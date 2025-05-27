35 "шахедів" із 60 знищила ППО. 8 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Росія в ніч на 27 травня 2025 року атакувала Україну 60-ма БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксувалися із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Гвардійське - ТОТ Криму.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 35 - збито вогневими засобами ураження, 8 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.



Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 3 локаціях", - йдеться в повідомленні.

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