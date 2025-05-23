В Украине разработали дрон "Батяр", похожий на российско-иранский "Шахед". ФОТО
Украинская компания DeepStrikeTech разработала новый многоцелевой ударный дрон "Батяр", способный преодолевать расстояние более 800 км. Визуально БпЛА похож на российско-иранский "Шахед".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный".
Отмечается, что изначально "Батяр" разрабатывался как дрон-камикадзе для глубоких ударов, однако со временем его возможности были расширены.
Беспилотник можно использовать как фальшивую цель, бомбардировщик или фронтовой дрон-камикадзе - в зависимости от установленной нагрузки и программного обеспечения.
60-килограммовый беспилотник с бензиновым двигателем в версии для дальнобойных операций несет боевую часть массой 18 кг.
Одной из целей разработки было создание легкого беспилотника, который запускается с катапульты или из автомобиля - без подготовленных площадок или специального оборудования.
Это делает дрон максимально мобильным и пригодным для боевых условий.
В компании заявляют, что "Батяр" способен удерживать заданный курс даже в случае повреждений, в том числе при пикировании на цель.
Внешне "Батяр" похож на российско-иранский "Шахед", однако сходство - только визуальное.
Аэродинамические характеристики дрона были самостоятельно просчитаны украинскими инженерами с использованием западной технической документации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
18кг зараз потім .....
Їхні дрони підʼїзди нафіг зносять, а наші хіба що скло вибивають.
У П'ЯТЬ.
Історія безпілотника розпочалась сім місяців тому, коли розробники з багаторічним досвідом в авіамоделюванні та інженерії вирішили втілити свої ідеї «у металі» та заснували компанію https://deepstrike.tech/donate DeepStrikeTech.
«Батяр» розроблявся як «камікадзе» для глибоких ударів, проте команда швидко зрозуміла: форма, конструкція та технологія виготовлення дають набагато ширші можливості.
У часи, коли кожна ударна операція налічує десятки або навіть сотні ракет та дронів, питання вартості стає критичним. І тут розробники знаходять розумну середину - «Батяр» коштує близько $25 000, тобто у чотири рази дешевше за такі безпілотники як «Бобер» або «Лютий».
Ключовою перевагою безпілотника є використання складного навігаційного комплексу на основі декількох складових. Доволі висока вартість продиктована оснащенням ******** CRPA-антеною та системою оптичної навігації. Навіть під сильним впливом радіоелектронних перешкод вони дозволять зберегти курс на ціль.
Оптична система порівнює реальний ландшафт із супутниковими знімками і самостійно коригує маршрут. Єдиним недоліком такого рішення є чутливість до змін на місцевості, наприклад зі зміною пори року або бойовими діями, проте алгоритми «машинного зору» дозволяють компенсувати це.
У випадку, якщооптична навігація неможлива, управління літака бере на себе інерціальна навігаційна система з супутниковою корекцією через захищену від перешкод CRPA-антену. Остання постачається українською компанією та є ключовим елементом від надійності якого залежить чи влучить дрон у визначену ціль на відстані сотень кілометрів.
«Ми залишаємо за собою можливість нарощування потужності. У майбутньому, не змінюючи матриць і додаткового обладнання, у цей фюзеляж ми можемо встановити бойову частину масою 60-80 кг. Там просто будуть використовуватись інші конструкційні матеріали, інші двигуни з більшою потужністю. Ну і системи запуску будуть інші, це вже будуть ракетні прискорювачі», - розровідають у компанії.
А в теорії дельта-крило перевершує літаюче крило в агресивних маневрах з різкими розворотами та швидкими змінами висоти завдяки вихровій аеродинаміці та стійкості до звалювання. Однак літаюче крило ефективніше для тривалих, енергоефективних маневрів завдяки вищій аеродинамічній якості та кращому збереженню енергії. Вибір залежить від мети: дельта-крило - для акробатики та маневреності, літаюче крило - для тривалого планування та стабільності.
заперечуєте можливість агресивного маневру ухилення нашого ударного бпла "Батяр" від атаки дрону-інтерцептору саме через характерні аеродинамічні властивості планера типу дельта-крило? Причина - аеродинаміка планеру чи щось інше?
Але розвʼязання проблеми навігації в умовах подавлення чи спуфінгу ворогом GPS шляхом використання у Батярі добре відомих серійних засобів DSMAG цілком обгрунтоване, хоча мабуть і не дешеве.
Так і з Батярем - якщо вже робити таке наведення, то хоча б як мінімум 500 кг. вибухівки щоб несло. Щоб такий БПЛА не призводив до пожежі на бензозаправці, як від кинутого недопалка, а хоча б знищив півцеху гідролізу чи перегонну колонну на якомусь НПЗ.
Бо наші виробники плодять бойових керованих мух, замість бойових драконів.
Західні союзники вже зрозуміли безглуздя снарядів Єкскалібур у ********* конфлікту як в Україні.
А так 18 кг вибухівки - це не 100 кг у шахеда.
росія - один ударний БПЛА типу ГЕРАНЬ (зараз є ще два у малої кількості) і до 270 одиниць на добу.
Україна - декілька десятків типів ударних дронів і удари ними наносять ті, хто повинен займатися другими справами: СБУ і ГУР. В ЗСУ ударних дронів немає, бо вже давно би винесли до пекла наступаючих москалів, усі оборонні споруди, бліндажі і т.і на глибіну мінімум 50км і замінили би ними дефіцитні КАБи
"Ось тут і виникає справді складна дилема, на яку насправді немає відповіді. Окопування і всі ці захисні заходи відмінно підходять для зниження втрат від артилерії або FPV, однак плануючі бомби зруйнують ці зміцнення і поховають людей", - коментує тактику " потрійного задушуючого захвату", яку зараз застосовують рашисти проти ЗСУ, науковий співробітник з сухопутних війн у Королівському університеті оборонних досліджень (RUSI).
Мова у статті йде якраз про зневажливо згадані вами у коментарі, дещо схожі на "півтонні GBU", досить точні керовані плануючі платформи з авіабомбами 500-3000 кГ, які зараз на фронті ,на думку наших і закордонних військових матимуть більше значення для сталого просуванні рашистів, ніж ворожі FPV та артилерія.
" ...Ета хорошо, Гєна, что ви такой зєлєний і плоскій! Ви лєжітє на газонє, і вас нє відно!..." (с)
https://ru.militarydrones.org.cn/sunflower-200-kamikaze-drone-p00770p1.html
Саїд, підпалюй