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В Украине разработали дрон "Батяр", похожий на российско-иранский "Шахед". ФОТО

Украинская компания DeepStrikeTech разработала новый многоцелевой ударный дрон "Батяр", способный преодолевать расстояние более 800 км. Визуально БпЛА похож на российско-иранский "Шахед".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный".

Отмечается, что изначально "Батяр" разрабатывался как дрон-камикадзе для глубоких ударов, однако со временем его возможности были расширены.

Беспилотник можно использовать как фальшивую цель, бомбардировщик или фронтовой дрон-камикадзе - в зависимости от установленной нагрузки и программного обеспечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первое боевое применение дрона с гранатометом в ВСУ. ВИДЕО

Дрон Батяр создали в Украине.

60-килограммовый беспилотник с бензиновым двигателем в версии для дальнобойных операций несет боевую часть массой 18 кг.

Одной из целей разработки было создание легкого беспилотника, который запускается с катапульты или из автомобиля - без подготовленных площадок или специального оборудования.

Это делает дрон максимально мобильным и пригодным для боевых условий.

В компании заявляют, что "Батяр" способен удерживать заданный курс даже в случае повреждений, в том числе при пикировании на цель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР впервые представило новейшие морские дроны Magura V7: уничтожают российские самолеты и корабли. ФОТОрепортаж

Внешне "Батяр" похож на российско-иранский "Шахед", однако сходство - только визуальное.

Аэродинамические характеристики дрона были самостоятельно просчитаны украинскими инженерами с использованием западной технической документации.

Дрон Батяр создали в Украине.

Автор: 

дроны (4049) Шахед (1124) война в Украине (4510)


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Топ комментарии
+25
18 кг? Потужно! Це вам не 90 кацапських..
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23.05.2025 21:53
+20
Буде літати разом з Паляницею, Пеклом, Трембітою та довгим Нептуном
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23.05.2025 21:54
+18
Зразу? Кацапи запускають шахеди з 2022 року, а Україна до сих пір "тестує" гірший за ТТХ аналог.
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23.05.2025 21:58
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
було там 50кг ... потім добавили 40 кг .... десь так
18кг зараз потім .....
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23.05.2025 22:09 Ответить
"Батяр" целиком весит 60кг, куда там еще добавлять.
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23.05.2025 22:23 Ответить
Останнім часом на Шахеди почали встановлювати якусь хитру боєголовку - кумулятивно-фугасно-уламкову.
Їхні дрони підʼїзди нафіг зносять, а наші хіба що скло вибивають.
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23.05.2025 22:26 Ответить
Бч 18кг відвертий саботаж.Видимість роботи і розпил грошей!
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23.05.2025 22:07 Ответить
Вікна у багатоповерхівках розбивати - саме воно
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24.05.2025 06:45 Ответить
Шахед несе у 2 рази більшу кількість вибухівки...
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23.05.2025 22:08 Ответить
В 5 раз больше (90 кг в последних сериях).
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23.05.2025 22:15 Ответить
Ну - перші несли по 40.
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23.05.2025 22:18 Ответить
90:18=5
У П'ЯТЬ.
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23.05.2025 22:17 Ответить
От буде КРУТО, якщо в України з'явиться власна "Герань"!
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23.05.2025 22:12 Ответить
Барвінок
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23.05.2025 23:56 Ответить
Так, супер, і не треба казати, що бойова частина мала, її завжди можна збільшити, до того ж, це може бути навіть перевагою-чим менший дрон, тим важче його збити та більше потенційно можна наробити, а якщо їх ще й роєм навчити літати-буде взагалі супер, ох розквітнуть українські "Барвінки" на лаптєсрандії!
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24.05.2025 18:07 Ответить
основне завдання - пошкодження радарів сухопутних і морських ППО, так як такий розмір апарату важко або зовсім не пеленгується.
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24.05.2025 18:20 Ответить
На вигляд копія шахеда.
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23.05.2025 22:23 Ответить
Цікаво, як так швидко освоїли виробництво поршневих двигунів внутрішнього згоряння з повітряним охолодженням.
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23.05.2025 22:25 Ответить
нашо освоювати, купляють готовий Hirth або Simonini.
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23.05.2025 23:41 Ответить
Эдакий мини-шахед.
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23.05.2025 22:25 Ответить
Ще півроку тому «Батяр» існував лише у вигляді креслень та обчислень. Сьогодні - це багатоцільовий ударний безпілотник, можливості якого не обмежуються діпстрайк-операціями. Розробники не порівнюють його із "Шахедом" - скоріше, ставлять у зовсім іншу нішу. І хоча це поки що лише перший проєкт команди, він має значний потенціал.

Історія безпілотника розпочалась сім місяців тому, коли розробники з багаторічним досвідом в авіамоделюванні та інженерії вирішили втілити свої ідеї «у металі» та заснували компанію https://deepstrike.tech/donate DeepStrikeTech.

«Батяр» розроблявся як «камікадзе» для глибоких ударів, проте команда швидко зрозуміла: форма, конструкція та технологія виготовлення дають набагато ширші можливості.

У часи, коли кожна ударна операція налічує десятки або навіть сотні ракет та дронів, питання вартості стає критичним. І тут розробники знаходять розумну середину - «Батяр» коштує близько $25 000, тобто у чотири рази дешевше за такі безпілотники як «Бобер» або «Лютий».

Ключовою перевагою безпілотника є використання складного навігаційного комплексу на основі декількох складових. Доволі висока вартість продиктована оснащенням ******** CRPA-антеною та системою оптичної навігації. Навіть під сильним впливом радіоелектронних перешкод вони дозволять зберегти курс на ціль.

Оптична система порівнює реальний ландшафт із супутниковими знімками і самостійно коригує маршрут. Єдиним недоліком такого рішення є чутливість до змін на місцевості, наприклад зі зміною пори року або бойовими діями, проте алгоритми «машинного зору» дозволяють компенсувати це.

У випадку, якщооптична навігація неможлива, управління літака бере на себе інерціальна навігаційна система з супутниковою корекцією через захищену від перешкод CRPA-антену. Остання постачається українською компанією та є ключовим елементом від надійності якого залежить чи влучить дрон у визначену ціль на відстані сотень кілометрів.

«Ми залишаємо за собою можливість нарощування потужності. У майбутньому, не змінюючи матриць і додаткового обладнання, у цей фюзеляж ми можемо встановити бойову частину масою 60-80 кг. Там просто будуть використовуватись інші конструкційні матеріали, інші двигуни з більшою потужністю. Ну і системи запуску будуть інші, це вже будуть ракетні прискорювачі», - розровідають у компанії.
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23.05.2025 22:32 Ответить
Молодці! Дуже гарна новина про "Батяр". Він створювався для своїх певних бойових задач. Маючи його прототипом, з відпрацьованою навігаційною системою,ПЗ, електронікою з налагодженим серійним виробництвом буде простіше і швидше створити більш потужну модель з бч 60-80 кГ. Мабуть доцільно передбачити для ударних Батярів бортові засоби визначення атакуючих дронів-інтерцепторів ворога із можливістю виконання ефективних маневрів ухилення.
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23.05.2025 22:54 Ответить
Конструкція саме такого планера з дельтоподібним крилом дозволяє безпілотнику виконувати плоскі розвороти і не може забезпечити складні маневри. Це специфіка аеродинаміки такої конструкції.
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23.05.2025 23:49 Ответить
Планер з дельтоподібним крилом має високу маневреність і стійкість під час виконання комбінованих маневрів за курсом і висотою. Він ефективний для різких розворотів, спірального набору висоти або зниження, але обмежений у дальності планування через низьку аеродинамічну якість.
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24.05.2025 00:08 Ответить
це ви про "Міраж2000", а не про дрончик з ДВЗ, у якого основний маневр - плаский поворот.
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24.05.2025 00:15 Ответить
Я бачив поширені відео деяких маневрів ухилу БпЛА Суперкам (схема - літаюче крило). Це були у більшості комбіновані маневри повороту з різким зниженням. Цього маневру виявлялось остатньо для вдалого ухилу від атаки дрону- інтерцептору. Завдяки вихровій аеродинаміці та низькому видовженню дельта-крило забезпечує високу маневреність при розворотах, особливо на великих кутах крену (до 60-80°). Воно стійке до звалювання, що дозволяє виконувати різкі повороти з мінімальним радіусом.
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24.05.2025 01:26 Ответить
суперкам може. Герань - ні. Зовсім інша аеродинаміка.
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24.05.2025 01:35 Ответить
Подивимось.
А в теорії дельта-крило перевершує літаюче крило в агресивних маневрах з різкими розворотами та швидкими змінами висоти завдяки вихровій аеродинаміці та стійкості до звалювання. Однак літаюче крило ефективніше для тривалих, енергоефективних маневрів завдяки вищій аеродинамічній якості та кращому збереженню енергії. Вибір залежить від мети: дельта-крило - для акробатики та маневреності, літаюче крило - для тривалого планування та стабільності.
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24.05.2025 01:46 Ответить
ви маєте повне право вважати, що шахед здатен нєвєбєнно маневрувати. та виконувати "бочки" та інші фігури вищого пілотажу. Можливо навіть впевненість у таких спроможностях шахедів буде сприяти внутрішньому виправданню, що саме через це іх важко збивати. Я тут не стану вам заперечувати.
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24.05.2025 02:35 Ответить
Дотепно Але мова йде не про шахедогерані, які поки що не помічені у повітряній акробатиці, а про аеродинамічні можливості певних агресивних маневрів бпла з дельта-крилом, які ви заперечуєте.
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24.05.2025 10:05 Ответить
я заперечую маневреність планера тіпа "шахед", тому не треба мені приписувати ще щось, чого я не стверджував. І ці характерні властивості шахедоподібних дронів відома ще з 90-х років по іх "предках" - німецькому DAR, південноафриканському Kentron ARD-10, а пізніше і ізраільському IAI Harpy.
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24.05.2025 10:24 Ответить
Ми обговорюємо планер типу дельта-крило. Аеродинамічні можливості його маневрування для ухилу від атак зенітними дронами-інтерцепторами. Я зрозумів ваші коментарі так, що ви
заперечуєте можливість агресивного маневру ухилення нашого ударного бпла "Батяр" від атаки дрону-інтерцептору саме через характерні аеродинамічні властивості планера типу дельта-крило? Причина - аеродинаміка планеру чи щось інше?
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24.05.2025 10:49 Ответить
так, тому що "Батяр" з точки зору аеродинаміки є копією вищеназваних дронів з усіма їх перевагами і вадами.
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24.05.2025 11:05 Ответить
Тільки мабуть з суттєвим уточненням: копією не "вищеназваних дронів", а зменшеную масо-габаритную копією їх планеру дельта-крило. Конструктивні особливості, механічна стійкість планера Батяра нам з вами невідома.
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24.05.2025 11:16 Ответить
механічна міцність планера до його аеродинмічних якостей не має ніякого аідношення. Але конструкторів Dornier ваши компліменти щодо маневрнності цього планера потішили би. Звісно, якби вони були живі.
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24.05.2025 11:33 Ответить
Стійкість планера необхідна ЛА для агресивних маневрів не менше, ніж його аеродинамічні властивості.
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24.05.2025 11:50 Ответить
це так, але цей планер не здатен виконувати агресивні маневри.
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24.05.2025 11:55 Ответить
Це ідіотизм - ставити електроніку Томагавка на дитячу модель Шахеда!
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24.05.2025 07:49 Ответить
годі думати, що держава США нам надасть якусь, як ви кажете, "електроніку з Томагавку". Ніколи. цього не буде. Ми можемо тільки самі напрацювати свою DSMAC, що ми зараз і робимо при допомозі компанії Vermeer. Просто ви далеко, і у вас інші проблеми, тому ви не в курсах. Таке буває.
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24.05.2025 10:34 Ответить
Мабуть ми не знаємо достеменно, яка зараз електроніка в ******** модифікаціях Томагавків.
Але розвʼязання проблеми навігації в умовах подавлення чи спуфінгу ворогом GPS шляхом використання у Батярі добре відомих серійних засобів DSMAG цілком обгрунтоване, хоча мабуть і не дешеве.
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24.05.2025 11:07 Ответить
у Tomahawk поки що нічого не помінялось - система супутникової навігації NAVSTAR +TERCOM+ DSMAC.
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24.05.2025 11:40 Ответить
Це загально відомі абревіатури - назви підсистем. Але їх ******* ТТХ , особливості виконання, алгоритми роботи, відповідне ПЗ, мабуть є інформацією з обмеженим доступом, яка мені не відома
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24.05.2025 11:55 Ответить
звісно, вони змінюються і удосконалюються, але нових систем позиціонування і наведення на ціль у Tomahawk поки що не добавили.
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24.05.2025 11:59 Ответить
Ніхто не зрозумів головного! Ідіотизм - то зробити кулю до АКМ, яка наводиться по GPS і має функцію розпізнавання обличчя.
Так і з Батярем - якщо вже робити таке наведення, то хоча б як мінімум 500 кг. вибухівки щоб несло. Щоб такий БПЛА не призводив до пожежі на бензозаправці, як від кинутого недопалка, а хоча б знищив півцеху гідролізу чи перегонну колонну на якомусь НПЗ.
Бо наші виробники плодять бойових керованих мух, замість бойових драконів.
Західні союзники вже зрозуміли безглуздя снарядів Єкскалібур у ********* конфлікту як в Україні.
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24.05.2025 14:06 Ответить
Ну, якщо вони будуть атакувати сотнями, то добре.

А так 18 кг вибухівки - це не 100 кг у шахеда.
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23.05.2025 22:35 Ответить
головне не вага БЧ, а заробляємі гроші. Скопіювати Шахед можна було би давним давно. Але навіщо робити один шахед на 90 кг БЧ, якщо можна зробити один за ту саму ціну, але за рахунок малої БЧ збільшити попит?
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23.05.2025 22:44 Ответить
Вигляд не має значення,а вага бойової частини: 18 і 90
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23.05.2025 22:36 Ответить
Четвертий рік війни. Що маємо:
росія - один ударний БПЛА типу ГЕРАНЬ (зараз є ще два у малої кількості) і до 270 одиниць на добу.
Україна - декілька десятків типів ударних дронів і удари ними наносять ті, хто повинен займатися другими справами: СБУ і ГУР. В ЗСУ ударних дронів немає, бо вже давно би винесли до пекла наступаючих москалів, усі оборонні споруди, бліндажі і т.і на глибіну мінімум 50км і замінили би ними дефіцитні КАБи
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23.05.2025 22:42 Ответить
Попадеш у пекло до кабзона - розпросиш своїх родичів там, як у ЗСУ "немає" ударних БПЛА на фронті. 70% кацапні відправляються до пекла саме після зустрічі з ударними БПЛА.
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23.05.2025 23:30 Ответить
Це добре, що ******* час від часу нагадують про себе. З'ясувалося, що для них не існує різниці між ударним дроном і дроном-камікадзе.
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24.05.2025 00:52 Ответить
Просто неправильний вислів, ви ж розумієте що він мав на увазі дальнольоти з важкою БЧ, а ви кажете про FPVшки. Ударних БПЛА валом, але сильно програємо по кількості дронів 500+ км. дальності польоту. Чому саме такий перекос, питання.
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24.05.2025 01:24 Ответить
Дякую за розуміння. Не перейматиметеся, він ******.
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24.05.2025 14:13 Ответить
Даже це чудо програє по всім показникам шахеду і по дальності і по кількістю вибухівки. Кого налякаєш зарядом в 18кг? Невже так важко скопіювати сраний допотопний шахед?
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23.05.2025 22:54 Ответить
шахед - це зброя терору, нашо його копіювати. У дрона для діпстрайків головне - система наведення, щоб він точно попадав у ціль, а не за 50 метрів від цілі. Тому на дрон треба встановлювати DSMAC, а не систему "куда пападьот", яка у шахеда компенсується вагою бойової частини. А копіюють його вже тридцять пять років по всьому світу, просто начинка у всіх різна, різні двигуни, тому різна вага і розміри.
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23.05.2025 23:59 Ответить
Ідіотизм - привязати гранату Ф-1 до літака F-35! І виправдатися - хоч і дорого зате точність висока!
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24.05.2025 07:53 Ответить
ідіотізм - це коли півтонна GBU. прив'язана до літака F-35 не попадає у визначену ціль, і на радість російській пропаганді захєрачить у житловий квартал мухосранська.
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24.05.2025 08:12 Ответить
Тактика ворога "потрійний задушуючий захват", на думку військових наших партнерів, зараз чи не найбільша проблема, яка обумовлює поступове стале просування ворога. Погугліть відповідну статтю в The Telegraph.
"Ось тут і виникає справді складна дилема, на яку насправді немає відповіді. Окопування і всі ці захисні заходи відмінно підходять для зниження втрат від артилерії або FPV, однак плануючі бомби зруйнують ці зміцнення і поховають людей", - коментує тактику " потрійного задушуючого захвату", яку зараз застосовують рашисти проти ЗСУ, науковий співробітник з сухопутних війн у Королівському університеті оборонних досліджень (RUSI).
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24.05.2025 11:44 Ответить
не зрозумів, яке до обговорювання проблем точності дронів має окопування і артилерія. Підозрюю, що далі у цій статті повинно бути про бузину і Київ.
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24.05.2025 11:52 Ответить
Прочитайте уважніше коментар, погугліть The Telegraph "про бузину і Київ".
Мова у статті йде якраз про зневажливо згадані вами у коментарі, дещо схожі на "півтонні GBU", досить точні керовані плануючі платформи з авіабомбами 500-3000 кГ, які зараз на фронті ,на думку наших і закордонних військових матимуть більше значення для сталого просуванні рашистів, ніж ворожі FPV та артилерія.
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24.05.2025 12:11 Ответить
ви прямолінійні як двері вибачаюсь. Тобто аналогія с гранатою Ф-1 привязаною до літака F-35 вас не покоробила, але ви вирішили раптово ********* до мене.
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24.05.2025 13:28 Ответить
Добре, що вибачились
" ...Ета хорошо, Гєна, что ви такой зєлєний і плоскій! Ви лєжітє на газонє, і вас нє відно!..." (с)
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24.05.2025 13:40 Ответить
технічні аргументи закінчились, давате ще цитати з мультиків. І смаликів побільше.
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24.05.2025 14:59 Ответить
Смайлики і цитати з мультику - єдина доречна відповідь на згадані вами "технічні аргументи" у вигляді "прямолінійних дверей" та "аналогії з гранатою Ф-1, привʼязаною до літака F-35", яка мене "не покоробила", але я, на вашу думку, "раптово вирішив"... Ви, схоже, знервовані, налаштовані занадто агресивно, і мабуть вам краще заспокоїтись, відпочити. Гарного дня.
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24.05.2025 15:28 Ответить
і вам того ж, накопичуте ще смішних аргументів.
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24.05.2025 16:19 Ответить
І скільки така ляля буде коштувати? Стерненкові вже нараховуємо на спец рахунок чи ні
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23.05.2025 22:56 Ответить
шо вже не так зі Стерненком?
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24.05.2025 00:11 Ответить
Як що не так? Нога ж вже прострілена!
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24.05.2025 05:46 Ответить
сходив задонатив, дякую шо нагадав
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25.05.2025 00:45 Ответить
наскіко я розумію, зробити планер, вліпити туди двигло і бенза на 1000-1500 та +50 кг бімби- не проблема. а проблема в керуванні, захисті від реб, орієнтації на місцевості
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23.05.2025 23:29 Ответить
саме так. Якщо встановити на такий дрон гарну DSMAC, то він зразу стане у рази дорожчий, тому дуже прикро, якщо через його невелику швидкість і достатню теплову сигнатуру його зібють.
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24.05.2025 00:04 Ответить
*****,"шахед" несе 90 кг вибухівки а не 18 кг щоб вікна бити. Невже так важко за три роки взяти і скопіювати ?Розробили вони ...аби тільки гроші пиляти.
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24.05.2025 00:16 Ответить
Не пи...ди.
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24.05.2025 09:20 Ответить
Перестань пердіти в калюжу.
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24.05.2025 09:50 Ответить
А сколько интересно стоит китайский Sunflower 200 Kamikaze?

https://ru.militarydrones.org.cn/sunflower-200-kamikaze-drone-p00770p1.html
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24.05.2025 03:31 Ответить
Хто до нас з Шахедом прийде, той від Шахеда і загине.

Саїд, підпалюй
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24.05.2025 04:25 Ответить
18кг заряду на 800км,це як телушку по мандушке гладити🤣🤣🤣
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24.05.2025 08:04 Ответить
Наступний - Курвий Син і полетить в кремль до пукана.
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24.05.2025 09:50 Ответить
Російські шахеди важко збити, бо вони почали робити нову тактику. Дрон летить на максимальній висоті, але над цілью входить у штопор і каменем падає на ціль. Треба в них повчитись
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24.05.2025 10:04 Ответить
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