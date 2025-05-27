РФ запускает 60% настоящих БПЛА и 40% ложных, чтобы усилить давление на ПВО, - Воздушные силы

Российские войска вместе с ударными БПЛА типа "Шахед"/"Герань" запускают значительную долю дронов-имитаторов без боезаряда - "Пародия".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Таким образом оккупанты пытаются усилить нагрузку на ПВО Украины.

Во время последних атак, по словам Игната, пропорция между ударными БПЛА и ложными дронами "Пародиями" составляла примерно 60 на 40: 60% - настоящих, 40% ложных.

"Тактика россиян сейчас сводится к тому, что они постоянно меняют маршруты БПЛА и пытаются пускать их на больших высотах - более 2 километров от земли и далее пикируют вниз непосредственно на сам объект. На такой высоте они становятся более видными для наших радаров, но недосягаемыми для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и мобильных огневых групп", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 35 "шахедов" из 60 уничтожила ПВО. 8 - локально потеряно, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА