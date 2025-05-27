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35 "шахедів" із 60 знищила ППО. 8 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 27 травня 2025 року. Скільки цілей збито

Росія в ніч на 27 травня 2025 року атакувала Україну 60-ма БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксувалися із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Гвардійське - ТОТ Криму.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 35 - збито вогневими засобами ураження, 8 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 3 локаціях", - йдеться в повідомленні.

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Атака шахедів 27 травня 2025 року. Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (28973) ППО (3257) Повітряні сили (2726) Шахед (1125)


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Дуже мало цього разу запущених.
Вони готуються показати світу оту саму розпіарену "1000 БПЛА на день".
Нехай і не кожний день, але сам факт запуску такої кількості буде вже автоматично екстраполюватись на "1000 кожного дня".
Русня вміє в ІПсО.
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27.05.2025 09:19 Відповісти
Може вже досить ці "локаційно втрачено" ( заглушено рєб) !? вже давно сказано що шахеди-2 керує ИИ і вони йдуть керуючись по мобільних мережах
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27.05.2025 09:24 Відповісти
ще одна жертва дезінформації! спробуйте читати лише ОФІЦІЙНУ інформацію від наших військових!
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27.05.2025 09:28 Відповісти
У вас тєлєга на телефоні стоїть?
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27.05.2025 09:43 Відповісти
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ukraynskye-eksperti-oproverhly-sensatsyiu-o-telegram-botakh-v-shahed-352198.html
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27.05.2025 10:12 Відповісти
Якщо це озвучили, значить над цим вже пропрацювали. Мобільні мережі теж можна загасити. Якщо БПЛА попадає в зоду дії правильно налаштованої та потужної (залежить від дальності) РЕБ, то він перестає все бачити, це вже війна алгоритмів.
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27.05.2025 10:06 Відповісти
 
 