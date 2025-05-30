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Німеччина вже не в ситуації явного миру з Росією, - глава МЗС Вадефуль

міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль

Німеччина вже не перебуває з Росією в стані однозначного миру з огляду на російські гібридні атаки.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Вадефуль вважає, що з огляду на акти диверсії та кібератаки, за якими стоїть Росія, необхідно міркувати про можливі заходи у відповідь.

"Я б уникнув терміна "війна", але ми вже не перебуваємо в ситуації явного миру. Ми мусимо знайти нові методи, щоб впоратися з цим", – пояснив міністр.

Як приклад він навів ситуації, коли безпілотники літають над військовими об'єктами або коли за межами німецької території знищуються критично важливі об'єкти інфраструктури.

"Чи маємо ми право вживати заходів проти цього, чи маємо право захищатися? Це потрібно врегулювати. Адже ми повинні мати можливість повністю захищатися", – додав Вадефуль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вадефуль після зустрічі з Рубіо заявив, що він оптимістично налаштований щодо запровадження США нових санкцій проти РФ

Автор: 

Німеччина (7469) Вадефуль Йоганн (22)


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Топ коментарі
+4
⚡️До Києва прибули американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь - автори ініціативи про «пекельні санкції» проти рф.
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30.05.2025 20:17
+3
То вони ще не починали. Далі багато чого дізнаєтесь про своїх газопостачальників.
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30.05.2025 20:23
+3
Світ ніяк не може усвідомити, що третя світова вій на вже розпочалася, але поки що вона відбувається у початковій стадії. У війну практично вступили КНДР, Іран, на підході Китай
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30.05.2025 20:25
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Ого...
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30.05.2025 20:16 Відповісти
⚡️До Києва прибули американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь - автори ініціативи про «пекельні санкції» проти рф.
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30.05.2025 20:17 Відповісти
Одні ініціатори з "коаліції рішучих" вже приїжджали. Помогло?
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30.05.2025 21:10 Відповісти
Це добре, чекаємо в Україні німецьку армію!
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30.05.2025 20:21 Відповісти
а вона є?
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30.05.2025 21:19 Відповісти
То вони ще не починали. Далі багато чого дізнаєтесь про своїх газопостачальників.
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30.05.2025 20:23 Відповісти
Світ ніяк не може усвідомити, що третя світова вій на вже розпочалася, але поки що вона відбувається у початковій стадії. У війну практично вступили КНДР, Іран, на підході Китай
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30.05.2025 20:25 Відповісти
Світ ніяк не може хоче усвідомити, що третя світова вій на вже розпочалася, але поки що вона відбувається у початковій стадії....
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30.05.2025 22:08 Відповісти
Я ! Я ! Натюрліх ! Але газ і нафту москальську будемо купувати стабільно !!!
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30.05.2025 20:27 Відповісти
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30.05.2025 20:30 Відповісти
...а інші все ще чекають миру від пупкіна?
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30.05.2025 20:42 Відповісти
тю, у вас в казармах кацапи працюють.
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30.05.2025 20:59 Відповісти
Мир - але не явний
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30.05.2025 21:09 Відповісти
 
 