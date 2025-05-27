Patriot успешно сбивает модернизированные баллистические ракеты РФ, несмотря на то, что они теперь могут отклоняться от траектории, - Воздушные силы
Несмотря на то, что российские баллистические ракеты теперь могут отклоняться от своей траектории, системы противовоздушной обороны Patriot успешно сбивают их. Один из последних показателей - 6 из 9 ракет во время последней массированной атаки по Киеву.
Об этом сообщил начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".
По его словам, когда РФ запускает баллистику, Patriot автоматически рассчитывает траекторию полета ракеты и точку встречи его ракеты с баллистической.
"Сейчас российские баллистические ракеты во время полета вниз могут колебаться влево-вправо - это затрудняет работу Patriot", - отметил Игнат.
Кроме того, российская баллистика может выпускать до шести ложных ловушек, отвлекающих нашу ПВО.
Это не новая технология, ее используют около года, и она не делает Patriot бессильными перед таким типом ракет, добавил спикер ПС.
Напомним, 24 мая Юрий Игнат рассказал, что Россия модернизировала свои баллистические ракеты "Искандер-М", которыми наносит удары по территории Украины.
Это, по его словам, усложняет работу для систем ПВО Patriot, которые способны перехватывать баллистику, однако не делает ее невозможной.
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В ніч на 25.05.25 Силами оборони було знищено з запущених засобів ураження:
⚠️ 139/298 ударних та імітаційних БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера», ін;
❗️ 0/9 балістичних ракет 9М723 ОТРК «Іскандер-М» / KN-23.
❗️ 45/55 крилатих ракет Х-101, 3М14 «Калібр».
▫️ 0/1 крилату ракету Х-22.
❗️ 0/4 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Також 127х БпЛА різних типів було локаційно втрачено (впали) внаслідок активної протидії засобів РЕБ / дефектів конструкції або ПЗ / вичерпання пального.
Всього знешкоджено 266х БпЛА, 89.3% з запущених.
Всього знешкоджено 313/367х засобів повітряного нападу, 85.3% з запущених.
Якщо ви стріялієте КН23 по Ніжину, то там Патріота немає. Ваша ракета потрапить у ціль.
Але і Україна смажить вуса вашому карло- пу. Починаючи із порохових заводів..
а що там збиває асфальт та зельоні відосики з травневими шашликами, в статистику не попали, занадто потужні ?