних будинків;
▪️Дніпропетровщина. Зруйновано цивільні об'єкти, зокрема житлові будинки. Наразі без постраждалих;
▪️Тернопіль. Влучання у промисловий об'єкт. Попередньо, обійшлося без постраждалих;
▪️Одещина. Згоріло 20 автомобілей на одній з автостоянок. Обійшлося без поранених;
▪️Чернігівщина. Займання складських приміщень і нежитлових будівель. Інформація про постраждалих уточнюється
І не перешкоджали вступу їх до Нато, щоб не засмучувати друга владіміра. То наше сумління чисте.
І тепер пуйло маючи карт бланш від Трампа безкарно атакує Україну...😢
Бо тактика " Ми дерибанимо, а Захід нас захистить", виявилася абсолютно ідіотською. Хочеш бути захищеним? Захищай себе сам.