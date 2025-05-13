Перше бойове застосування дрона із гранатометом у ЗСУ. ВIДЕО
Пілоти підрозділу "BULAVA" із окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького встановили на дрон "Королева шершнів" гранатомет і застосували по ворожій піхоті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
подивись у правому кутку хто виробляє ці дрони
https://youtu.be/ndSUn384QRY?si=pPjP9jINlt0Uxj98
ГП-25 "Костер". Ознакомление с подствольным гранатометом!
А цк відео від наших "Хлопці з лісу"
https://youtu.be/NjOcyPbnP5s?si=KxM0OC66CIIgCDcg
ПІДСТВОЛЬНИК: Кілька слів про ГП-25