ГУР впервые представило новейшие морские дроны Magura V7: уничтожают российские самолеты и корабли. ФОТОрепортаж

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов с командой специалистов спецслужбы впервые публично презентовали серию ударных морских дронов Magura, которые способны уничтожать вражеские корабли и самолеты.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР, информирует Цензор.НЕТ.

Презентация состоялась 14 мая в Киеве. Специалисты впервые показали морские дроны Magura - новейшее технологическое оружие, благодаря которому бойцы спецподразделения ГУР Group 13 сумели перевернуть ситуацию в Черном море в пользу Украины.

В частности, серию ударных морских дронов Magura представляют:

способные действовать роем "убийцы" кораблей Черноморского флота России дроны Magura V5;

мультифункциональная платформа Magura V6P;

дрон-ракетоноситель Magura V7, который впервые в истории уничтожил вражеский боевой самолет;

модель Magura V7, оснащенная боевым пулеметным модулем.

В разведке рассказали, что в течение двух лет боевого применения различных модификаций дрона Magura представители военной разведки в целом поразили 17 морских и воздушных целей России, 15 из которых полностью уничтожили: в частности, два вражеских вертолета Ми-8, два истребителя Су-30, большие корабли Черноморского флота РФ "Сергей Котов", "Ивановец", "Цезарь Куников" и другие суда.

Нанесенный врагу ущерб оценивается в более чем полмиллиарда долларов.

"Можем уверенно сказать, что ГУР МО Украины, Group 13, вытеснили Черноморский флот РФ в пункты их базирования. Они скованы в своих действиях, они не выполняют никаких задач по назначению", - подчеркнул командир Group 13 с позывным "Тринадцатый".

Он добавил, что 31 декабря 2024 года, по его мнению, произошел переломный момент в истории флота - тогда были уничтожены два российских вертолета Ми-8, один поврежден. Также, разведчики уничтожили два вражеских самолета.

Magura V7 с двумя ракетами AIM-9 Sidewinder на борту, которыми спецназовцы ГУР сбили два российских истребителя Су-30 общей стоимостью более 100 млн долларов, вызвала наибольший интерес.

"Появление и развитие ракетной "Магуры" - это заслуга инженеров и производителей, которые остаются за кадром, но продолжают творить и совершенствовать оружие победы Украины на море", - добавили в ГУР.

