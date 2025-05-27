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35 "шахедов" из 60 уничтожено ПВО. 8 - локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 27 мая 2025 года. Сколько целей сбито

Россия в ночь на 27 мая 2025 года атаковала Украину 60-ю БпЛА разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировались с направлений: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны. 35 - сбиты огневыми средствами поражения, 8 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 3 локациях", - говорится в сообщении.

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Атака шахидов 27 мая 2025 года. Сколько целей сбито

Автор: 

обстрел (27652) ПВО (2818) Воздушные силы (2386) Шахед (1124)


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Дуже мало цього разу запущених.
Вони готуються показати світу оту саму розпіарену "1000 БПЛА на день".
Нехай і не кожний день, але сам факт запуску такої кількості буде вже автоматично екстраполюватись на "1000 кожного дня".
Русня вміє в ІПсО.
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27.05.2025 09:19 Ответить
Саме так.
Проплачені західні журношлюхи, що вчора волали про "щодня 1000", сьогодні могли б написати - ця тисяча - за рахунок недільної "економії".
Але за це ніхто ім чемодан рублів не заніс.
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27.05.2025 14:04 Ответить
Може вже досить ці "локаційно втрачено" ( заглушено рєб) !? вже давно сказано що шахеди-2 керує ИИ і вони йдуть керуючись по мобільних мережах
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27.05.2025 09:24 Ответить
ще одна жертва дезінформації! спробуйте читати лише ОФІЦІЙНУ інформацію від наших військових!
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27.05.2025 09:28 Ответить
У вас тєлєга на телефоні стоїть?
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27.05.2025 09:43 Ответить
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ukraynskye-eksperti-oproverhly-sensatsyiu-o-telegram-botakh-v-shahed-352198.html
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27.05.2025 10:12 Ответить
Якщо це озвучили, значить над цим вже пропрацювали. Мобільні мережі теж можна загасити. Якщо БПЛА попадає в зоду дії правильно налаштованої та потужної (залежить від дальності) РЕБ, то він перестає все бачити, це вже війна алгоритмів.
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27.05.2025 10:06 Ответить
 
 