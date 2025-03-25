РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8783 посетителя онлайн
Новости Видео Производство дронов
6 435 29

Уничтожает цели в море, на суше и в воздухе: разработчики из Brave 1 разработали морской дрон "Катран". ВИДЕО

Украинский секретный морской дрон "Катран" может уничтожать цели в море, на земле и в воздухе.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Катран" - высокотехнологичная разработка от украинской военной компании Military Armored Company HUB. Информация о миссиях с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море", - отметил Федоров.

Характеристики дрона "Катран"

Дрон оснащен торпедами, миниганом, пулеметом, ПЗРК и другим оружием. Он спокойно преодолевает расстояния более чем 1 000 километров, выполняет ударные и разведывательные операции. Дрон многофункционален - эффективно уничтожает морские, наземные и воздушные цели.

"Для "Катрана" не нужен отдельный РЭБ, он имеет встроенную систему для автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек. Это супертехнология, которая задает новый стандарт ведения войны", - добавил Федоров.

Читайте: В Украине создали дрон-носитель: переносит FPV, чтобы уничтожать цели в тылу врага

Автор: 

Федоров Михаил (504) BRAVE1 (17) морской дрон (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
1. еще не помирились
2. Пуйло обязательно нарушит.
показать весь комментарий
25.03.2025 18:01
+4
хочу помилитись, але це "студія 95кагал анімейшен" та мульярд зедереводронів?
показать весь комментарий
25.03.2025 17:01
+4
Якщо секретний,то для чого афішувати,довб---- цей федеров,разом зі своєю дією.
показать весь комментарий
25.03.2025 17:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ух ти...
показать весь комментарий
25.03.2025 16:50 Ответить
..."вышли мы из бухты !" - клопоту кацапам завдасть

цікава цікавинка !
показать весь комментарий
25.03.2025 19:16 Ответить
Ну, на море уже не пригодится. Там уже, считай, помирились
показать весь комментарий
25.03.2025 16:51 Ответить
1. еще не помирились
2. Пуйло обязательно нарушит.
показать весь комментарий
25.03.2025 18:01 Ответить
146% !!!! що порушить
показать весь комментарий
25.03.2025 19:19 Ответить
Рано Ви понадіялись на мир Чому? Хлопці вище вичерпно опреділили.
показать весь комментарий
25.03.2025 20:17 Ответить
Это сарказм.
показать весь комментарий
25.03.2025 20:52 Ответить
Цікаво - як стабілізували прицілювання, коли дрончик буде гойдатись на хвилях?
показать весь комментарий
25.03.2025 16:53 Ответить
Ну танки на ходу в поле стреляют же.
показать весь комментарий
25.03.2025 17:10 Ответить
В танка маса 50 тон - зайві 100 - 200 кілограм ніяк не вплинуть.
показать весь комментарий
25.03.2025 17:13 Ответить
Так пулемет с таким прицелом в %ном соотношении к общей массе на катере примерно так же как на танке
показать весь комментарий
25.03.2025 17:47 Ответить
ШІ
показать весь комментарий
25.03.2025 17:11 Ответить
Можливо... але ж треба ще сервоприводи, причому які здатні витримувати велике навантаження.
Взагалі - цікавий інженерний виклик!
показать весь комментарий
25.03.2025 17:15 Ответить
Чф рф загнать в стойло как худобу и пусть федерасты дальше рассказывают байки что, Крым непотопляемый авианосец, и типа кто владеет Крымом тот владеет Черным морем ))
показать весь комментарий
25.03.2025 16:54 Ответить
Якби ще по мосту міг відпрацювати, взагалі був би мрією...
показать весь комментарий
25.03.2025 16:56 Ответить
по мосту TLK1000, але бабушка сказала на потом, на дєвятамая.
показать весь комментарий
25.03.2025 17:44 Ответить
І нащо тепер ці супер дорогі кораблі, коли можна такими "бойовими комарами" нанести стільки шкоди, що мама не тужи... І без ризику для обслуги!
показать весь комментарий
25.03.2025 16:59 Ответить
хочу помилитись, але це "студія 95кагал анімейшен" та мульярд зедереводронів?
показать весь комментарий
25.03.2025 17:01 Ответить
слава нашім Суднобудівникам !!!❤️🇺🇦
показать весь комментарий
25.03.2025 17:07 Ответить
А лазер
показать весь комментарий
25.03.2025 17:10 Ответить
аж два
показать весь комментарий
25.03.2025 17:12 Ответить
❗️США та рф домовилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили в Чорному морі, заявили у Білому домі.
показать весь комментарий
25.03.2025 17:13 Ответить
Якщо секретний,то для чого афішувати,довб---- цей федеров,разом зі своєю дією.
показать весь комментарий
25.03.2025 17:19 Ответить
який же він секретний, якщо ним хизуються де попало?
показать весь комментарий
25.03.2025 17:31 Ответить
⚡️Українська сторона наголошує: переміщення росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням безпечного судноплавства та буде розглядатись як загроза національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист, - Умєров
показать весь комментарий
25.03.2025 17:33 Ответить
Тут питання: а самі межі вказані?
показать весь комментарий
25.03.2025 18:34 Ответить
Давним-давно потрібно було розробити річкові дрони меншого розміру та заряду для знищення ворожих плавзасобів у дельті Дніпра із засідок.
показать весь комментарий
25.03.2025 18:38 Ответить
"секретний"? чи це така ж "секретність", як і "питання кібербезпеки перебільшено"? словом, ****** шапіто, але грошей "освоїли", либонь, як на крейсер...
показать весь комментарий
25.03.2025 19:09 Ответить
 
 