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Patriot успішно збиває модернізовані балістичні ракети РФ, попри те, що вони тепер можуть відхилятись від траєкторії, - Повітряні сили

Система Patriot успішно збиває модернізовані балістичні ракети РФ

Попри те, що російські балістичні ракети тепер можуть відхилятися від своєї траєкторії, системи протиповітряної оборони Patriot успішно збивають їх. Один з останніх показників — 6 з 9 ракет під час останньої масованої атаки по Києву.

Про це повідомив начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

За його словами, коли РФ запускає балістику, Patriot автоматично розраховує траєкторію польоту ракети й точку зустрічі його ракети з балістичною.

"Зараз російські балістичні ракети під час польоту вниз можуть коливатись вліво-вправо — це ускладнює роботу Patriot", - зауважив Ігнат.

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Крім того, російська балістика може випускати до шести хибних пасток, що відволікають нашу ППО.

Це не нова технологія, її використовують близько року, і вона не робить Patriot безсилими перед таким типом ракет, додав речник ПС.

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Нагадаємо, 24 травня Юрій Ігнат розповів, що Росія модернізувала свої балістичні ракети "Іскандер-М", якими завдає ударів по території України.

Це, за його словами, ускладнює роботу для систем ППО Patriot, які здатні перехоплювати балістику, проте не унеможливлює її.

Автор: 

Повітряні сили (2726) Ігнат Юрій (797) Patriot (326) балістичні ракети (438)


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Один з останніх показників - 6 з 9 ракет під час останньої масованої атаки по Києву.

В ніч на 25.05.25 Силами оборони було знищено з запущених засобів ураження:

⚠️ 139/298 ударних та імітаційних БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера», ін;

❗️ 0/9 балістичних ракет 9М723 ОТРК «Іскандер-М» / KN-23.
❗️ 45/55 крилатих ракет Х-101, 3М14 «Калібр».
▫️ 0/1 крилату ракету Х-22.
❗️ 0/4 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Також 127х БпЛА різних типів було локаційно втрачено (впали) внаслідок активної протидії засобів РЕБ / дефектів конструкції або ПЗ / вичерпання пального.

Всього знешкоджено 266х БпЛА, 89.3% з запущених.

Всього знешкоджено 313/367х засобів повітряного нападу, 85.3% з запущених.
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27.05.2025 19:50 Відповісти
Мова про попередній удар, тобто, у ніч на 24 травня.
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27.05.2025 21:03 Відповісти
Тобі ведмедчук не надав повної інформації. Збивають баліститу тільки там, де розташовані комплекси Патріот,
Якщо ви стріялієте КН23 по Ніжину, то там Патріота немає. Ваша ракета потрапить у ціль.
Але і Україна смажить вуса вашому карло- пу. Починаючи із порохових заводів..
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27.05.2025 22:54 Відповісти
Ну і навіщо про це розповідати? Щоб кацапи зробили висновки?
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27.05.2025 20:07 Відповісти
безмежно радію за американців

а що там збиває асфальт та зельоні відосики з травневими шашликами, в статистику не попали, занадто потужні ?
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27.05.2025 20:14 Відповісти
І це добре. Треба на випробування запросити всіх хто робить подібні ракети.
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27.05.2025 20:57 Відповісти
 
 