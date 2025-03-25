Уничтожает цели в море, на суше и в воздухе: разработчики из Brave 1 разработали морской дрон "Катран". ВИДЕО

Украинский секретный морской дрон "Катран" может уничтожать цели в море, на земле и в воздухе.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Катран" - высокотехнологичная разработка от украинской военной компании Military Armored Company HUB. Информация о миссиях с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море", - отметил Федоров.

Характеристики дрона "Катран"

Дрон оснащен торпедами, миниганом, пулеметом, ПЗРК и другим оружием. Он спокойно преодолевает расстояния более чем 1 000 километров, выполняет ударные и разведывательные операции. Дрон многофункционален - эффективно уничтожает морские, наземные и воздушные цели.

"Для "Катрана" не нужен отдельный РЭБ, он имеет встроенную систему для автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек. Это супертехнология, которая задает новый стандарт ведения войны", - добавил Федоров.

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