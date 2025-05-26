Россияне вскоре, вероятно, будут запускать до 1000 БПЛА по Украине за раз, - The Economist

Вероятно вскоре россияне смогут запускать около 1000 ударных беспилотников во время воздушных атак на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

Производство "шахедов" в РФ

Издание напоминает, что еще год назад 30 ударных беспилотников, которые атаковали Украину за одну ночь, считались чем-то чрезвычайным. Сейчас Россия применяет сотни БпЛА, в частности в ночь на 25 мая было задействовано 298 БпЛА, что, вероятно, является рекордным показателем.

"В прошлом году Кремль производил около 300 беспилотников "Шахед" в месяц; такое же количество сейчас выпускается менее чем за три дня. Украинская военная разведка заявляет, что имеет документы, свидетельствующие о том, что Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, а это означает, что атакующие рои в 1000 единиц могут стать реальностью", - говорится в сообщении.

Читайте: Уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов, - Воздушные силы

Модификации российских БпЛА

Economist со ссылкой на слова украинских инженеров, которые разбирают и анализируют вражеские ударные БпЛА пишет, что новейшие модели не поддаются влиянию украинской радиоэлектронной борьбы - они больше не полагаются на GPS, подвергаются глушению, управляются искусственным интеллектом и используют собственную украинскую сеть интернета и мобильного интернета. Инженеры рассказали, что недавно обнаружили записку внутри одного из беспилотников, которые они разбирали. В записке отмечалось, что дроны управляются с помощью ботов в Telegram, которые в режиме реального времени отправляют данные о полете и видео операторам.

Как пишет издание, не так давно охота на беспилотники в основном велась мобильными группами с дешевыми пулеметами, ракетами с плеча и артиллерией ближнего радиуса действия.

Также читайте: В Украине разработали дрон "Батяр", похожий на российско-иранский "Шахед". ФОТО

Теперь, по словам офицера противовоздушной обороны, полковника Дениса Смажного, БпЛА регулярно маневрируют вокруг этих групп. Сначала они летят низко, чтобы избежать обнаружения, а затем резко поднимаются до 2000-2500 метров, когда приближаются к городам. Поэтому Украина использует для борьбы с БпЛА вертолеты, истребители F-16 и беспилотники-перехватчики, которые начали демонстрировать хорошие результаты.

Как Украина может противодействовать российским атакам?

Высокопоставленный чиновник в комментарии изданию сказал, что противовоздушная оборона вокруг Киева все еще сбивает около 95% беспилотников, которые запускает Россия. Но те 5%, которые прорываются, наносят серьезный ущерб.

В то же время Украина все еще имеет шансы на борьбу с беспилотниками и крылатыми ракетами, "но перспективы против баллистических угроз являются более мрачными". Отмечается, что в западном мире американская система Patriot имеет фактическую монополию на баллистическую противоракетную оборону. Украина сейчас имеет по меньшей мере восемь батарей Patriot, хотя в любой момент времени некоторые из них повреждены и находятся на ремонте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ массированно атаковала дронами Одессу: уничтожено не менее 20 автомобилей. ФОТОрепортаж

"Проблема заключается в том, что Украина из приоритета для администрации Байдена превратилась в одного из многих потенциальных клиентов, которые конкурируют за ограниченное производство во времена Дональда Трампа. Компания Lockheed Martin, которая производит системы Patriot и их ракеты PAC-3, увеличивает объемы производства до 650 ракет в год. Но это примерно на 100 меньше, чем прогнозируемое российское производство баллистических ракет... Обычно для перехвата российской баллистической ракеты требуется две ракеты-перехватчика PAC-3", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Украине, возможно, придется разработать стратегию выживания, которая будет сочетать противовоздушную оборону с воздушным нападением и сдерживанием".