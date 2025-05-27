РФ запускає 60% справжніх БпЛА та 40% хибних, щоб посилити тиск на ППО, - Повітряні сили

Російські війська разом з ударними БПЛА типу "Шахед" / "Герань" запускають значну частку дронів-імітаторів без боєзаряду - "Пародія".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Таким чином окупанти намагаються посилити навантаження на ППО України.

Під час останніх атак, за словами Ігната, пропорція між ударними БПЛА та хибними дронами "Пародіями" складала приблизно 60 на 40: 60% - справжніх, 40% хибних.

"Тактика росіян зараз зводиться до того, що вони постійно змінюють маршрути БПЛА і намагаються пускати їх на великих висотах - понад 2 кілометри від землі і далі пікірують вниз безпосередньо на сам об'єкт. На такій висоті вони стають більш видними для наших радарів, але недосяжними для стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів і мобільних вогневих груп", - додав він.

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