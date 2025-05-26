РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5849 посетителей онлайн
Новости Атаки беспилотников
11 078 84

Россияне вскоре, вероятно, будут запускать до 1000 БПЛА по Украине за раз, - The Economist

шахеди

Вероятно вскоре россияне смогут запускать около 1000 ударных беспилотников во время воздушных атак на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

Производство "шахедов" в РФ

Издание напоминает, что еще год назад 30 ударных беспилотников, которые атаковали Украину за одну ночь, считались чем-то чрезвычайным. Сейчас Россия применяет сотни БпЛА, в частности в ночь на 25 мая было задействовано 298 БпЛА, что, вероятно, является рекордным показателем.

"В прошлом году Кремль производил около 300 беспилотников "Шахед" в месяц; такое же количество сейчас выпускается менее чем за три дня. Украинская военная разведка заявляет, что имеет документы, свидетельствующие о том, что Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, а это означает, что атакующие рои в 1000 единиц могут стать реальностью", - говорится в сообщении.

Читайте: Уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов, - Воздушные силы

Модификации российских БпЛА

Economist со ссылкой на слова украинских инженеров, которые разбирают и анализируют вражеские ударные БпЛА пишет, что новейшие модели не поддаются влиянию украинской радиоэлектронной борьбы - они больше не полагаются на GPS, подвергаются глушению, управляются искусственным интеллектом и используют собственную украинскую сеть интернета и мобильного интернета. Инженеры рассказали, что недавно обнаружили записку внутри одного из беспилотников, которые они разбирали. В записке отмечалось, что дроны управляются с помощью ботов в Telegram, которые в режиме реального времени отправляют данные о полете и видео операторам.

Как пишет издание, не так давно охота на беспилотники в основном велась мобильными группами с дешевыми пулеметами, ракетами с плеча и артиллерией ближнего радиуса действия.

Также читайте: В Украине разработали дрон "Батяр", похожий на российско-иранский "Шахед". ФОТО

Теперь, по словам офицера противовоздушной обороны, полковника Дениса Смажного, БпЛА регулярно маневрируют вокруг этих групп. Сначала они летят низко, чтобы избежать обнаружения, а затем резко поднимаются до 2000-2500 метров, когда приближаются к городам. Поэтому Украина использует для борьбы с БпЛА вертолеты, истребители F-16 и беспилотники-перехватчики, которые начали демонстрировать хорошие результаты.

Как Украина может противодействовать российским атакам?

Высокопоставленный чиновник в комментарии изданию сказал, что противовоздушная оборона вокруг Киева все еще сбивает около 95% беспилотников, которые запускает Россия. Но те 5%, которые прорываются, наносят серьезный ущерб.

В то же время Украина все еще имеет шансы на борьбу с беспилотниками и крылатыми ракетами, "но перспективы против баллистических угроз являются более мрачными". Отмечается, что в западном мире американская система Patriot имеет фактическую монополию на баллистическую противоракетную оборону. Украина сейчас имеет по меньшей мере восемь батарей Patriot, хотя в любой момент времени некоторые из них повреждены и находятся на ремонте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ массированно атаковала дронами Одессу: уничтожено не менее 20 автомобилей. ФОТОрепортаж

"Проблема заключается в том, что Украина из приоритета для администрации Байдена превратилась в одного из многих потенциальных клиентов, которые конкурируют за ограниченное производство во времена Дональда Трампа. Компания Lockheed Martin, которая производит системы Patriot и их ракеты PAC-3, увеличивает объемы производства до 650 ракет в год. Но это примерно на 100 меньше, чем прогнозируемое российское производство баллистических ракет... Обычно для перехвата российской баллистической ракеты требуется две ракеты-перехватчика PAC-3", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Украине, возможно, придется разработать стратегию выживания, которая будет сочетать противовоздушную оборону с воздушным нападением и сдерживанием".

Автор: 

россия (96038) Шахед (1124) война в Украине (4510)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
https://www.facebook.com/alexandr.v.yakovenko?__cft__[0]=AZXfgA2PP-O9H-tj3cdH-5nrjR6EGNuL9_o0ealq0FRhD8p-SSpAvK1sB7dJYgwh0dg7DYLskm5iZXvfAzHHQkreLNSOihASrKIEQgX3cIIiNtPTSY_ZCkiJrKENeFgQ9xIvBBd1zpcwMeOcNzUjv_89pQMYJL-9dsXi3uIcCEyfbRRQBKHBN64kYwxlrnY-G9zs_c2m84ikpphEAWRhKY6m&__tn__=-UC%2CP-y-R Alex Chenkov

https://www.facebook.com/alexandr.v.yakovenko/posts/pfbid02boScs4Q5hHC7Yni5CexGTWsR3rEYzDQHmkSRguFiKyk2dRHDKCtbExsFCNqVqLTNl?__cft__[0]=AZXfgA2PP-O9H-tj3cdH-5nrjR6EGNuL9_o0ealq0FRhD8p-SSpAvK1sB7dJYgwh0dg7DYLskm5iZXvfAzHHQkreLNSOihASrKIEQgX3cIIiNtPTSY_ZCkiJrKENeFgQ9xIvBBd1zpcwMeOcNzUjv_89pQMYJL-9dsXi3uIcCEyfbRRQBKHBN64kYwxlrnY-G9zs_c2m84ikpphEAWRhKY6m&__tn__=%2CO%2CP-y-R 13 ч. ·

Як ми втрачаємо технологічну перевагу в безпілотниках - і як у цьому допомогли деякі військові.

Україна мала всі шанси стати глобальним лідером у сфері військових безпілотних систем. Практичний досвід, тисячі бойових застосувань, інтенсивне навчання, шалений запит на інновації з фронту - здавалося б, це середовище мало породити національну оборонну індустрію нового типу. Але цього не сталося. Ба більше - сьогодні ми поступаємося РФ і в темпах впровадження, і в рівні інтеграції, і в ефективності.

І причина не тільки в нестачі ресурсів чи західної підтримки. Причина - у хибних рішеннях всередині самої системи. І, на жаль, частина провини лежить на тих, хто мав би бути рушієм прогресу - командуванні бригад, штабах і фронтових «ентузіастах».

У кожній другій бригаді з'явились свої «внутрішні мілтек-компанії»: майстерні - окремі ТОВки, які отримували бюджети з волонтерки або з бригадних фондів не на базі конкуренції, а за аргументом - «ми самі воюємо, ми й знаємо, що треба». Ідея логічна, навіть правильна на першому етапі. Але далі вона перетворилась на модель феодальної технократії - де командир РУБАКа формував свою «вотчину», у якій приймав технологічні рішення не на основі системності чи ефективності, а на основі доступу до ресурсу та бажання «заробити».

Окрема проблема це система закупівель. Формально вона вже «приватна», держава не все централізує. Але механізм залишився радянським: «подавай потребу». А потреби подає та ж сама «феодальна» структура в бригаді. У підсумку держава замовляє не те, що треба для перемоги, а те, що вміє озвучити і пролобіювати конкретний майор на конкретному планшеті.

Поки в нас ішла епоха польових 3D-принтерів і підпаленої епоксидки, РФ будувала заводи. Масштаб, повторюваність, контроль якості. В них нема креативності, але є структура. У нас - навпаки.

Але ми так «накреативили», що у підсумку маємо ситуацію, коли один "Шахед" за своїм економічним і бойовим ефектом часто ефективніший за десятки наших DeepStrike-операцій. І ні, справа не в їхній ППО. Справа в тому, що ми досі не навчилися грати в довгу.

Я пишу це не як підприємець, який не отримав контракт, а як керівник мілтек-компанії, яка вижила у цьому зоопарку, довела свою ефективність, і сьогодні займає лідерські позиції на ринку.

Ми звикли до самозакоханого наративу про власну винахідливість і про «нашу технологічну мілтек індустрію», але ні - розчарую, це не так.

Бо виграти війну - це не про вміння паяти. Це про вміння будувати системи. А ми, поки що, країна з чудовими паяльниками - і відсутністю індустріального мислення.
показать весь комментарий
26.05.2025 00:13
+24
5-6 дефективних менеджерів Зеленського роблять свою чорну справу..
показать весь комментарий
26.05.2025 00:17
+23
Ну то і що- а зєлєнскій нам буде по два гундосика на день! Потууужних! І "побєда" з кінокомедіями по тєлємарафону.
показать весь комментарий
26.05.2025 00:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що там ще на стелі написано для The Economist?
показать весь комментарий
26.05.2025 00:07 Ответить
Ну зараз майже 300 шахедів за раз, хоча рік-два тому було "нормою" 30 шахедів раз у декілька днів . Тому не треба навіть мати експертів щоб розуміти що буде скоро...
показать весь комментарий
26.05.2025 00:11 Ответить
Скоро ліліпутіну СТО років стукне - зеЕкономіст запросив лічно ювіляр на вечерінку в Гєленжіку...
Тут тупому зрозуміло що цифра 1000 взята зі стелі - бо ще навіть 300 небуло.
Чому б не написати - "... а у відповідь Україна збільшить дронові атаки до 10 000 дронів за вечір" - так буде більше крінжу.
показать весь комментарий
26.05.2025 00:35 Ответить
Зебіли і досі ржуть, рейтинг зашкалює!
показать весь комментарий
26.05.2025 00:33 Ответить
Зеленський, готуйся! Треба потужний спіч буде записати! Хай поки спічрайтери чорнетку накидають.
показать весь комментарий
26.05.2025 00:08 Ответить
Щоки,які видно вже ззаду,можуть репнути від потужних погроз у відосиках
показать весь комментарий
26.05.2025 00:42 Ответить
Ви як у воду глянули - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
показать весь комментарий
26.05.2025 10:49 Ответить
Ну то і що- а зєлєнскій нам буде по два гундосика на день! Потууужних! І "побєда" з кінокомедіями по тєлємарафону.
показать весь комментарий
26.05.2025 00:11 Ответить
А ми будем записувати по 100 відосиків в день - подивимось хто виграє цю війну на виснаження. Якщо не поможе - то + 3 пісні поплавського в день
показать весь комментарий
26.05.2025 00:13 Ответить
Для такого випадку буде створена коаліція протидіючих, які висловлять стурбованість і занепокоєність, а для досягнення миру з позиції сили передадуть Україні одну або дві установки ППО.
показать весь комментарий
26.05.2025 00:13 Ответить
https://www.facebook.com/alexandr.v.yakovenko?__cft__[0]=AZXfgA2PP-O9H-tj3cdH-5nrjR6EGNuL9_o0ealq0FRhD8p-SSpAvK1sB7dJYgwh0dg7DYLskm5iZXvfAzHHQkreLNSOihASrKIEQgX3cIIiNtPTSY_ZCkiJrKENeFgQ9xIvBBd1zpcwMeOcNzUjv_89pQMYJL-9dsXi3uIcCEyfbRRQBKHBN64kYwxlrnY-G9zs_c2m84ikpphEAWRhKY6m&__tn__=-UC%2CP-y-R Alex Chenkov

https://www.facebook.com/alexandr.v.yakovenko/posts/pfbid02boScs4Q5hHC7Yni5CexGTWsR3rEYzDQHmkSRguFiKyk2dRHDKCtbExsFCNqVqLTNl?__cft__[0]=AZXfgA2PP-O9H-tj3cdH-5nrjR6EGNuL9_o0ealq0FRhD8p-SSpAvK1sB7dJYgwh0dg7DYLskm5iZXvfAzHHQkreLNSOihASrKIEQgX3cIIiNtPTSY_ZCkiJrKENeFgQ9xIvBBd1zpcwMeOcNzUjv_89pQMYJL-9dsXi3uIcCEyfbRRQBKHBN64kYwxlrnY-G9zs_c2m84ikpphEAWRhKY6m&__tn__=%2CO%2CP-y-R 13 ч. ·

Як ми втрачаємо технологічну перевагу в безпілотниках - і як у цьому допомогли деякі військові.

Україна мала всі шанси стати глобальним лідером у сфері військових безпілотних систем. Практичний досвід, тисячі бойових застосувань, інтенсивне навчання, шалений запит на інновації з фронту - здавалося б, це середовище мало породити національну оборонну індустрію нового типу. Але цього не сталося. Ба більше - сьогодні ми поступаємося РФ і в темпах впровадження, і в рівні інтеграції, і в ефективності.

І причина не тільки в нестачі ресурсів чи західної підтримки. Причина - у хибних рішеннях всередині самої системи. І, на жаль, частина провини лежить на тих, хто мав би бути рушієм прогресу - командуванні бригад, штабах і фронтових «ентузіастах».

У кожній другій бригаді з'явились свої «внутрішні мілтек-компанії»: майстерні - окремі ТОВки, які отримували бюджети з волонтерки або з бригадних фондів не на базі конкуренції, а за аргументом - «ми самі воюємо, ми й знаємо, що треба». Ідея логічна, навіть правильна на першому етапі. Але далі вона перетворилась на модель феодальної технократії - де командир РУБАКа формував свою «вотчину», у якій приймав технологічні рішення не на основі системності чи ефективності, а на основі доступу до ресурсу та бажання «заробити».

Окрема проблема це система закупівель. Формально вона вже «приватна», держава не все централізує. Але механізм залишився радянським: «подавай потребу». А потреби подає та ж сама «феодальна» структура в бригаді. У підсумку держава замовляє не те, що треба для перемоги, а те, що вміє озвучити і пролобіювати конкретний майор на конкретному планшеті.

Поки в нас ішла епоха польових 3D-принтерів і підпаленої епоксидки, РФ будувала заводи. Масштаб, повторюваність, контроль якості. В них нема креативності, але є структура. У нас - навпаки.

Але ми так «накреативили», що у підсумку маємо ситуацію, коли один "Шахед" за своїм економічним і бойовим ефектом часто ефективніший за десятки наших DeepStrike-операцій. І ні, справа не в їхній ППО. Справа в тому, що ми досі не навчилися грати в довгу.

Я пишу це не як підприємець, який не отримав контракт, а як керівник мілтек-компанії, яка вижила у цьому зоопарку, довела свою ефективність, і сьогодні займає лідерські позиції на ринку.

Ми звикли до самозакоханого наративу про власну винахідливість і про «нашу технологічну мілтек індустрію», але ні - розчарую, це не так.

Бо виграти війну - це не про вміння паяти. Це про вміння будувати системи. А ми, поки що, країна з чудовими паяльниками - і відсутністю індустріального мислення.
показать весь комментарий
26.05.2025 00:13 Ответить
5-6 дефективних менеджерів Зеленського роблять свою чорну справу..
показать весь комментарий
26.05.2025 00:17 Ответить
+ дефективний так званий президент
показать весь комментарий
26.05.2025 10:08 Ответить
Якщо заробляти і виробляти як наслідок можна тільки своїм і наближенним, то нічого путнього не вийде.
Корупція перемогла.
показать весь комментарий
26.05.2025 10:44 Ответить
Якась повністю тупа стаття з якимись недолугими висновками. Поясніть хто-небудь цьому успішному пану Ченкову, що, якби українська влада мала на меті створення єдиної , ефективної, високотехнологічної системи , як ударний дрон, то необхідність подальшого існування малих мілтек компаній впала до нуля. А так , коли на початку головний війсковий менеджер каже "а нахіба мені ці весільні дрони?" , а на четвертому році повномаштабки Верховний Головнокомандувач тягне за вуха купівлю вживаних російських реакторів за мільярди, то і надалі буде воювати звіринець дронів від гаражно-волонтерських компаній. І хто б щось не казав, а вони виконали і виконують своє завдання на тисячу відсотків!
показать весь комментарий
26.05.2025 11:12 Ответить
а ми будемо відбиватися потужними відосиками, відлякуючи москальську балістику та шахеди неголеним хлєбальником найвеличнішого бидла, під аплодисменти його йо@нутого ze-лохторату ...
показать весь комментарий
26.05.2025 00:15 Ответить
По Банковій хоча б уламки прилетіли разочок? Ніхріна. Бо там у русні ворогів немає.
показать весь комментарий
26.05.2025 00:17 Ответить
Як і у Конча-Заспі
показать весь комментарий
26.05.2025 00:27 Ответить
Таки прилетіли.
показать весь комментарий
26.05.2025 00:32 Ответить
Піз***ш
показать весь комментарий
26.05.2025 00:35 Ответить
Значить ти не місцевий і пам'ять, як у гупі.

В дім з башенкою прямо на розі Інститутської та Банкової. Знесло цілий поверх. В НБУ на першому поверсі досі вікна фанерою забиті.

Під час сьогоднішнього удару "шахедами" по Києву загинув український нейробіолог Ігор Зима разом із дружиною та їхнім котом вони проживали в будинку на перехрестя вулиць Інститутська та Банкова, на який впали уламки рашистського безпілотника.
01.01.2025

П.С. Сьогодні протягом дня я вже помітив, що руки у тебе працюють швидже голови.
показать весь комментарий
26.05.2025 00:59 Ответить
Ти переплутпв адреси, там зебілів немає
показать весь комментарий
26.05.2025 01:08 Ответить
Владислав Александрович #602971

По Банковій хоча б уламки прилетіли разочок?

26.05.2025 00:17

Герхард

Таки прилетіли.

26.05.2025 00:32

Я ж кажу, що у тебе з міркувалкою трабли.
показать весь комментарий
26.05.2025 01:16 Ответить
Чи ти всерйоз вважаєш, що вночі хтось в ОП сидить і чекає на шахеди? 😁

По Банковій прилетіло. Це факт.

А те, що шахеди не літають слідом за ЗЄ - ну напружся і повісь на нього маячок.
показать весь комментарий
26.05.2025 01:20 Ответить
Не сваріться.

Крім того, ви оби два бачили систему бункерів урядового кварталу? Там можна жити місяцями. Бо є:
1. Купа кімнат зі всьома зручностями.
2. Зала для засідань
3. Столовка з кухарями.
4. Склади зі драчкою.
5. Очисники води й повітря.
6. Гараж для купи авто з виїздами - один через метро десь біля Святошино, другий на схил Дніпра.
показать весь комментарий
26.05.2025 02:40 Ответить
Склади зі жрачкою))*
показать весь комментарий
26.05.2025 02:42 Ответить
А машка там прибиральниця чи камсамольская жєна що все знає?))
показать весь комментарий
26.05.2025 10:38 Ответить
Я хз, ким ти працюєш.
показать весь комментарий
26.05.2025 17:58 Ответить
Чи означає це, що кожен Шахед має сімку українського інтернет-оператора, щоб підключатися до мобільної інтернет-мережі?
Якщо це так, то чому цьому не протидіють інтернет-оператори?
показать весь комментарий
26.05.2025 00:21 Ответить
сімки вони юзали ще рік тому.
взимку ж були відео з ішахеду при атаці...
а як ти будеш протидіяти ?
показать весь комментарий
26.05.2025 00:33 Ответить
Аналізувати:
* траекторію
* швидкість
* параметри сімки: дату активації, історію використання тощо
Робити висновок, що це - Шахед та відмикати від мережі.
показать весь комментарий
26.05.2025 02:41 Ответить
якщо абонент переміщується з високою швидкістю через декілька областей не по дорогам, то це вже підозріло. чи ні?
показать весь комментарий
26.05.2025 06:31 Ответить
Отключать мобильный интернет при первых признаках атаки шахедов?
показать весь комментарий
26.05.2025 12:26 Ответить
Саме так.Зверніть увагу,на болотах вимикають інтернет при появі загрози наших дронів.Перши сімки київстару знаходили в шахедах ще у 22 році.Зараз вони роблять при нападі ціфрову сітку із шахедів,розвіддронів та мобільних станцій наших операторів!Сьогодні вже корігувальники через 4g сітку у реальному часі транслюють сигнали з регістраторів у авто! Так може Фьодорофф собі шось почухає?
показать весь комментарий
26.05.2025 13:26 Ответить
Ну если до сих пор не додумались отрубать интернет при первых сигналах, что шахеды и прочий летающий мусор на пути в Украину - то надо расстреливать тех, кто об этом в первую очередь свою тыкву напрягать должен. Зачем такие люди в управлении?
показать весь комментарий
26.05.2025 13:32 Ответить
Є управління спецзв'язку. Це їх прой@б..
показать весь комментарий
26.05.2025 17:59 Ответить
Тогда надо их верхом на посаженный шахед и обратно на болота отправить. Следующие умнее будут.
показать весь комментарий
27.05.2025 01:19 Ответить
Дик, оператори ж можуть заблокувати всі сімки, якщо їз хоч раз засекли на расєї, чому це не роблять?
Продажа сімок має бути під суворим контролем. Навіть, у ФРН сімки активірують лише після веріфікації відео і паспорта.
показать весь комментарий
26.05.2025 13:33 Ответить
Амякщо вони ящиками сімки скупили давно?

Вони ж не пів години до війни готувались..то ми шашлики смажили..
показать весь комментарий
26.05.2025 18:01 Ответить
Эти симки можно заблокировать. Даже если ящиками купили - отрубать интернет всем абсолютно если хоть один шахед в небе. Русня давно это делает. А тупые гундосики не допустят отрыва зебыдла от интернета. Вдруг очухаются.
показать весь комментарий
27.05.2025 01:20 Ответить
Шось таке вже в новинах пролітало - що на час повітряних атак будуть повністю відрубати мобільний тирнет..але ж сімки не безкінечні..
показать весь комментарий
27.05.2025 21:30 Ответить
можна відключати лише не верифікованим абонентам
показать весь комментарий
27.05.2025 23:01 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2025 00:25 Ответить
Зараз впісяюся від потужності... А соратники- це ті, що 21 лютого 22 року чартерами повилетіли, а тепер лише на концерти сюди їздять? Гадаю чомусь, що графік концертів квартальних "соратників" повністю не співпадає з ракетними і шахедними атаками, НЄ?
показать весь комментарий
26.05.2025 00:33 Ответить
Зебіли забули про людські життя
показать весь комментарий
26.05.2025 00:26 Ответить
Китайці вироблять приблизно 2млн дронів щороку, так що хватить для всіх хто заплатить.
показать весь комментарий
26.05.2025 00:29 Ответить
Китай контролює близько 90% світового ринку комерційних дронів.
показать весь комментарий
26.05.2025 00:30 Ответить
"Однією з останніх розробок КНР став мікродрон, що має вигляд термосу і важить менше кілограма. Конструкція цього БПЛА дає йому змогу нести вантаж, що вдвічі перевищує його власну вагу.
Він працює безшумно, може передавати розвіддані в реальному часі і нести до трьох гранат. Бортовий нейронний процесор забезпечує наведення на ціль за допомогою ШІ, а також дає змогу одному оператору керувати кількома БПЛА одночасно."
показать весь комментарий
26.05.2025 00:36 Ответить
Мікродрон несе три гранати
показать весь комментарий
26.05.2025 00:37 Ответить
Половине Украины по боку эти шахеды... суду по карте,дальше середины Украины они не летают,интересно,почему?
показать весь комментарий
26.05.2025 00:29 Ответить
Оце зебіл калібрований, на зарплаті!
показать весь комментарий
26.05.2025 00:41 Ответить
Цікаво чому ти єв гєній сруязике
показать весь комментарий
26.05.2025 10:40 Ответить
ЗЄ, дайош по відосику, або хоча б допису у телеграмі на кожен шахед!!!

Так переможемо.
показать весь комментарий
26.05.2025 00:30 Ответить
Це з 20-30 на початку. Зельоні тоді запевняли, що це не серйозно. Якісь дроники в сараї зроблені, з китайських комплектуючих.
показать весь комментарий
26.05.2025 00:31 Ответить
Скоро казочці кінець напевно.ЗЕ виконав завдання,3 роки саботажу дали рашці час на налагодження виробництва нових систем озброєння.Вумному народу впарили спочатку ЗЕ,а потім не на часі.
показать весь комментарий
26.05.2025 00:39 Ответить
Ну що ржателі 2019, ще паржом ілі как, зебіли?
показать весь комментарий
26.05.2025 00:39 Ответить
те что "чисто поржать"-уже давно с..бались из страны.знаю таких десятки,хотя,наверно,куда больше
показать весь комментарий
26.05.2025 00:52 Ответить
"і використовують власну українську мережу інтернету та мобільного інтернету."

Кацапи не соробляться під час наших масованих дронових атак відключати у себе мобільний інтернет - а ми чому цього не робимо?!
І чому досі, на 4му році війни у нас сім-карти продаються у будь-яких кількостях без паспорту???!
показать весь комментарий
26.05.2025 01:03 Ответить
зате у відповідь зе-лупа з оп'ою придумають іще двадцять потужних назв неіснуючих потужно-надпотужних дроно-снарядо-ракет на кшталт "караючий довгий нептун", "наддовгий нептун", "незламна трембіта", etc., про що й гарно "с вираженієм" прогундосить зелепоц...
показать весь комментарий
26.05.2025 01:07 Ответить
Ми свій мопєд зібрали. Ура! Не пройшло і 4 роки.
показать весь комментарий
26.05.2025 12:07 Ответить
Треба закривати небо над Україною. Для цього потрібні професіонали, а не будь-хто. Кацапи кожен день роблять розвідку, де можна обійти ППО. Тільки командування на це ніякої уваги не робить. Якщо на якесь місто вилетіло, наприклад 10 безпілотників, то ППО будуть їх збивати над містом. Може пора робити якісь фальшиві ППО для введення кацапів в оману? А збивати кацапів там де вони не ждуть.
показать весь комментарий
26.05.2025 01:34 Ответить
Для цього нужно хотеть выиграть войну. А вы еще разве не заметили, что наши не хотят?

Даже США не могут закрыть себя ПВО. Это дорого. И не эффективно.
Эффективнее и дешевле пару раз в месяц вручать статуэтки главным инженерам орковских заводов. Особо интеллектуальным - самокат.

Но для этого нужно не про кофе в Крыму рассказывать, а выполнять свою работу.

Я еще в конце 2022 года предлагал освободить профессиональных солдат от траты времени на мопеды, а вместо этого в каждом населенном пункте обязать мужиков сутки в месяц дежурить на мобильном боевом рассчете. Руль\прожектор\пулемет не такая уж большая наука. Но вместо этого сначала угробили добровольцев, потом угробили ПВОшников, потом запугали народ бусификацией.

Короче поздно пить боржоми. Почки уже отваливаются.
показать весь комментарий
26.05.2025 03:32 Ответить
https://t.me/robert_magyar/1100
показать весь комментарий
26.05.2025 01:46 Ответить
Відбивати тисячі шахедів можна (напевно) довго, але гопника можна зупинити тільки вибивши зуби. Тисячі дронів з термітом на Москву по домівках еліти, не прикритих, трохи дасть резонансу у політичних колах, а може і табакерка потрібного розміру швидко знайдеться... А то палає Київ, а має палати і скиглити агресор.
показать весь комментарий
26.05.2025 05:22 Ответить
Та ми їх санкціями від Зеленського,вони такі потужні,що кацапи клали на них
показать весь комментарий
26.05.2025 06:23 Ответить
Економісту варто ще написати,а як буде коли по Варшаві,Кракову,Вільнусу,Таліну... буде 1000 за ніч?(Чи такий варіант малоймовірний,на їх думку?((((
показать весь комментарий
26.05.2025 06:42 Ответить
Скажіть а де позови в судди проти тих компаній які поставляють комплектуючі до шахедів і ракет ,адже рашисти все закупляють . Схоже в нас МЗС не зрозуміло чим займаєтся ,але тільки не державними справами .
показать весь комментарий
26.05.2025 07:39 Ответить
Нажаль час на системне в індустріальному сенсі виробництво державою дронів втрачено. Огромна номенклатура дронів, а аналога того ж шахеда на 2000км с бойовою частиною на 90кг, а не 8 досі немає.
показать весь комментарий
26.05.2025 07:57 Ответить
МІЛЬЯРД БАКСІВ на дрони, на вибиті вікна в Москві!
показать весь комментарий
26.05.2025 10:46 Ответить
Що сказати?
Ми, пиzgeць, як раді!
Влада, ска, де наше ВСЬО?
"самальоти лєтят, будєм всєх бамбіть"
показать весь комментарий
26.05.2025 10:09 Ответить
Наш Лідор приймає челендж та готовий запускати 1200 відосиків щоденно
показать весь комментарий
26.05.2025 10:19 Ответить
А шо скаже оманський віслюк? Де наші 1000 000 дронів?
показать весь комментарий
26.05.2025 11:03 Ответить
Не надо истерики, возьмем сухие цифры...
В марте враг запустил по Украине более 4000 дронов ЗА месяц, в апреле 2500 дронов ЗА месяц, скоро конец мая и общая цифра запущенных дронов ЗА месяц достигнет 3000.
Причем больше половины из этих дронов, это имитаторы-обманки, те самые которые в большинстве своем сажаются РЭБом.
Но и оставшиеся это НЕ все дроны шахед-136, минимум треть из них это гораздо более дешевые версии.
Вот так выглядит реальная картина.
показать весь комментарий
26.05.2025 11:33 Ответить
Самый эффективный рецепт борьбы с ударными дронами это беспилотники-перехватчики, дешевые и массовые. Нужно масштабировать их производство и применение и переворужить ими МВГ.
показать весь комментарий
26.05.2025 11:39 Ответить
Відосіки менше дивіться.
Шахед спочатку побачити треба. Вночі. На відстані...хєр зна якій відстані.
Ви колись хоч бачили роботу МВГ вночі вишукує шахеда? При тому що чує напрямок і має необмежений кут огляду на відміну від оператора дрона.
Радари потрібні і ракети що по ним наводяться. ІМХО.
показать весь комментарий
26.05.2025 13:06 Ответить
Спросите у потужного зеленого штопаного гандончика про дроны........
показать весь комментарий
26.05.2025 12:02 Ответить
Всьо фігня.
Ми тут нарешті свій шахед зробили.
Правда, БЧ там аж 18кг проти російських 90кг, і масовості виробництва нема, але куди ж нам поспішати то?
показать весь комментарий
26.05.2025 12:05 Ответить
В ответ на это слуги увеличат потужные речи гудосика в 100 раз. Теперь украинцы будут 24 часа в день слышать речи потужные, чтобы затмить этим гул дронов-шахедов.
показать весь комментарий
26.05.2025 12:28 Ответить
 
 