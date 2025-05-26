Россияне вскоре, вероятно, будут запускать до 1000 БПЛА по Украине за раз, - The Economist
Вероятно вскоре россияне смогут запускать около 1000 ударных беспилотников во время воздушных атак на Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.
Производство "шахедов" в РФ
Издание напоминает, что еще год назад 30 ударных беспилотников, которые атаковали Украину за одну ночь, считались чем-то чрезвычайным. Сейчас Россия применяет сотни БпЛА, в частности в ночь на 25 мая было задействовано 298 БпЛА, что, вероятно, является рекордным показателем.
"В прошлом году Кремль производил около 300 беспилотников "Шахед" в месяц; такое же количество сейчас выпускается менее чем за три дня. Украинская военная разведка заявляет, что имеет документы, свидетельствующие о том, что Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, а это означает, что атакующие рои в 1000 единиц могут стать реальностью", - говорится в сообщении.
Модификации российских БпЛА
Economist со ссылкой на слова украинских инженеров, которые разбирают и анализируют вражеские ударные БпЛА пишет, что новейшие модели не поддаются влиянию украинской радиоэлектронной борьбы - они больше не полагаются на GPS, подвергаются глушению, управляются искусственным интеллектом и используют собственную украинскую сеть интернета и мобильного интернета. Инженеры рассказали, что недавно обнаружили записку внутри одного из беспилотников, которые они разбирали. В записке отмечалось, что дроны управляются с помощью ботов в Telegram, которые в режиме реального времени отправляют данные о полете и видео операторам.
Как пишет издание, не так давно охота на беспилотники в основном велась мобильными группами с дешевыми пулеметами, ракетами с плеча и артиллерией ближнего радиуса действия.
Теперь, по словам офицера противовоздушной обороны, полковника Дениса Смажного, БпЛА регулярно маневрируют вокруг этих групп. Сначала они летят низко, чтобы избежать обнаружения, а затем резко поднимаются до 2000-2500 метров, когда приближаются к городам. Поэтому Украина использует для борьбы с БпЛА вертолеты, истребители F-16 и беспилотники-перехватчики, которые начали демонстрировать хорошие результаты.
Как Украина может противодействовать российским атакам?
Высокопоставленный чиновник в комментарии изданию сказал, что противовоздушная оборона вокруг Киева все еще сбивает около 95% беспилотников, которые запускает Россия. Но те 5%, которые прорываются, наносят серьезный ущерб.
В то же время Украина все еще имеет шансы на борьбу с беспилотниками и крылатыми ракетами, "но перспективы против баллистических угроз являются более мрачными". Отмечается, что в западном мире американская система Patriot имеет фактическую монополию на баллистическую противоракетную оборону. Украина сейчас имеет по меньшей мере восемь батарей Patriot, хотя в любой момент времени некоторые из них повреждены и находятся на ремонте.
"Проблема заключается в том, что Украина из приоритета для администрации Байдена превратилась в одного из многих потенциальных клиентов, которые конкурируют за ограниченное производство во времена Дональда Трампа. Компания Lockheed Martin, которая производит системы Patriot и их ракеты PAC-3, увеличивает объемы производства до 650 ракет в год. Но это примерно на 100 меньше, чем прогнозируемое российское производство баллистических ракет... Обычно для перехвата российской баллистической ракеты требуется две ракеты-перехватчика PAC-3", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что Украине, возможно, придется разработать стратегию выживания, которая будет сочетать противовоздушную оборону с воздушным нападением и сдерживанием".
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Тут тупому зрозуміло що цифра 1000 взята зі стелі - бо ще навіть 300 небуло.
Чому б не написати - "... а у відповідь Україна збільшить дронові атаки до 10 000 дронів за вечір" - так буде більше крінжу.
https://www.facebook.com/alexandr.v.yakovenko/posts/pfbid02boScs4Q5hHC7Yni5CexGTWsR3rEYzDQHmkSRguFiKyk2dRHDKCtbExsFCNqVqLTNl?__cft__[0]=AZXfgA2PP-O9H-tj3cdH-5nrjR6EGNuL9_o0ealq0FRhD8p-SSpAvK1sB7dJYgwh0dg7DYLskm5iZXvfAzHHQkreLNSOihASrKIEQgX3cIIiNtPTSY_ZCkiJrKENeFgQ9xIvBBd1zpcwMeOcNzUjv_89pQMYJL-9dsXi3uIcCEyfbRRQBKHBN64kYwxlrnY-G9zs_c2m84ikpphEAWRhKY6m&__tn__=%2CO%2CP-y-R 13 ч. ·
Як ми втрачаємо технологічну перевагу в безпілотниках - і як у цьому допомогли деякі військові.
Україна мала всі шанси стати глобальним лідером у сфері військових безпілотних систем. Практичний досвід, тисячі бойових застосувань, інтенсивне навчання, шалений запит на інновації з фронту - здавалося б, це середовище мало породити національну оборонну індустрію нового типу. Але цього не сталося. Ба більше - сьогодні ми поступаємося РФ і в темпах впровадження, і в рівні інтеграції, і в ефективності.
І причина не тільки в нестачі ресурсів чи західної підтримки. Причина - у хибних рішеннях всередині самої системи. І, на жаль, частина провини лежить на тих, хто мав би бути рушієм прогресу - командуванні бригад, штабах і фронтових «ентузіастах».
У кожній другій бригаді з'явились свої «внутрішні мілтек-компанії»: майстерні - окремі ТОВки, які отримували бюджети з волонтерки або з бригадних фондів не на базі конкуренції, а за аргументом - «ми самі воюємо, ми й знаємо, що треба». Ідея логічна, навіть правильна на першому етапі. Але далі вона перетворилась на модель феодальної технократії - де командир РУБАКа формував свою «вотчину», у якій приймав технологічні рішення не на основі системності чи ефективності, а на основі доступу до ресурсу та бажання «заробити».
Окрема проблема це система закупівель. Формально вона вже «приватна», держава не все централізує. Але механізм залишився радянським: «подавай потребу». А потреби подає та ж сама «феодальна» структура в бригаді. У підсумку держава замовляє не те, що треба для перемоги, а те, що вміє озвучити і пролобіювати конкретний майор на конкретному планшеті.
Поки в нас ішла епоха польових 3D-принтерів і підпаленої епоксидки, РФ будувала заводи. Масштаб, повторюваність, контроль якості. В них нема креативності, але є структура. У нас - навпаки.
Але ми так «накреативили», що у підсумку маємо ситуацію, коли один "Шахед" за своїм економічним і бойовим ефектом часто ефективніший за десятки наших DeepStrike-операцій. І ні, справа не в їхній ППО. Справа в тому, що ми досі не навчилися грати в довгу.
Я пишу це не як підприємець, який не отримав контракт, а як керівник мілтек-компанії, яка вижила у цьому зоопарку, довела свою ефективність, і сьогодні займає лідерські позиції на ринку.
Ми звикли до самозакоханого наративу про власну винахідливість і про «нашу технологічну мілтек індустрію», але ні - розчарую, це не так.
Бо виграти війну - це не про вміння паяти. Це про вміння будувати системи. А ми, поки що, країна з чудовими паяльниками - і відсутністю індустріального мислення.
Корупція перемогла.
В дім з башенкою прямо на розі Інститутської та Банкової. Знесло цілий поверх. В НБУ на першому поверсі досі вікна фанерою забиті.
Під час сьогоднішнього удару "шахедами" по Києву загинув український нейробіолог Ігор Зима разом із дружиною та їхнім котом вони проживали в будинку на перехрестя вулиць Інститутська та Банкова, на який впали уламки рашистського безпілотника.
01.01.2025
П.С. Сьогодні протягом дня я вже помітив, що руки у тебе працюють швидже голови.
По Банковій хоча б уламки прилетіли разочок?
26.05.2025 00:17
Герхард
Таки прилетіли.
26.05.2025 00:32
Я ж кажу, що у тебе з міркувалкою трабли.
По Банковій прилетіло. Це факт.
А те, що шахеди не літають слідом за ЗЄ - ну напружся і повісь на нього маячок.
Крім того, ви оби два бачили систему бункерів урядового кварталу? Там можна жити місяцями. Бо є:
1. Купа кімнат зі всьома зручностями.
2. Зала для засідань
3. Столовка з кухарями.
4. Склади зі драчкою.
5. Очисники води й повітря.
6. Гараж для купи авто з виїздами - один через метро десь біля Святошино, другий на схил Дніпра.
Якщо це так, то чому цьому не протидіють інтернет-оператори?
взимку ж були відео з ішахеду при атаці...
а як ти будеш протидіяти ?
* траекторію
* швидкість
* параметри сімки: дату активації, історію використання тощо
Робити висновок, що це - Шахед та відмикати від мережі.
Продажа сімок має бути під суворим контролем. Навіть, у ФРН сімки активірують лише після веріфікації відео і паспорта.
Вони ж не пів години до війни готувались..то ми шашлики смажили..
Він працює безшумно, може передавати розвіддані в реальному часі і нести до трьох гранат. Бортовий нейронний процесор забезпечує наведення на ціль за допомогою ШІ, а також дає змогу одному оператору керувати кількома БПЛА одночасно."
Так переможемо.
Кацапи не соробляться під час наших масованих дронових атак відключати у себе мобільний інтернет - а ми чому цього не робимо?!
І чому досі, на 4му році війни у нас сім-карти продаються у будь-яких кількостях без паспорту???!
Даже США не могут закрыть себя ПВО. Это дорого. И не эффективно.
Эффективнее и дешевле пару раз в месяц вручать статуэтки главным инженерам орковских заводов. Особо интеллектуальным - самокат.
Но для этого нужно не про кофе в Крыму рассказывать, а выполнять свою работу.
Я еще в конце 2022 года предлагал освободить профессиональных солдат от траты времени на мопеды, а вместо этого в каждом населенном пункте обязать мужиков сутки в месяц дежурить на мобильном боевом рассчете. Руль\прожектор\пулемет не такая уж большая наука. Но вместо этого сначала угробили добровольцев, потом угробили ПВОшников, потом запугали народ бусификацией.
Короче поздно пить боржоми. Почки уже отваливаются.
Ми, пиzgeць, як раді!
Влада, ска, де наше ВСЬО?
"самальоти лєтят, будєм всєх бамбіть"
В марте враг запустил по Украине более 4000 дронов ЗА месяц, в апреле 2500 дронов ЗА месяц, скоро конец мая и общая цифра запущенных дронов ЗА месяц достигнет 3000.
Причем больше половины из этих дронов, это имитаторы-обманки, те самые которые в большинстве своем сажаются РЭБом.
Но и оставшиеся это НЕ все дроны шахед-136, минимум треть из них это гораздо более дешевые версии.
Вот так выглядит реальная картина.
Шахед спочатку побачити треба. Вночі. На відстані...хєр зна якій відстані.
Ви колись хоч бачили роботу МВГ вночі вишукує шахеда? При тому що чує напрямок і має необмежений кут огляду на відміну від оператора дрона.
Радари потрібні і ракети що по ним наводяться. ІМХО.
Ми тут нарешті свій шахед зробили.
Правда, БЧ там аж 18кг проти російських 90кг, і масовості виробництва нема, але куди ж нам поспішати то?