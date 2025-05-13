УКР
Новини
Перше бойове застосування дрона із гранатометом у ЗСУ. ВIДЕО

Пілоти підрозділу "BULAVA" із окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького встановили на дрон "Королева шершнів" гранатомет і застосували по ворожій піхоті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться: Провели перші в Україні випробування FPV-дронів на оптоволокні з дальністю понад 20 км. ФОТОрепортаж

випробування (405) зброя (7687) дрони (5293)
Нормально,давайте ще
13.05.2025 12:49 Відповісти
а ти донать на Дикі Шершні, буде ще

подивись у правому кутку хто виробляє ці дрони
13.05.2025 12:54 Відповісти
Зараз орки повторить
13.05.2025 13:17 Відповісти
Алкаш ти де був весь час? мабуть бухав - подивись у кацапів теж схоже є.
13.05.2025 14:05 Відповісти
Slipknon - devil in I. Кому ліньки шазамити.
13.05.2025 12:52 Відповісти
Прикрутіть туди АГС, тільки потрібні будуть набої з меншим пороховим зарядом.
13.05.2025 12:55 Відповісти
АГС не можна - віддача заважатиме (збиватиме з курсу прицілювання)... Хіба що вести вогонь одиночними пострілами... Але тоді вже може буть вигідніше поставить на дрон "батарею" "підствольників" - такий собі "бундельревольвер" калібру 30-40 мм...
13.05.2025 13:18 Відповісти
"Підствольник" дає суттєву віддачу, а РПГ-7 ні, так як РПГ-7 є легкою динамореактивною (без віддачі при пострілі) зброєю, а розтруб у казенній частині - для забезпечення безвідкатності комплексу, тобто для погашення тієї невеличкої віддачі, котора виникає час виникнення реактивного струменя.
13.05.2025 13:56 Відповісти
Навіщо афішувати, кацапи знову нашу ідею швидко поставлять на поток!
13.05.2025 13:34 Відповісти
Кацапи ще в минулорічних відео хизувалися роботою РПГ-7 на своїх БПЛА. Мало того, вони пішли трохи вперед, створивши реактивний дробовик для боротьби з іншими БПЛА. Зараз вже і в ЗСУ проходять випробування такої ж зброї.
13.05.2025 13:59 Відповісти
При одиночному пострілі "підствольника" виправлення курсу робиться дуже швидко - тому має незначний вплив. РПГ-7 має більшу масу - хоч також є зброєю одноразової дії...
13.05.2025 15:10 Відповісти
На жаль. Вже було відео наших військових про застосування ГП-25 і щось типу ракетниці. Що перше, що друге перевертає БПЛА "на спину" і він падає. Хотів для цієї розмови віднайти те відео, але згідно "закону про бутерброд" не знайшов. Але знайшов відео "Хлопців з лісу" де вони демонструюють ГП-25 і там йдеться про віддачу цієї штуковини. Віддача така, що кришка ствольної коробки АК відлітає. Таку віддачу БПЛА не витримає даже теоретично, хіба що "Вампір", але в нього зовсім другі задачі.
13.05.2025 15:58 Відповісти
Це відео від кацапів про віддачу ГП-25:
https://youtu.be/ndSUn384QRY?si=pPjP9jINlt0Uxj98
ГП-25 "Костер". Ознакомление с подствольным гранатометом!

А цк відео від наших "Хлопці з лісу"
https://youtu.be/NjOcyPbnP5s?si=KxM0OC66CIIgCDcg
ПІДСТВОЛЬНИК: Кілька слів про ГП-25
13.05.2025 16:00 Відповісти
Блін, вголос... Слава героям! Молодці в стократній степені!
13.05.2025 15:30 Відповісти
Дуже добре.У комбінації з камікадзе буде простіше відбить механізовані штурми.
13.05.2025 19:58 Відповісти
против привинченного к лятещему дрону танка...
14.05.2025 03:07 Відповісти
 
 