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Новости Конфискация замороженных активов
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Необходимо "еще более тщательно" обсудить конфискацию активов РФ в пользу Украины, - советник Мерца Фрай

Конфискация замороженных активов РФ

Руководитель аппарата федерального канцлера Германии Торстен Фрай считает справедливым использовать российские деньги для необходимых мер обороны Украины, поэтому Запад должен вернуться к обсуждению вопроса конфискации российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Он отметил, что "чувство справедливости подсказывает", что конфискация замороженных на Западе российских активов является необходимой, "учитывая огромные убытки и человеческие страдания, которые Россия наносит Украине".

"Сейчас мы переживаем самые сильные бомбардировки с начала войны. Поэтому справедливо, чтобы российские деньги были использованы для необходимых мер обороны", - отметил Фрай.

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В то же время он обратил внимание и на аргументы против такого решения, в частности как конфискация может сказаться на иностранных инвестициях в ЕС или Германии.

"Нельзя принять однозначного решения. Но мы находимся в ситуации, когда я говорю: мы должны еще более тщательно рассмотреть вопрос российских государственных средств, чем до сих пор. Мы не можем позволить России играть с нами всеми", - подчеркнул он.

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Автор: 

Германия (7063) замороженные активы (294)


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Років та 10-15 треба обговорювати ....не менше
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01.06.2025 09:56 Ответить
Зелені крадії борються за какцапські активи, а яхту Медведчука через Портнова і відкати повернули медведчуку і не тільки медведчука активи повернули. Всі антикорупційні органи набрали зеленого лайна в ротяки і мовчать. Кличко правий коли говорить, що побудована диктатура Гундосого. ДумайТЕ.
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01.06.2025 09:57 Ответить
"Не можна ухвалити однозначного рішення. Але ми перебуваємо в ситуації, коли я кажу: ми повинні ще більш ретельно розглянути питання російських державних коштів, ніж досі. ((Говорили , балакали,але діл у них немає,словами лиш какали)))
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01.06.2025 09:58 Ответить
А може Мерцу пора пошукати серед своїх радників продажних фсбєшників ? Меркельша їх там наплодила
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01.06.2025 10:05 Ответить
Я ж казав: ви її три роки обговорювали не дуже ретельно, тому без результату. Дійсно, треба дещо ретельніше. Слушна думка.
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01.06.2025 10:17 Ответить
Бла Бла Бла. Эти разговоры никому не нужны.
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01.06.2025 10:18 Ответить
Вже було і "потужно", і "рішуче", і "категорично"... Але "ще більш ретельно" - то щось новеньке, Видно покопирсалися у словниках (ще більш ретельно)
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01.06.2025 10:49 Ответить
Вже навіть і несмішно😡
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01.06.2025 11:45 Ответить
 
 