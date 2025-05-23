В Украине разработали дрон "Батяр", похожий на российско-иранский "Шахед". ФОТО

Украинская компания DeepStrikeTech разработала новый многоцелевой ударный дрон "Батяр", способный преодолевать расстояние более 800 км. Визуально БпЛА похож на российско-иранский "Шахед".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Милитарный".

Отмечается, что изначально "Батяр" разрабатывался как дрон-камикадзе для глубоких ударов, однако со временем его возможности были расширены.

Беспилотник можно использовать как фальшивую цель, бомбардировщик или фронтовой дрон-камикадзе - в зависимости от установленной нагрузки и программного обеспечения.

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60-килограммовый беспилотник с бензиновым двигателем в версии для дальнобойных операций несет боевую часть массой 18 кг.

Одной из целей разработки было создание легкого беспилотника, который запускается с катапульты или из автомобиля - без подготовленных площадок или специального оборудования.

Это делает дрон максимально мобильным и пригодным для боевых условий.

В компании заявляют, что "Батяр" способен удерживать заданный курс даже в случае повреждений, в том числе при пикировании на цель.

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Внешне "Батяр" похож на российско-иранский "Шахед", однако сходство - только визуальное.

Аэродинамические характеристики дрона были самостоятельно просчитаны украинскими инженерами с использованием западной технической документации.