Необходимо "еще более тщательно" обсудить конфискацию активов РФ в пользу Украины, - советник Мерца Фрай

Руководитель аппарата федерального канцлера Германии Торстен Фрай считает справедливым использовать российские деньги для необходимых мер обороны Украины, поэтому Запад должен вернуться к обсуждению вопроса конфискации российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Он отметил, что "чувство справедливости подсказывает", что конфискация замороженных на Западе российских активов является необходимой, "учитывая огромные убытки и человеческие страдания, которые Россия наносит Украине".

"Сейчас мы переживаем самые сильные бомбардировки с начала войны. Поэтому справедливо, чтобы российские деньги были использованы для необходимых мер обороны", - отметил Фрай.

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В то же время он обратил внимание и на аргументы против такого решения, в частности как конфискация может сказаться на иностранных инвестициях в ЕС или Германии.

"Нельзя принять однозначного решения. Но мы находимся в ситуации, когда я говорю: мы должны еще более тщательно рассмотреть вопрос российских государственных средств, чем до сих пор. Мы не можем позволить России играть с нами всеми", - подчеркнул он.

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