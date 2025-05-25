Сибига о ночной масштабной атаке: РФ убила как минимум троих детей. Мир должен усилить давление на агрессора
Мир должен усилить давление на Россию, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня и немедленно остановить убийства в Украине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
"Тяжелое утро воскресенья в Украине после бессонной ночи. Самая масштабная российская воздушная атака за последние недели продолжалась всю ночь. Россия запустила сотни дронов, крылатых и баллистических ракет по украинским городам и громадам, вызвав гибель и ранения людей, среди которых по меньшей мере трое детей.
Когда весь мир призывает прекратить убийства, Путин отдает приказы о большем количестве ударов, атак, убийств детей. Это еще раз подчеркивает необходимость полного, безусловного и устойчивого прекращения огня как предпосылки для любых настоящих мирных усилий. Мир должен усилить давление на Россию, чтобы заставить ее согласиться на это и немедленно остановить убийства", - подчеркнул украинский министр.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але не з нашим щастям... чи, точніше: не з нашим нещастям з-за правління Україною нездалими слугами уродів з головкою ЕрЗе, куди входить і сам сибіга...
Бо ні Порошенко, ні Зеленський чомусь не промовили ці слова. Як пороблено. Ще раз, по буквам - БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ.
Ще раз - промовляли у зверненні до гарантів саме назву - Будапештський меморандум.
Якщо в тебе такого підтвердження нема - то ти просиш у мене вибачення.
А заодно у пана Назара Мухачова, думку якого про ненаголошення Порошенком і Зеленським вимог саме про виконання Будапештського меморандуму "гарантами" я поділяю.
Тобто, підтверджень нема? Ти не можеш достойно програвати, а викручуєшся. Ну то таке. Шляхетність - то немодно.
Ноблесс нобліж па.
Вимоги про допомогу були, але ніхто з цих двох не вимагав їх у рамках БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ, ніби то табу. Тим самим позиція України була послаблена. Тобто, вже йшлося не про обов"язки "гарантів", а про їхню послугу, добру волю. За яку доводиться вжее платити надрами.
Тому я ніколи не читала у французькій пресі про допомогу Україні у рамках цього меморандуму.
Ви зрозуміли макіавелістичну різницю, а заодно і власну помилку?
Зверніться до Шкіля, він грамотний, він десь з вами там поруч, він грамотно розяснить.
ТАК чи НІ?
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй
І Зеленський публічно нагадує, час від часу. І Єрмак, і підлеглі йому - також.
І Порошенко нагадував, і Клімкін, як я зрозумів, тричі з відповідними нотами МЗС звертався.
І мене оце вкурвило, що ви звинуватили чинну, і особливо минулу владу, що не звертались.
Але проблема в тому, що в рамках того меморандуму можна вимагати (вимагати і нагадувати - суть різня поняття) лише тих дій, які в ньому прописані. Ну от, мусять зібратись всі шестеро - і поговорити, і прийняти відповідне комюніке. В повному складі - зібратися не виходить, і не потрібно пояснювати. чому, і кому не вигідно.
Я і Назар Мухачов прямо кажемо - ні Порошенко, ні Зеленський ніколи ні разу не зв"язали зміст звернень до "гарантів" (особливо до США) з Будапештським меморандумом.
Ніколи прямо не сказали - Україна під тиском США збавилася від зброї, иід ракет і від бомбардувальників в тому числі, тому давайте впрягайтеся в свої гарантії.
Так чи ні?
А будь-яка оборонна промисловість легко виявляється кацапами з допомогою супутників і дістається Калібрами або балістикою. Сьогоднішній обстріл це підтверджує... бо є прильоти і по деяких наших заводах.
І сам през особисто у Верховній Раді хвалився, що його "план стійкості" передбачає виробити у 2025 році тисячі ракет.
Зараз майже половина 2025 року.
ДЕ наші ракети?
Та він знущається....
А чого, сккк, не в аднакласніках повідомив? Всім відомо що Світ більш ніж телеграм читає однокласнікі...
Вчергове стурбуються і у своїх таємних звітах напишуть, що то все "результат роботи ППО".
▪️Київ. 11 людей дістали поранення. У низці районів столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків: у Дніпровському - руйнування другого поверху приватного житлового, у Шевченківському - бізнес-центр, у Голосіївському - пошкоджено гуртожиток;
▪️Київщина. 4 загиблих та 16 поранених, серед них троє дітей. Суттєві руйнування житлових будинків сталися у Фастівському, Обухівському та Бучанському районах;
▪️Житомирщина. Загинуло 3 дитини. Ще 12 людей дістали поранення. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки;
▪️Хмельниччина. 4 людини загинуло і ще 5 дістали осколкові поранення. Внаслідок атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура;
▪️Миколаїв. 1 загиблий та 5 постраждалих. російський дрон влучив у п'ятиповерхівку;
▪️Сумщина. 1 загиблий та 5 людей з пораненнями, серед них дитина. Крім того, атаковано промислове підприємство регіону;
▪️Харків. 3 постраждалих, серед них - дитина. Руйнувань зазнали декілька багатоквартирних будинків;
▪️Дніпропетровщина. Зруйновано цивільні об'єкти, зокрема житлові будинки. Наразі без постраждалих;
▪️Тернопіль. Влучання у промисловий об'єкт. Попередньо, обійшлося без постраждалих;
▪️Одещина. Згоріло 20 автомобілей на одній з автостоянок. Обійшлося без поранених;
▪️Чернігівщина. Займання складських приміщень і нежитлових будівель. Інформація про постраждалих уточнюється
І не перешкоджали вступу їх до Нато, щоб не засмучувати друга владіміра. То наше сумління чисте.
І тепер пуйло маючи карт бланш від Трампа безкарно атакує Україну...😢
Бо тактика " Ми дерибанимо, а Захід нас захистить", виявилася абсолютно ідіотською. Хочеш бути захищеним? Захищай себе сам.