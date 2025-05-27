35 "шахедов" из 60 уничтожено ПВО. 8 - локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Россия в ночь на 27 мая 2025 года атаковала Украину 60-ю БпЛА разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировались с направлений: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма.
"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны. 35 - сбиты огневыми средствами поражения, 8 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 3 локациях", - говорится в сообщении.
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Вони готуються показати світу оту саму розпіарену "1000 БПЛА на день".
Нехай і не кожний день, але сам факт запуску такої кількості буде вже автоматично екстраполюватись на "1000 кожного дня".
Русня вміє в ІПсО.
Проплачені західні журношлюхи, що вчора волали про "щодня 1000", сьогодні могли б написати - ця тисяча - за рахунок недільної "економії".
Але за це ніхто ім чемодан рублів не заніс.