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Новости Фото Массированный удар 25 мая 2025 года
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РФ массированно атаковала дронами Одессу: уничтожено не менее 20 автомобилей. ФОТОРЕПОРТАЖ

25 мая ночью вооруженные силы РФ осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, вследствие атак повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры. На одной из автостоянок, расположенной среди многоэтажек, вспыхнул масштабный пожар - огонь уничтожил по меньшей мере 20 автомобилей местных жителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига о ночной масштабной атаке: РФ убила по меньшей мере троих детей. Мир должен усилить давление на агрессора

стоянка в Одессе после удара 25 мая 2025 года
стоянка в Одессе после удара 25 мая 2025 года
стоянка в Одессе после удара 25 мая 2025 года
стоянка в Одессе после удара 25 мая 2025 года

Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеской атаки.

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

авто (4219) обстрел (27652) Одесса (7915) Одесская область (3623) Шахед (1124) Одесский район (174)


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Освободители... Защищают на кизяк всю русскоязычную Украину
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25.05.2025 10:13 Ответить
Скрупульозно подмечено, йофтить.
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25.05.2025 17:42 Ответить
Херсон-Николаев-Одесса придется самим поработать. Ждунов , шо собак не резаных.
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25.05.2025 17:45 Ответить
24 травня оператори ударних БпЛА підрозділів ГУР МО вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним на окупованій території Запорізької області.

Джерело: ГУР

Деталі: Уточнюється, що прицільних ударів по об'єкту окупаційної логістики прямо під час руху завдали на залізничній ділянці Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка.
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25.05.2025 10:30 Ответить
Ну, ви тут просто усіх заспокоїли... Кожного для кілометри землі втрачаємо... На Сумщину вже залізли, на Харківщину залізли, на днях залізуть на Дніпровщину...
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25.05.2025 15:31 Ответить
 
 