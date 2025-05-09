ГУР показало новые морские беспилотные дрононосцы, которыми атакуют цели в оккупированном Крыму. ФОТО

Главное управление разведки Минобороны Украины использует по меньшей мере два новых типа морских беспилотных дрононосцев для боевых операций в Черном море, в частности ударов по Крыму.

О дронах шла речь в документальном фильме Артема Шевченко "Морской бой. Эпоха дронов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мілітарний".

Разведчики развивают флотилию морских дронов, важную часть которой составят безэкипажные платформы адаптированы для запуска ударных дронов-камикадзе, которые позволят наносить удары по наземным и высокоманевренным надводным целям.

Особенности и отличия от Magura

На эксклюзивных кадрах кинофильма были показаны сразу два морских дрона, которые имеют значительные конструктивные отличия от уже привычных ударных беспилотников Magura v5. Первый из них использует обычный лодочный двигатель с лопастями вместо водометов и может нести четыре контейнера с готовыми к запуску FPV-дронами.

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"Наша морская платформа несет от 500 до 3000 килограммов вооружения различного типа - воздушного, надводного, подводного. Система использует новейшие технологии, объединенные искусственным интеллектом образца НАТО", - рассказывает разведчик группы спецназначения, привлеченный к применению дронов этого типа.

Другая безымянная модель дрононосца была представлена лишь на кадрах плохого качества, где можно отметить совсем другую форму корпуса и оснащение пусковой установкой для четырех ударных беспилотников самолетного типа.

Вероятно, что именно этот морской дроносец неоднократно использовался для доставки средств поражения на побережье Крыма в операциях подразделения "Призраки" Главного управления разведки Минобороны Украины.

В апреле именно он поразил в акватории оккупированного полуострова несколько боевых катеров россиян и зенитный комплекс "Тор-М2".

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Управление дронами

На обеих платформах можно заметить антенны спутникового интернета Starlink, что позволяет расширить радиус боевой работы морских беспилотников запасом хода.

Кроме дронов, ГУР также впервые показало станцию управления морской платформой с операторским креслом, а также органами управления: похожим на авиационный штурвал и рычаг управления скоростью хода.

На самом штурвале размещено несколько кнопок, одна из которых, предположительно, отвечает за носовой крен безэкипажного судна.

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Кроме того, рядом также выведено изображение с размещенного в носовой части тепловизора и кормовых камер.

По словам разведчиков, появление дрононосцев открыло возможности не только для целенаправленного поражения наземных целей, но и воздушного прикрытия крупных морских операций.

Это весомый аргумент, поскольку спецподразделения ГУР активно проводят высадки диверсионных групп во вражеском тылу и рейдовые операции в Черном море.

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