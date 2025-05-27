Patriot успішно збиває модернізовані балістичні ракети РФ, попри те, що вони тепер можуть відхилятись від траєкторії, - Повітряні сили
Попри те, що російські балістичні ракети тепер можуть відхилятися від своєї траєкторії, системи протиповітряної оборони Patriot успішно збивають їх. Один з останніх показників — 6 з 9 ракет під час останньої масованої атаки по Києву.
Про це повідомив начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".
За його словами, коли РФ запускає балістику, Patriot автоматично розраховує траєкторію польоту ракети й точку зустрічі його ракети з балістичною.
"Зараз російські балістичні ракети під час польоту вниз можуть коливатись вліво-вправо — це ускладнює роботу Patriot", - зауважив Ігнат.
Крім того, російська балістика може випускати до шести хибних пасток, що відволікають нашу ППО.
Це не нова технологія, її використовують близько року, і вона не робить Patriot безсилими перед таким типом ракет, додав речник ПС.
Нагадаємо, 24 травня Юрій Ігнат розповів, що Росія модернізувала свої балістичні ракети "Іскандер-М", якими завдає ударів по території України.
Це, за його словами, ускладнює роботу для систем ППО Patriot, які здатні перехоплювати балістику, проте не унеможливлює її.
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В ніч на 25.05.25 Силами оборони було знищено з запущених засобів ураження:
⚠️ 139/298 ударних та імітаційних БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера», ін;
❗️ 0/9 балістичних ракет 9М723 ОТРК «Іскандер-М» / KN-23.
❗️ 45/55 крилатих ракет Х-101, 3М14 «Калібр».
▫️ 0/1 крилату ракету Х-22.
❗️ 0/4 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Також 127х БпЛА різних типів було локаційно втрачено (впали) внаслідок активної протидії засобів РЕБ / дефектів конструкції або ПЗ / вичерпання пального.
Всього знешкоджено 266х БпЛА, 89.3% з запущених.
Всього знешкоджено 313/367х засобів повітряного нападу, 85.3% з запущених.
Якщо ви стріялієте КН23 по Ніжину, то там Патріота немає. Ваша ракета потрапить у ціль.
Але і Україна смажить вуса вашому карло- пу. Починаючи із порохових заводів..
а що там збиває асфальт та зельоні відосики з травневими шашликами, в статистику не попали, занадто потужні ?