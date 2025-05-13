РУС
Развитие производства дронов в Украине
Первое боевое применение дрона с гранатометом в ВСУ. ВИДЕО

Пилоты подразделения "BULAVA" из отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого установили на дрон "Королева шершней" гранатомет и применили по вражеской пехоте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите: Провели первые в Украине испытания FPV-дронов на оптоволокне с дальностью более 20 км. ФОТОрепортаж

испытания оружие дроны
+11
Нормально,давайте ще
13.05.2025 12:49 Ответить
+6
а ти донать на Дикі Шершні, буде ще

подивись у правому кутку хто виробляє ці дрони
13.05.2025 12:54 Ответить
+3
Кацапи ще в минулорічних відео хизувалися роботою РПГ-7 на своїх БПЛА. Мало того, вони пішли трохи вперед, створивши реактивний дробовик для боротьби з іншими БПЛА. Зараз вже і в ЗСУ проходять випробування такої ж зброї.
13.05.2025 13:59 Ответить
Зараз орки повторить
13.05.2025 13:17 Ответить
Алкаш ти де був весь час? мабуть бухав - подивись у кацапів теж схоже є.
13.05.2025 14:05 Ответить
Slipknon - devil in I. Кому ліньки шазамити.
13.05.2025 12:52 Ответить
Прикрутіть туди АГС, тільки потрібні будуть набої з меншим пороховим зарядом.
13.05.2025 12:55 Ответить
АГС не можна - віддача заважатиме (збиватиме з курсу прицілювання)... Хіба що вести вогонь одиночними пострілами... Але тоді вже може буть вигідніше поставить на дрон "батарею" "підствольників" - такий собі "бундельревольвер" калібру 30-40 мм...
13.05.2025 13:18 Ответить
"Підствольник" дає суттєву віддачу, а РПГ-7 ні, так як РПГ-7 є легкою динамореактивною (без віддачі при пострілі) зброєю, а розтруб у казенній частині - для забезпечення безвідкатності комплексу, тобто для погашення тієї невеличкої віддачі, котора виникає час виникнення реактивного струменя.
13.05.2025 13:56 Ответить
Навіщо афішувати, кацапи знову нашу ідею швидко поставлять на поток!
13.05.2025 13:34 Ответить
Кацапи ще в минулорічних відео хизувалися роботою РПГ-7 на своїх БПЛА. Мало того, вони пішли трохи вперед, створивши реактивний дробовик для боротьби з іншими БПЛА. Зараз вже і в ЗСУ проходять випробування такої ж зброї.
13.05.2025 13:59 Ответить
При одиночному пострілі "підствольника" виправлення курсу робиться дуже швидко - тому має незначний вплив. РПГ-7 має більшу масу - хоч також є зброєю одноразової дії...
13.05.2025 15:10 Ответить
На жаль. Вже було відео наших військових про застосування ГП-25 і щось типу ракетниці. Що перше, що друге перевертає БПЛА "на спину" і він падає. Хотів для цієї розмови віднайти те відео, але згідно "закону про бутерброд" не знайшов. Але знайшов відео "Хлопців з лісу" де вони демонструюють ГП-25 і там йдеться про віддачу цієї штуковини. Віддача така, що кришка ствольної коробки АК відлітає. Таку віддачу БПЛА не витримає даже теоретично, хіба що "Вампір", але в нього зовсім другі задачі.
13.05.2025 15:58 Ответить
Це відео від кацапів про віддачу ГП-25:
https://youtu.be/ndSUn384QRY?si=pPjP9jINlt0Uxj98
ГП-25 "Костер". Ознакомление с подствольным гранатометом!

А цк відео від наших "Хлопці з лісу"
https://youtu.be/NjOcyPbnP5s?si=KxM0OC66CIIgCDcg
ПІДСТВОЛЬНИК: Кілька слів про ГП-25
13.05.2025 16:00 Ответить
Блін, вголос... Слава героям! Молодці в стократній степені!
показать весь комментарий
Дуже добре.У комбінації з камікадзе буде простіше відбить механізовані штурми.
показать весь комментарий
против привинченного к лятещему дрону танка...
показать весь комментарий
