Первое боевое применение дрона с гранатометом в ВСУ. ВИДЕО
Пилоты подразделения "BULAVA" из отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого установили на дрон "Королева шершней" гранатомет и применили по вражеской пехоте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+11 Василь Воробець
показать весь комментарий13.05.2025 12:49 Ответить Ссылка
+6 Псамметих II
показать весь комментарий13.05.2025 12:54 Ответить Ссылка
+3 Амандрапапупа
показать весь комментарий13.05.2025 13:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
подивись у правому кутку хто виробляє ці дрони
https://youtu.be/ndSUn384QRY?si=pPjP9jINlt0Uxj98
ГП-25 "Костер". Ознакомление с подствольным гранатометом!
А цк відео від наших "Хлопці з лісу"
https://youtu.be/NjOcyPbnP5s?si=KxM0OC66CIIgCDcg
ПІДСТВОЛЬНИК: Кілька слів про ГП-25