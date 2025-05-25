Сибига о ночной масштабной атаке: РФ убила как минимум троих детей. Мир должен усилить давление на агрессора

Мир должен усилить давление на Россию, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня и немедленно остановить убийства в Украине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Тяжелое утро воскресенья в Украине после бессонной ночи. Самая масштабная российская воздушная атака за последние недели продолжалась всю ночь. Россия запустила сотни дронов, крылатых и баллистических ракет по украинским городам и громадам, вызвав гибель и ранения людей, среди которых по меньшей мере трое детей.

Когда весь мир призывает прекратить убийства, Путин отдает приказы о большем количестве ударов, атак, убийств детей. Это еще раз подчеркивает необходимость полного, безусловного и устойчивого прекращения огня как предпосылки для любых настоящих мирных усилий. Мир должен усилить давление на Россию, чтобы заставить ее согласиться на это и немедленно остановить убийства", - подчеркнул украинский министр.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.