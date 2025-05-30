Німеччина вже не в ситуації явного миру з Росією, - глава МЗС Вадефуль

Німеччина вже не перебуває з Росією в стані однозначного миру з огляду на російські гібридні атаки.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Вадефуль вважає, що з огляду на акти диверсії та кібератаки, за якими стоїть Росія, необхідно міркувати про можливі заходи у відповідь.

"Я б уникнув терміна "війна", але ми вже не перебуваємо в ситуації явного миру. Ми мусимо знайти нові методи, щоб впоратися з цим", – пояснив міністр.

Як приклад він навів ситуації, коли безпілотники літають над військовими об'єктами або коли за межами німецької території знищуються критично важливі об'єкти інфраструктури.

"Чи маємо ми право вживати заходів проти цього, чи маємо право захищатися? Це потрібно врегулювати. Адже ми повинні мати можливість повністю захищатися", – додав Вадефуль.

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