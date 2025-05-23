В Україні розробили дрон "Батяр", схожий на російсько-іранський "Шахед". ФОТО

Українська компанія DeepStrikeTech розробила новий багатоцільовий ударний дрон "Батяр", здатний долати відстань понад 800 км. Візуально БпЛА схожий на російсько-іранський "Шахед".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний".

Зазначається, що спочатку "Батяр" розроблявся як дрон-камікадзе для глибоких ударів, проте з часом його можливості було розширено.

Безпілотник можна використовувати як фальшиву ціль, бомбардувальник або фронтовий дрон-камікадзе — залежно від встановленого навантаження та програмного забезпечення.

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60-кілограмовий безпілотник із бензиновим двигуном у версії для далекобійних операцій несе бойову частину масою 18 кг.

Однією з цілей розробки було створення легкого безпілотника, який запускається з катапульти або з автомобіля — без підготовлених майданчиків чи спеціального обладнання.

Це робить дрон максимально мобільним і придатним для бойових умов.

У компанії заявляють, що "Батяр" здатен утримувати заданий курс навіть у разі пошкоджень, зокрема під час пікірування на ціль.

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Зовнішньо "Батяр" схожий на російсько-іранський "Шахед", однак подібність – лише візуальна.

Аеродинамічні характеристики дрона були самостійно прораховані українськими інженерами з використанням західної технічної документації.